Павел Деревянко превратился в жуткого неузнаваемого гремлина: так начались съемки «Маленького Мука» — сказки про жадность и жестокость

Фото: ТНТ

Все, кто вырос в СССР, помнят как минимум две прекрасных экранизации сказки Вильгельма Гауфа про путешествия парня на туфлях-скороходах с задранными носами — это и фильм «Приключения маленького Мука», снятый Елизаветой Кимягаровой в Таджикской ССР в 1983 году, и прекрасный мультик «Мук-скороход» Натана Лернера, что вышел чуть раньше в 1975 году — роли персонажей озвучивали Ролан Быков, Михаил Козаков, Георгий Милляр и другие легенды (да, был еще анимационный фильм 1938 года, но его мало кто помнит, увы).

Мультфильм «Мук-скороход»

И вот теперь — в эпоху конвейерного выпуска киносказок — в производство запустили новую версию экранизации. Семейный фильм назвали «Маленький Мук», режиссером стал Андрей Шавкеро («Елки 5», «Тайна пропавшей деревни»).

Фото: ТНТ

— Семейное кино сегодня — одно из ключевых направлений развития большой зрительской индустрии, — подчеркивает генпродюсер картины и директор ТНТ Тина Канделаки. — Мы видим запрос на истории, которые способны объединять разные поколения и при этом соответствовать ожиданиям современной аудитории по масштабу, качеству и зрелищности. Сказка «Маленький мук» про то, что зависть, жадность и жестокость можно побороть. Мы живем в мире, в котором и зависти, и жадности, и жестокости стало много. И мне кажется, экранизация этой сказки очень своевременная, потому что она доказывает, что и зависть, и жадность, и жестокость можно победить, если у тебя отзывчивое сердце. В эту сказку важно верить, потому что тогда появится сила бороться за свои идеалы и в жизни.

Фото: ТНТ

В новой картине все развивается скорее по сценарию, чем по сюжету канонической сказки. Если в произведении Гауфа главный герой вынужден скитаться по разным странам после того, как осиротел (и родня выставила его в 16 лет на улицу), то в фильме «Маленький Мук» карлик (Артем Кошман) наоборот пытается спасти отца (Андрей Федорцов), заточенного в темницу.

Фото: ТНТ

Разумеется, на пути к восстановлению справедливости юноша встречает препятствия различной степени сложности: и коварную колдунью (Евгения Дмитриева), и грозного великана (Владимир Епифанцев), что обрушивает скалы, и злодея Визиря (Павел Деревянко) — страшного, носатого и похожего на гремлина.

Единственный козырь малорослика — это сапоги-скроходы, при помощи которых он и ускользает от смерти раз за разом, конечно, спасая и отца, и красавицу-принцессу Амину (Полина Гухман).

Фото: ТНТ

— Хочу напомнить: Маленький Мук живет не только в сказке Гауфа, не только в сценарии и даже не на экране — он внутри каждого из нас, — уверен режиссер проекта. — Поэтому надеваем волшебные туфельки и работаем очень-очень быстро!

В проекте также заняты Борис Дергачев, Светлана Листова, Алексей Дмитриев и многие другие.

На большие экраны фильм «Маленький Мук» выйдет весной 2028 года.