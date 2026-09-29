«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 30 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Крейдянка и Веселое Поле

2. Сбивать дроны над Украиной Варшава боится

3. На Волыни грустят из-за разбитого погранпункта

4. Украинский генерал игнорировал приказ главкома ВСУ

5. Боевики начали использовать кустарные мины

6. Зеленский исключил экс-прокурора из Совбеза

7. Хорошо прилетело в Измаил и Одессу

8. Хмара не увидит рейхстаг и фьорды

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 СЕНТЯБРЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Крейдянку в Харьковской области. Противник потерял свыше 315 бойцов. Разбиты четыре бронемашины, 25 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 230 человек. А также шесть бронемашин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

От действия «Южной» группировки враг потерял более 205 боевиков. Утилизированы бронемашина, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» освободили Веселое Поле в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих. Утрачены две бронемашины, 13 автомобилей и «Мста-Б».

«Восток» нанес противнику такой урон: до 180 человек, танк, бронемашина и семь автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 20 националистов. Сожжены шесть автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 287 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 СЕНТЯБРЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сбивать дроны над Украиной Варшава боится

Заместитель главы польского оборонного ведомства Станислав Взентек попытался притушить страсти вокруг разбитого погранперехода на Волыни. В эфире TVP Info он заявил, что Варшава не принимала решения сбивать БПЛА над Украиной. По его словам, решение по данному вопросу должно приниматься исключительно на уровне командования северо-атлантического альянса. По мнению Взентека, возможные подобные действия Варшавы Москва может воспринять как вступление в конфликт. И премьер страны Дональд Туск также отказался от самостоятельных шагов по перехвату объектов, готовых нарушить воздушное пространство республики. Береженого Бог бережёт…

На Волыни грустят из-за разбитого погранпункта

Роман Романюк, глава Волынской области, пребывает в печали. Он заявил, что украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей серьезно поврежден в результате взрыва. Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал. В КПП «Ягодин» реактивная «Герань» прилетела накануне. Именно этот прилет на объект на украинско-польской границе вызвал панику в Варшаве. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

Украинский генерал не заметил приказа главкома ВСУ

Генерал Дмитрий Волошин командует восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины. Командует на удаленке — из Киева. Этот бравый военачальник отказался выполнять приказ своего главнокомандующего. А главком ВСУ Михаил Драпатый приказал комкору убыть на командный пункт в Сумской области. Формальная причина отказа — Волошин формировал новое командование подразделения в Киеве. А Драпатый требовал заняться боевой работой в Сумской области. Однако хитрый Волошин бросился рассказывать журналистам о притеснениях боевого офицера. Десантировался на Крещатик — клещами не вытащишь…

Главком ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Боевики начали применять кустарные мины

Мастер-сапер 83-го отдельного полка беспилотных систем группировки «Центр» с позывным Скиф сообщил, что ВСУ из-за дефицита заводских мин активно используют кустарные устройства, распечатанные на 3D-принтере. Его слова приводят РИА Новости: «Штатных боеприпасов у них дефицит, а кустарные самоделки, ввиду активной помощи им со стороны, имеют рабочий вид. Очень распространены нажимные мины: фугасные, противопехотные, механического типа». По его данным, их конструкция — это распечатанный на 3D-принтере пластиковый корпус. Он снаряжается зарядом и механизмом инициации, а затем маскируется под местность. Маскируй, не маскируй…

Зеленский исключил экс-прокурора из Совбеза

Владимир Зеленский опомнился. Он только сейчас решил исключить бывшего генпрокурора Руслана Кравченко из состава Совета нацбезопасности и обороны. Тот несколько недель как сбежал в Польшу на личной машине, подал заявление об увольнении, лишился отсрочки от мобилизации и… попал в базу скандального сайта «Миротворец». На этом фоне он издали смело критикует коррупцию на родине. И вот только сейчас его выперли из Совбеза. Расстроился, наверное…

Беглый генпрокурор Украины Руслан Кравченко Фото: REUTERS.

Хорошо прилетело в Измаил и Одессу

Минобороны России сообщило о хорошей работе минувшей ночью. В порту Измаил на Дунае прилетело по объектам инфраструктуры. Там разгружались грузы военного назначения. В порту Одессы досталось сухогрузу, который не довез товары для ВСУ. Также на переходе морем нанесён удар по морскому судну, которое упорно перевозило военные грузы в порт Одесса. Ну, а в столице незалежной взрывы прозвучали в локомотивном депо. Там хранились крылатые ракеты «Фламинго». Оттанцевался, дитя заката.

Хмара не увидит рейхстаг и фьорды

Глава самостийного оборонного ведомства Евгений Хмара отменил запланированные визиты в Берлин и в Осло. По данным издание «РБК-Украина, решение назначенный этим летом министр принял «в связи с ухудшением ситуации с противовоздушной обороной Украины». Ранее Хмара уже отметился в Европе. На заседании Совета ЕС по иностранным делам он уже требовал профинансировать перехватчики реактивных беспилотников. И призвал союзников киевского режима передать часть ракет для ЗРК Patriot из своих запасов — в обмен на те, что Украина должна была получить позже по контрактам. Но что-то они не спешат…