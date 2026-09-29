"Ощущения как в Европе": в Латвии открыли первый уличный эскалатор у станции, где Москва предлагала построить целое метро

Латвия 22 года числится в ЕС, но, если верить мэру её столицы, Европа добралась до Риги только теперь - и ровно на высоту одного пролёта Фото: скриншот видео.

25 сентября мэр Риги Виестурс Клейнбергс проехал на эскалаторе под открытым небом, у железнодорожной станции «Земитаны», где 2 движущиеся лестницы поднимают пассажира с платформы на мост. Проехал и написал: «Первая поездка на первом уличном эскалаторе в Балтии. Ощущение, будто ты в Европе». Латвия 22 года числится в ЕС, но, если верить мэру её столицы, Европа добралась до Риги только теперь - и ровно на высоту одного пролёта.

Первыми это услышали сами рижане: под постом мэра тут же появилось: «Опять преподносим Латвию как какой-то задний двор». Но реплика куда крупнее обиды на неловкого градоначальника, и понять её можно лишь с расстояния в 38 лет.

КРЕСТ И ТУАЛЕТ

Блогеры тут же вспомнили, как весной 1988-го, когда Латвия была частью СССР, по этим же улицам шли 10 тысяч сердитых горожан, и над головами у них плыл плакат с крестом и датой - «METRO 1988» - и растяжка «Рижское метро - оружие геноцида». Москва предлагала Риге метро и готова была его построить и оплатить. Но тоннели приехали бы копать русские, а русские в этом городе - все 47% от населения - были, по убеждению людей с плакатами, лишними.

Знали бы эти люди на протесте в 1988 году против метро в Риге, чем все закончится... Фото: Латвийский национальный архив

Русофобия в Латвии в итоге победила - так полно, как побеждают только самих себя. Метро не построили, строители не приехали, русские уехали, и тут выяснилось, что «оружие геноцида» держало на себе город.

38 лет спустя, ровно там, где по чертежам кончалась первая линия лучшего в мире советского метро, европейская Латвия впервые решилась что-то построить - и предъявила всё, что сумела: 2 эскалатора, 3 лифта, 3 лестницы, 82 велопарковки и туалет. Открытие обставили как событие государственного значения.

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

Чуть подробнее о том, что именно отвергли и чего в Риге не будет уже никогда: 3 подземных линии, 33 станции, от Засулаукса до ВЭФа 12 минут под землёй вместо 1 часа 15 минут поверху. Чертежи утвердили в Москве, стройку назначили на 1990-й, пуск - на 2000–й. Рижские плывуны сделали это метро самым дорогим в Союзе: 25–26 млн. рублей за километр против 15 млн. рублей у Минска. Только Минск своё метро взял и с 1984 года ездит. Рига отказалась и с 1988-го гордится. Большую часть платил союзный бюджет, доля Латвийской ССР была - 7% от всей сметы. На подарок в 93% Рига ответила плакатом с крестом.

МИЛЛИОНА НЕ БУДЕТ

Советская норма была проста: метро строят городу с миллионом жителей. Рига 1989 года - 910 455 жителей, миллион был в одном шаге, и латышский митинг был голосованием против этого шага. Голосование выиграно навсегда. Рига 2026 года - 589 тысяч. Минус треть населения. Столько в ней жило в 1959-м, когда «русские оккупанты» только начинали её застраивать.

Латвия сегодня - 1,845 миллиона жителей против 2,67 в 1989-м. Оружие геноцида, как выяснилось, стояло у станков ВЭФа и разгружало порт, а когда оно уехало, миллион уехал вместе с ним.

Рига сделала себя на треть меньше, чтобы в ней не стало больше русских, - и добилась своего с точностью, о какой в 1988-м не смели и просить.

МЭР СКАЗАЛ ПРАВДУ

Страна, не пожелавшая в 1988-м доплатить 7% за метро, теперь платит за лестницу целиком. И в долг. Своих нет. Мэр Риги не оговорился, он исповедался.

Эскалатор для страны, которая убывает! Он бережно перевозит тех, кто ещё остался, к платформе, а дальше - до вокзала и аэропорта. Дублин и Лондон за эти годы приняли из Латвии больше людей, чем Москва прислала бы на стройку метро.

Метро связало бы город в одно целое, лестница связывает две остановки. Механизм работает без сбоя: лестница едет вверх, страна - вниз. Мэр, впервые ощутивший на ней Европу, сказал чистую правду.

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