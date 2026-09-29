Киев стал «прифронтовым городом», а до 90% украинских территорий остались без защиты: военный эксперт объяснил почему

Фото: REUTERS.
Украинские средства противовоздушной обороны не могут эффективно противодействовать современным российским технологиям. И это приближает Киев по условиям к прифронтовой зоне. Об этом пишет The Washington Post. Авторы американского издания констатируют: ВС РФ применяет все более совершенные и быстрые средства поражения. В публикации говорится, что новые реактивные беспилотники успешно преодолевают устаревшие системы украинской ПВО. WP признает: «Оборона ВСУ не поспевает за технологическими достижениями Москвы, и украинская столица стремительно превращается в прифронтовой город». А Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогли сбить около 45% БПЛА, запущенных Россией по целям на Украине в сентябре.
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, главой Межрегиональной общественной организации «Вече» Владимиром Орловым.
- Американцы не зря обеспокоились?
- Тут дается их собственная оценка ситуации. Но, строго говоря, сегодня прифронтовой зоной является вся территория, которая находится под контролем киевских властей.
- Почему?
- Мы своими беспилотниками и ракетами, своими комбинированными ударами создали такую ситуацию для Киева. Они понимают, они видят: мы достаем до любой точки на данных территориях. Будь то Львов или порт Рени на Дунае. Для нас нет закрытых зон.
- Они расстроены: ПВО Украины не в состоянии сбивать новые реактивные беспилотники и баллистику...
- Это правда. Да, был период, когда ВСУ приноровились к нашим «обычным» беспилотникам самолетного типа «Герань-2». Украинцы с ними боролись достаточно эффективно. В том числе, и с помощью мобильных огневых групп перехватывали. А против реактивных «Гераней-4» их системы ПВО не работают. Дрон-перехватчик может перехватить беспилотник, который летит с сопоставимой скоростью. Наши новые БПЛА летят на скоростях 500-600 км в час. Кинетический перехват на таких скоростях невозможен. Да и МОГи низколетящие на таких скоростях дроны тоже перехватить не могут.
Фото: REUTERS.
- Но американские, или немецкие, или норвежские ЗРК — они же могут перехватывать?
- ЗРК Patriot американцами был разработан для борьбы с определенными видами целей. Когда он разрабатывался, ни про какие БПЛА реактивные никто и знать не знал. Немецкие ЗРК IRIS-T — ну да, они решают такие задачи. Но у них радиус прикрытия невелик, несколько километров. К каждому столбу в Киеве или Одессе их не поставишь. Украинцы, конечно, ставят лучше из того, что есть, на критически важные объекты. По ряду оценок, сейчас до 90 процентов их территории остаются незащищенной.
- Зеленский признал, что в сентябре ПВО не смогли сбить почти половину из летевших на Украину беспилотников, а какова, по вашему, сейчас, на конец сентября, реальная эффективность их воздушной обороны?
- Если речь об обычной моторной «Герани» — там процент их сбития будет достаточно высок. Что касается перехватов, например, «Искандеров», гиперзвуковых ракет, аэробаллистических — даже ВСУ признают, что они не в состоянии их перехватить. По реактивным беспилотникам - процент перехватов низкий. Обычно это получается, когда они поднимают F-16 или МиГ-29, которые с этими БПЛА играют в догонялки. Но они же знают, что у нас постоянно дежурят наши Су-35 - с очень хорошим радаром и очень хорошими ракетами «воздух-воздух». Они на удалении до 250 километров могут наказать любого нарушителя воздушного пространства, которые появится в поле зрения их радаров.
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