«Сегодня Юре было бы 70…»: актриса Виктория Исакова вспомнила умершего год назад мужа

Виктория Исакова и Юрий Мороз Фото: Борис КУДРЯВОВ.

29 сентября родился режиссер, актер Юрий Мороз. Сегодня ему бы исполнилось 70.

Об этом напомнила вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова. Она опубликовала в соцсетях фотографию мужа и лаконично подписала её:

«Сегодня Юре было бы 70… Вот это цифра, конечно…»

Фото: социальные сети

На её пост откликнулись артисты, знавшие Юрия Мороза. Павел Деревянко прокомментировал: «Светлая память, дорогой Юрочка!». Откликнулась и Ирина Розанова.

Фото: социальные сети

Вслед за Викторий опубликовала пост старшая дочь Юрия Мороза — актриса Дарья Мороз. Она тоже была немногословна и немного игриво настроена: «А у папАси-ЮрАси сегодня юбилей!». Дарья дополнила пост фотографиями из семейного альбома. Юре Морозу года 4, он на руках, вероятно, своих дедушки и бабушки. А может быть, родителей. Его семья жила в Краснодоне Луганской области (тогда ещё Ворошиловградской). Отец работал электриком на шахте им. Засядько, мать — хирургом. На маленького Юрия Мороза очень похожа его младшая дочь Варя (от Виктории Исаковой). На следующем фото — его первые роли то ли в Школе-студии МХАТ, то ли когда его приняли в «Ленком». Далее — более поздние фотографии. Юрий Мороз уже дед и молодой отец одновременно. На руках у него внучка Аня и дочка Варя…

Фото: социальные сети

Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля 2025 года после продолжительной болезни — рака поджелудочной железы, который был выявлен в 2023 году. Светлая память.

Фото: социальные сети

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