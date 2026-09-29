Мэри Поппинс, доброго полнолуния! В США готовят хоррор с оборотнями про идеальную гувернантку с зонтиком

«Мэри Поппинс», 1984 год

Двухсерийный мюзикл Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» 1984 года стал образцовой экранизацией цикла книг австралийской писательницы Памелы Трэверс (Хелен Линдон Гофф), хотя образ главной героини был, безусловно, разрушен. Точнее, переформатирован и ушел от оригинала настолько, насколько это возможно и правильно.

«Мэри Поппинс», 1984 год

Ведь в книгах Трэверс гувернантка, что спускается буквально с небес и устраивается в дом Бэнксов, страдает эзотерикой, как и автор произведения, собственно. Памела считала себя ученицей русского философа-мистика Георгия Гурджиева, практиковавшего гипноз, телепатию, йогические и суфийские техники. Сценарист Владимир Валуцкий мракобесие и оккультизм отмел — и выдал новый вид «Леди Совершенство»: теперь она (в исполнении Натальи Андрейченко вместо отказавшейся Анастасии Вертинской) не была проводником в мир змей и темной магии, зато стала образцовой англичанкой — с манерами, воспитанием, сдержанностью, стальным лоском и обворожительной улыбкой. Не зря актриса скинула более 20 кило перед съемками.

«Мэри Поппинс», 1964 год Фото: кадр из фильма.

Недаром советские дети так полюбили эту няню — добрую, отзывчивую и адекватную (особенно на фоне мисс Эндрю в исполнении Олега Табакова). Хотя у произведения было несколько экранизаций: и диснеевский фильм 1964 года с Джули Эндрюс в главной роли («Оскар», «Золотой глобус» и другие премии), и спин-офф «Спасти мистера Бэнкса» (2013) об экранизации книг Трэверс, и «Мэри Поппинс возвращается» (2018) с Эмили Блант.

«Мэри Поппинс возвращается», 2018 год Фото: кадр из фильма.

А теперь про идеальную воспитательницу снимут сериал. И этот проект будет наиболее приближен к оригинальной эстетике писательницы — то есть станет весьма мрачным и мистическим, ведь в книгах разворачиваются весьма страшные, сюрреалистические и пугающие сюжеты. Например, гувернантка тащит зачем-то детей ночью (!) праздновать свой (!) день рождения в зоопарк (!!!), где звери вдруг меняются местами с людьми. Или приводит в кондитерскую, где старуха Корри отламывет свои же пальцы (!), чтобы обратить их в ячменный сахар (!) и накормить детей (!!!). Какие уж «33 коровы»…

Да и сама Мэри Поппинс в книгах Трэверс больше похожа на героиню Олега Табакова — рявкает и шипит, как змея, на детей, шантажирует их и подавляет волю и характеры.

Наталья Андрейченко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Новым проектом занимается британский продюсер Том Уинчестер («Сегун», «Захват», «Кликбейт») и независимая компания Pure Fiction Television совместно с See-Saw Films. Права на экранизацию купили у наследников Трэверс, которой не стало 30 лет назад. Авторы сериала стараются продать его компании Disney, но на сделку пока еще не вышли. Про кастинг тоже ничего неизвестно — можно лишь пофантазировать и вспомнить, что Наталья Андрейченко в настоящий момент живет совсем недалеко от США — в Мексике: ей 70 лет, она увлекается йогой и эзотерикой, практически как автор цикла книг про Мэри Поппинс.

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