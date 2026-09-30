Родить - до 30, заморозить яйцеклетки - до 35: репродуктолог рассказала о подводных камнях ЭКО

Лучше родить первого ребенка до 30 лет, в крайнем случае - до 35. В этом возрасте организм еще сильный на клеточном уровне. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Ксения Владиславовна Краснопольская - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения репродуктологии Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Мы поговорили о том, почему все больше женщин приходят на ЭКО после 35 лет, где проходит граница возможностей организма и – медицины, стоит ли замораживать яйцеклетки «на потом» и как меняются технологии и отношение общества к детям «из пробирки».

ГЛАВНОЕ - НЕ ЖДАТЬ СЛИШКОМ ДОЛГО

- Говорят, что около 70 % женщин, которые приходят на ЭКО, старше 35 лет. Это правда?

- Не 70, но действительно больше половины. И доля пациенток 35+ постоянно растет - и в России, и в мире. Это уже устойчивый тренд.

- Почему именно после 35 лет забеременеть самостоятельно становится заметно сложнее?

- У женщины репродуктивная функция имеет четко ограниченное время. Это закон природы. Сначала угасает именно репродуктивная способность, потом гормональная, и только в самом конце - менструальная. То, что в 43 года, скажем, идут месячные и регулярно, совсем не означает, что с яйцеклетками все в порядке.

Яйцеклетка - одна из самых сложных и нежных клеток организма. Их запас закладывается еще до рождения девочки, в утробе матери, и потом только расходуется. С возрастом клеток становится меньше, а качество тех, что остались, ухудшается. Возраст оставляет отпечаток - точно так же, как он оставляет его на всем организме, даже если человек в прекрасной физической форме.

После 35 лет начинает ухудшаться качество яйцеклеток, что может приводить к неправильному оплодотворению, а полученные из них эмбрионы начинают нести все больше хромосомной патологии. Поэтому беременность либо не наступает, либо часто заканчивается на ранних сроках. Во всем мире принято делить репродуктивный возраст на «до 35» и «35+». Когда-то ВОЗ называла критической цифрой 38 лет - в этом возрасте, если женщина хочет ребенка и беременность не наступает, уже стоит идти на ЭКО.

Но и в 35-36, и даже в 40 естественная беременность возможна. Главное - не ждать слишком долго.

У женщины репродуктивная функция имеет четко ограниченное время. Это закон природы. Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom Фото: другой источник..

КОГДА РОЖАТЬ ПОЗДНОВАТО

- Недавно прогремела история о женщине, которая родила в 60 лет. С помощью ЭКО. И в сообщении подчеркивалось, что врачи сохранили пациентке репродуктивную способность. То есть, получается, для родов 60 лет - не предел?

- Матка может вынашивать беременность и в более старшем возрасте, а вот организм давать качественные яйцеклетки - нет.

Мое личное мнение, - такие очень поздние беременности – спорны. В ряде стран (Франция, Великобритания и другие) существуют жесткие возрастные ограничения даже при использовании донорских клеток. Ведь чем старше женщина, тем выше риски осложнений во время беременности и родов. Это и гестационный диабет (диабет беременных), гипертония, преэклампсия (резкое повышение давления у беременных), преждевременные роды. Выносить ребенка в таком возрасте очень непросто. А дальше ведь еще встает вопрос вырастить его.

В России возрастных границ как таковых нет. Есть ограничения по гормональному статусу и общему состоянию здоровья. Однако решение всегда индивидуальное, оценивают риски и принимают решение в каждом конкретном случае.

- Ну а какой «предел» заложила природа для первого ребенка?

- Лучше родить первого ребенка до 30 лет, в крайнем случае - до 35. В этом возрасте организм еще сильный на клеточном уровне, яйцеклетки качественные, а сопутствующих заболеваний меньше.

- У мужчин репродуктивные «часы» идут иначе?

- Да, и это, можно сказать, довольно несправедливо. Возраст мужчины тоже влияет - существует термин «позднее отцовство», показатели спермы ухудшаются. Но катастрофического падения, так скажем, качества репродуктивных клеток, как у женщин, нет. Все возможно гораздо дольше.

ЭМБРИОНЫ СОХРАНЯТЬ ПРОЩЕ

- Сегодня многие говорят о заморозке яйцеклеток как о «биологической страховке». Вот сейчас мне не с кем или нет возможности родить ребенка. Но вдруг позже ситуация изменится. До какого возраста это имеет смысл?

- Лучше заморозить до 35 лет. Технологии позволяют замораживать и яйцеклетки, и эмбрионы. Эмбрионы переносят процедуру заморозки-разморозки заметно лучше. Яйцеклетки - более капризный материал. Даже у молодых доноров бывают случаи, когда после разморозки они теряют качество или не оплодотворяются.

Но надо понимать и то, что замороженные клетки - это не стопроцентная гарантия. Чтобы иметь примерно 75 % шансов на беременность и роды, в среднем нужно около 15 яйцеклеток (это данные метаанализов). Кому-то хватает одного цикла стимуляции, кому-то приходится проходить несколько, чтобы накопить достаточное количество.

Хранить биоматериал можно долго. Недавно я переносила эмбрион, который хранился восемь лет. При правильном контроле (ежедневная проверка уровня жидкого азота) с ними ничего не происходит. Но если женщина приходит замораживать клетки в 40+, толку, скорее всего, будет мало.

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- Насколько сложна и травматична сама процедура забора яйцеклетки?

- Гормональная стимуляция занимает примерно 10-12 дней. Пункция проводится под внутривенной анестезией. Отмечу для женщин, что запас яйцеклеток при этом не истощается, мы стимулируем рост тех фолликулов, которые в обычном цикле все равно бы погибли.

Перед любой программой женщина должна быть тщательно обследована. Метанализы показывают, что сама стимуляция не повышает риск онкологических заболеваний. Но если раковые клетки уже есть в организме или есть высокий риск их появления - это совсем другая история, отдельный большой разговор.

ДЕТЕЙ ЭКО УЖЕ БОЛЬШЕ 10 МЛН

- ЭКО существует уже несколько десятилетий. Первому ребенку, рожденному в России с помощью этой технологии, недавно исполнилось 40 лет. А первой в мире - Луизе Браун - уже больше, она сама бабушка. Как изменилось отношение к таким детям?

- В мире уже родилось больше десяти миллионов детей после ЭКО - это как население крупного города или даже небольшой страны, если хотите. В начале пути пациентки тщательно это скрывали, иногда даже меняли место жительства. Сейчас такого почти нет.

Религиозные взгляды тоже меняются, хотя отдельные священнослужители по-прежнему могут отговаривать своих прихожанок от этой процедуры. Я считаю, что желание стать матерью - естественное и заложено природой. И если есть проблемы, женщине нужно помогать.

Могу заверить, что дети, рожденные после ЭКО, ничем не отличаются. Важно, что они появляются в семьях, которые очень этого хотели, прошли сложный путь и относятся к ребенку с осознанностью. Это видно по тем, кто приходит к нам уже с подросшими детьми.

Фото: ANNA GRANT / Shutterstock / Fotodom

- Правда ли, что нужно настраиваться на «марафон» из трех-четырех попыток ЭКО?

- Средняя вероятность наступления беременности за одну попытку в мире - около 35 %. Поэтому и появилась идея «обязательно три попытки». Но это не правило. У кого-то получается с первого раза, у кого-то - только с десятого, а у кого-то не получается вовсе.

- От чего зависит успех?

- От многих факторов: возраста женщины, состояния матки и эндометрия, качества эмбрионов. С возрастом резко растет доля эмбрионов с хромосомными нарушениями. Поэтому в старшем репродуктивном возрасте часто рекомендуют преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Оно не делается всем подряд - только по показаниям или по желанию пациентки. Метод дорогостоящий, но позволяет переносить только генетически нормальные эмбрионы.

Раньше переносили по два-три эмбриона, и многоплодные беременности были частыми. Сейчас по приказу Минздрава можно переносить не больше двух, а на практике чаще всего - один. Главная причина - снижение риска многоплодной беременности.

Вынашивание двойни (и тем более тройни) значительно тяжелее для женщины, выше вероятность преждевременных родов, гестозов (высокое давление, признаки поражения органов), преэклампсии, проблем с плацентой и других осложнений. Для детей многоплодная беременность тоже связана с более высоким риском недоношенности и последующих проблем.

Но и технологии сейчас стали лучше. Эмбрионы культивируют до стадии бластоцисты (пятые сутки), когда они уже готовы к имплантации. Это снижает риски и для женщины, и для ребенка.

- Какие еще технологии за последние годы, на ваш взгляд, изменили практику?

- Постоянно улучшаются среды для культивирования, появились инкубаторы с искусственным интеллектом, которые дают практически поминутную картину развития эмбриона. Совершенствуются методы отбора и обработки сперматозоидов. Все это работает на повышение результативности.

- О чем вы мечтаете как репродуктолог?

- Научиться получать полноценные яйцеклетки у женщин старшего возраста. Женщины все чаще откладывают материнство - учеба, карьера, - и это уже реальность. Хотелось бы, чтобы у всех, кто мечтает о детях, они были.

- Если бы перед вами сидели три женщины - 25, 36 и 40+ лет, - что бы вы каждой сказали?

- Двадцатипятилетней - рожайте. Естественным путем. Не затягивайте до бесконечности. Помните, что внешний вид и ухоженность, увы, не отражают состояние репродуктивной системы. Рожайте. Лучше до 30, максимум до 35.

Тридцатишестилетней - обязательно проконсультируйтесь. Даже если сейчас беременность не планируете. Нужно понять овариальный резерв (запас яйцеклеток) и возможные маршруты - в том числе заморозку, если хотите отложить.

Сорокалетней и старше - давайте попробуем!

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