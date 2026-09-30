С 1 октября маркетплейсы будут работать по-новому! Фото: Оксана ЗУЙКО.

Согласитесь, ведь сравнительно недавно покупка по интернету казалась чем-то экзотическим. Теперь экзотикой многим представляется поход в обычный магазин. Отрасль интернет-торговли стала гигантской. По данным Высшей школы экономики, совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года достиг 18,3 трлн рублей. Это примерно 8,5% ВВП страны. А количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) превысило 250 тысяч - больше, чем отделений всех банков, вместе взятых. Ясно, что сферу надо регулировать и контролировать. 1 октября, вступает в силу федеральный закон о регулировании платформенной экономики. Он вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, владельцев ПВЗ.

Разбираемся, что конкретно изменится с 1 октября? И как это отразится на нас - потребителях?

Что изменится в правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года в России

Отличный пример грамотной экономической политики. Сначала дай новой отрасли свободу развиваться, как ей удобно. А когда она станет «взрослой», начинай регулировать. Так и вышло с маркетплейсами. Цифровые платформы буквально захватили нашу экономику. Во многом из-за удобства. Есть одно окно. И через него можно найти любой товар или услугу. Но такое быстрое развитие всегда приводит к дисбалансам, от которых участники рынка начинают страдать. Новый закон должен навести порядок.

- Это один из самых сбалансированных и проработанных законов, который снимает все острые наболевшие вопросы и учитывает мнение всех заинтересованных сторон: платформ, продавцов, владельцев ПВЗ и покупателей, - считает Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.

Под действие закона попадают не все платформы, а только самые крупные (всего 12 - см. «Конкретно»). Критериев несколько. Во-первых, платформа является не только витриной товаров или услуг, но и сама заключает сделки и принимает оплату. Во-вторых, она является достаточно большой. То есть либо ее в среднем за день посещает не менее 100 тысяч человек, либо на ней зарегистрировано не менее 10 тысяч партнеров, либо оборот составляет более 50 млрд рублей в год.

- С этими маркетплейсами мама нас без штанов оставит! Ой, кажется, уже... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

ТОВАРЫ СТАНУТ ПРОВЕРЕННЫМИ

Главные изменения коснутся самих маркетплейсов. Раньше они играли роль чистого посредника. И активно ее эксплуатировали. Мол, мы только предоставляем витрину, а уж вы там сами разбирайтесь с недобросовестными продавцами. Теперь у них появится гораздо больше обязанностей.

- Платформы будут обязаны перепроверять всю информацию о товаре через государственную информационную систему: посмотреть, есть ли действующие сертификаты, свидетельства о государственной регистрации, соответствующие лицензии или разрешения, если продается не товар, а услуга. И только после этого допускать товар или предложение к продаже. Это коренным образом меняет деятельность цифровых платформ, - считает Артем Соколов.

Другими словами, контрафакта на маркетплейсах станет сильно меньше. А через полгода (когда закончится переходный период, отведенный на проверку всех 400 млн карточек товаров) он должен исчезнуть совсем.

Кроме того, маркетплейсы обязаны будут передавать информацию об оборотах всех продавцов в Федеральную налоговую службу. То есть селлеры не смогут занизить выручку в декларации. Это сразу будет видно налоговикам. Сначала те вышлют требования о доплате (маркетплейс тут будет посредником). А если пояснений не будет, продавцу заблокируют аккаунты на всех платформах.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ СКИДОК НЕ БУДЕТ

Закон сильно облегчает жизнь добросовестным селлерам. К примеру, раньше цифровые платформы могли в одночасье менять условия предоставления своих услуг (например, по хранению) или могли без согласия продавца включить его в какую-нибудь акцию. И принудительно навязать гигантскую скидку. Отказаться от нее можно было, но тогда продавца понижали в рейтинге и задвигали его товар на самую дальнюю полку. В итоге селлеры вынуждены были соглашаться и продавать часть товара в убыток. Теперь такого «произвола» со стороны маркетплейсов не будет.

Вот что изменит закон:

Платформы обязаны будут заключать с селлерами полноценные электронные договоры. Единый документ придет на замену многочисленным офертам. Все будет в одном месте;

О существенных изменениях (новых комиссиях или штрафах) маркетплейс обязан будет уведомлять партнера минимум за 45 дней, а о технических - за 15 дней;

Маркетплейс не сможет включать товары в акции и снижать цену за счет продавца без его согласия. Если акция запланирована, платформа обязана уведомить селлера об этом не позднее, чем за 5 дней до ее начала. И тот уже решит, участвовать в ней или нет;

Продавец может установить минимальную цену, ниже которой товар не продается, или полностью запретить скидки за свой счет;

И наконец, отказ от акций не будет основанием для блокировки или понижения рейтинга.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Как все это отразится на нас?

Новый закон повышает прозрачность и безопасность сделок на маркетплейсах. Лотереи больше не будет. Какой товар заказали, такой и придет. По крайней мере толкать контрафакт на цифровых платформах будет гораздо сложнее. Правда, от этого может уменьшиться ассортимент и вырасти средние цены. Но зато все товары будут проверенные.

- Если мы сопоставляем качественные безопасные товары с продукцией сомнительного происхождения, которая просто не попадет на платформу из-за новых фильтров, говорить о росте цены не совсем корректно: нелегальных товаров не станет. Плюс в том, что конкуренция будет идти между легальными продавцами, которые работают с законно оборачиваемым товаром. И уже не за счет демпинга, когда кто-то не заплатил ввозной НДС или не сертифицировал товар. Теперь все окажутся в равных условиях и будут конкурировать за счет качества, сервиса и цены, отталкиваясь от единых правил игры, - говорит Артем Соколов.

Тем не менее, если вдруг товар все же придет бракованный или не тот, что заказывали, вернуть его будет проще. Платформа обязана будет организовать удобный механизм для подачи жалоб и заявлений на возврат и обмен. А вернуть деньги маркетплейс должен будет в течение 10 дней с момента подачи заявления.

КСТАТИ

Ограничения для самозанятых

Налог на профессиональный доход - очень удобный. Платишь всего 4 или 6% от выручки. И нет бюрократической волокиты. Но этим удобством стали пользоваться не только те, кто работает сам на себя или подрабатывает после основной работы. Некоторые предприниматели переводили часть наемного персонала в разряд самозанятых - чтобы сэкономить на налогах и страховых взносах.

Наиболее активно этот налоговый режим применяется на цифровых платформах. Большинство курьеров оформлены именно как самозанятые. Но при этом в постоянном режиме работают в одном месте. С 1 октября для них появятся ограничения. Если исполнитель шесть месяцев подряд работает больше 60 часов в месяц на одного заказчика, то это будет считаться систематической занятостью. Налоговая может переквалифицировать отношения в трудовые. И доначислить неуплаченный НДФЛ и страховые взносы. А это будет прилично.