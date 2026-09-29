Украинские чиновники призвали киевлян уезжать из города на время «тяжелой зимы». Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекомендации жителям украинской столицы присмотреть себе альтернативное жилье на период отопительного сезона зимой не прекращаются.

— Зима будет очень тяжелой. Многоэтажки невозможно будет обеспечить светом, водой и другими вещами. Людям нужно говорить правду, когда есть угрозы. Надо говорить гражданам, что, если у вас есть возможность переселиться к своим родственникам в частные дома, где можно хотя бы запускать генератор, использовать ЕcoFlow и другие вещи — сделайте это, — заявил депутат Верховной рады Сергей Соболев (фракция партии Юлии Тимошенко «Батькивщина»). Можно было бы, наверное, проигнорировать его рекомендацию, поскольку нардеп представляет политическую силу, которая не симпатизирует украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому, но рекомендации подобного рода вышли уже на новый и гораздо более высокий уровень.

Аналогичные рекомендации выдал и новый (относительно) премьер-министр правительства Украины Сергей Корецкий, которого в нелояльности к «просроченному» никак невозможно заподозрить. Корецкий сначала заявил, что зима будет очень трудной, хотя до того твердил, словно попугай, раз за разом, что Украина в этом году подготовилась к зиме гораздо лучше, чем в прошлом. Но, решив, по всей видимости, что за «неправильный базар» с него могут потом и спросить, решил «не шалить» и сказать правду.

— Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание, набраться оптимизма, — попросил он украинцев в интервью телекомпании ТСН и добавил, что у правительства нет иного выхода, кроме повышения налогов. — В госбюджете заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет.

Заявления про «третье дыхание», которое вполне может оказаться последним, были только «цветочками» в выступлении Корецкого. «Ягодки» он приберег на потом и насыпал их собственной рукой, что называется, от щедрот и не скупясь и призвал жителей Киева уже сейчас позаботиться об альтернативном месте проживания на зиму. Правда, для начала он решил ограничить круг тех, кому потребуется озаботиться альтернативным местом проживания в зимний период. По его словам, в первую очередь речь идет о маломобильных людях и людях с инвалидностью.

— Для таких людей, скорее всего, стоит найти на зимний период альтернативное место пребывания, — выдал рекомендацию глава украинского правительства и попытался объяснить, почему именно. — Уезжать — это уже какая-то крайность, но…, например, есть люди маломобильные или с инвалидностью. Ну почему бы их родственникам или социальным службам города не позаботиться именно об этих людях? Особенно в столице. Я об этом разговаривал с мэром Кличко. Их количество четко известно. Можно же это сделать раньше, чем зимой. Мы выделили средства, они есть в государственном бюджете, есть в банках, мы компенсируем банкам эти проценты. Ну, сделайте это. У нас есть такая традиция, что зима всегда наступает неожиданно. А когда это происходит на пятом году войны, ну это недопустимо.

При этом, Корецкий попытался и дополнительно объяснить мотивы своего заявления.

— Я всегда исхожу из худшего сценария, — объявил Корецкий. — Если человек живет, например, на 16-м этаже и, например, будут отключения света? Ну, зачем потом, в момент, когда происходят атаки, разрушения, когда Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и специалистам нужно уделять внимание ликвидации последствий, а мы будем именно в этот момент заниматься людьми, которые нуждаются в дополнительном внимании? Почему бы не сделать это сегодня? Поэтому и делаем.

Между тем, число таких жителей Киева действительно уже давно известно — их около 200 тысяч человек. Вот только возможности по организации их переезда у столичных властей весьма скромные. Ведь на каждый автобус с такими пассажирами, и вряд ли их можно будет разместить в одном транспорте более 25–30 человек, потребуются и отдельные сопровождающие, и специальный медперсонал. Да и, честно говоря, не горят желанием маломобильные киевляне переезжать неизвестно куда, где, как они опасаются, по соседству с их новым «домом» командование ВСУ наверняка разместит стартовые позиции БпЛА или военные склады, как это уже было десятки раз. Кроме того, жители Киева обоснованно опасаются, что за время отсутствия их столичные квартиры подвергнутся набегу местных мародеров. И, скорее всего, тех, что носят военную форму. Так, например, по последним данным, из 200 тысяч киевлян согласились на такую эвакуацию всего лишь пара тысяч.

В общем, у киевлян, как и у всех украинцев, есть только один выход, но именно против него все время выступает украинский «просрочка» Зеленский. А что касается украинцев, им только и осталось дождаться, когда такие рекомендации им выдаст сам «просроченный».

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