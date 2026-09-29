«Такого больше не родят!»: Четыре Петра Мамоновых в одном — каким будет документальный фильм Павла Лунгина

Музыкант, артист, философ Петр Мамонов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН.

В 2021 году от недооценки ковида и его последствий ушел из жизни музыкант, артист, философ Петр Мамонов, которого многие ошибочно канонизировали при жизни. Не старец, но кающийся грешник был любим в Советском Союзе как лидер группы «Звуки Му», звезда фильмов «Игла» и «Такси-блюз», а в современной России — как исполнитель абсурдистских моноспектаклей («Шоколадный Пушкин», «Есть ли жизнь на Марсе?», «Дед Петр и зайцы») и артист популярных проектов («Остров», «Пыль», «Шапито-шоу»).

Во многом крестным отцом в кино, а по совместительству и хорошим другом, Мамонова стал Павел Лунгин — именно он и разглядел в эпатажном певце саксофониста Селиверстова, что вступает в экзистенциально-мировоззренческий конфликт с мужланистым шофером с говорящей фамилией Шлыков (Петр Зайченко). Прорывная роль стала пропуском в мир большого кино. А теперь Лунгин решил увековечить память друга в документальной ленте, представив его, слава Богу, не в трех, а в четырех ипостасях: бомж, рокер, актер и отшельник.

На днях состоялась премьера трейлера неигровой картины под названием «Четыре жизни Петра Мамонова» — и вот, что мы увидели.

Лента будет представлять собой микс — из архивных кадров, которые многие вовсе не видели, и оценок и воспоминаний друзей и окружения артиста. Вот таких: «Этот парень — гений!», «И песни крутые», «Наша рок-звезда номер 1», «Он раскрывал суть души русского мужика», «Ходил и брал зал за яйца». Сам Мамонов обычно сторонился и избегал подобных панегириков. Публика видит и молодого Петра — стилягу, и взрослого — панка в рубашке, что конвульсивно бьется об сцену, словно рыба об лед, и пожилого — мудреца, навсегда измененного православной верой.

Показаны и выступления Петра Николаевича в Советском Союзе, и на сцене российских театров и даже гастроли по восточному побережью США с группой «Звуки Му». Музыканты коллектива вспомнили про беспрецедентный для русского артиста контракт с медиаимперией Warner Bros., а вдова артиста Ольга Демидова — о глубоких переживаниях Мамонова, который был и открыт, и закрыт от аудитории.

— Можно заменить любого артиста, но в случае с картиной «Остров» при замене Мамонова не было бы кино, — уверена Виктория Исакова, сыгравшая одержимую дочь адмирала.

В картине артиста вспоминают и Иван Охлобыстин, и Виктор Сухоруков, и Сергей Шнуров, и Евгений Маргулис, и Александр Липницкий, и Александр Скляр, и многие другие, кто соприкасался, дружил и работал вместе с Мамоновым.

— Одежда, шмотки, яхты, фигахты, материалка, вот это всё — это конечная, — констатирует в фильме Мамонов, будучи еще далеко не «старцем». — А кайфы там, где бесконечность!

На большие экраны документальный фильм «4 жизни Петра Мамонова» выйдет 22 октября 2026 года.