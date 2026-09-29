Киев стал «прифронтовым городом», а до 90% украинских территорий остались без защиты: военный эксперт объяснил почему

Мы достаем до любой точки на данных территориях. Будь то Львов или порт Рени на Дунае Фото: REUTERS.

Украинские средства противовоздушной обороны не могут эффективно противодействовать современным российским технологиям. И это приближает Киев по условиям к прифронтовой зоне. Об этом пишет The Washington Post. Авторы американского издания констатируют: ВС РФ применяет все более совершенные и быстрые средства поражения. В публикации говорится, что новые реактивные беспилотники успешно преодолевают устаревшие системы украинской ПВО. WP признает: «Оборона ВСУ не поспевает за технологическими достижениями Москвы, и украинская столица стремительно превращается в прифронтовой город». А Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогли сбить около 45% БПЛА, запущенных Россией по целям на Украине в сентябре.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, главой Межрегиональной общественной организации «Вече» Владимиром Орловым.

АМЕРИКАНЦЫ ПРИЗНАЛИ ОЧЕВИДНОЕ

- Американцы не зря обеспокоились?

- Тут дается их собственная оценка ситуации. Но, строго говоря, сегодня прифронтовой зоной является вся территория, которая находится под контролем киевских властей.

- Почему?

- Мы своими беспилотниками и ракетами, своими комбинированными ударами создали такую ситуацию для Киева. Они понимают, они видят: мы достаем до любой точки на данных территориях. Будь то Львов или порт Рени на Дунае. Для нас нет закрытых зон.

ПРОТИВ ДРОНА НЕТ ПРИЕМА?

- Они расстроены: ПВО Украины не в состоянии сбивать новые реактивные беспилотники и баллистику...

- Это правда. Да, был период, когда ВСУ приноровились к нашим «обычным» беспилотникам самолетного типа «Герань-2». Украинцы с ними боролись достаточно эффективно. В том числе, и с помощью мобильных огневых групп перехватывали. А против реактивных «Гераней-4» их системы ПВО не работают. Дрон-перехватчик может перехватить беспилотник, который летит с сопоставимой скоростью. Наши новые БПЛА летят на скоростях 500-600 км в час. Кинетический перехват на таких скоростях невозможен. Да и МОГи низколетящие на таких скоростях дроны тоже перехватить не могут.

90% территорий Украины остаются незащищенными Фото: REUTERS.

- Но американские, или немецкие, или норвежские ЗРК — они же могут перехватывать?

- ЗРК Patriot американцами был разработан для борьбы с определенными видами целей. Когда он разрабатывался, ни про какие БПЛА реактивные никто и знать не знал. Немецкие ЗРК IRIS-T — ну да, они решают такие задачи. Но у них радиус прикрытия невелик, несколько километров. К каждому столбу в Киеве или Одессе их не поставишь. Украинцы, конечно, ставят лучше из того, что есть, на критически важные объекты. По ряду оценок, сейчас до 90 процентов их территории остаются незащищенной.

ПРИЗНАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

- Зеленский признал, что в сентябре ПВО не смогли сбить почти половину из летевших на Украину беспилотников, а какова, по вашему, сейчас, на конец сентября, реальная эффективность их воздушной обороны?

- Если речь об обычной моторной «Герани» — там процент их сбития будет достаточно высок. Что касается перехватов, например, «Искандеров», гиперзвуковых ракет, аэробаллистических — даже ВСУ признают, что они не в состоянии их перехватить. По реактивным беспилотникам - процент перехватов низкий. Обычно это получается, когда они поднимают F-16 или МиГ-29, которые с этими БПЛА играют в догонялки. Но они же знают, что у нас постоянно дежурят наши Су-35 - с очень хорошим радаром и очень хорошими ракетами «воздух-воздух». Они на удалении до 250 километров могут наказать любого нарушителя воздушного пространства, которые появится в поле зрения их радаров.

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