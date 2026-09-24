После смерти мужа Марина Влади страдала от депрессии и алкоголизма: от страшного исхода звезду спасли только собаки

Владимир Высоцкий был третьим мужем Марины Влади. Фото: James Andanson / Contributor/ gettyimages

Марину Влади как писательницу в России знают прежде всего по книге «Владимир, или прерванный полет», где она очень откровенно рассказала о своих отношениях с Владимиром Высоцким. Но книг Марина Владимировна выпустила много. «Мой вишневый сад», «Путешествие Сергея Ивановича», «Безумное дитя», «Венецианский коллекционер»... Одной из самых пронзительных стала книга «На пляже, человек в черном», вышедшая в 2006-м: там актриса рассказала о депрессии и алкоголизме, с которыми столкнулась после смерти мужа. Нет, не Высоцкого - хотя его смерть она переживала тоже чрезвычайно тяжело.

Вообще, до того, как она встретила Владимира Семеновича, Влади была замужем дважды - за актером и режиссером Робером Оссейном и авиатором, героем Сопротивления, путешественником, предпринимателем Жаном-Клодом Бруйе. После того, как в 1980 году стала вдовой, вышла замуж еще раз - за известного врача-онколога Леона Шварценберга. Этот брак продлился два с лишним десятилетия; именно Шварценберг лечил от рака Андрея Тарковского, дружившего с актрисой и собиравшегося когда-то пригласить ее на главную роль в «Зеркале» (спасти великого режиссера не удалось, болезнь оказалась слишком запущена, но жизнь ему продлили).

Шварценберг в юности был бойцом Сопротивления (двое его братьев - тоже, и погибли в концлагере, о чем он узнал уже после освобождения Франции). После войны стал гематологом, потом - онкологом, использовал трансплантацию костного мозга для лечения тяжелобольных (для 50-х - революционный метод). Во времена, когда от больных раком до последнего скрывали диагноз, настаивал, что им нужно говорить правду. Еще был сторонником эвтаназии, говорил: «Я категорически против продления жизни любой ценой, когда она уже не является настоящим существованием». Некоторые его высказывания стоили ему поста заместителя министра здравоохранения, на котором он в 1988 году находился всего девять дней (это был рекорд). А скончался врач, по горькой иронии судьбы, от рака печени. Заразился гепатитом С, когда получил травму во время переливания крови пациенту, гепатит обернулся циррозом, а тот - злокачественной опухолью...

Марина Влади и Леон Шварценберг. Фото: кадр из фильма "Секретная жизнь Марины Влади"

Леон Шварценберг умер в октябре 2003-го, и тут Марину Влади накрыли одиночество и отчаяние. Она вспоминала, что никогда не была абсолютной трезвенницей («как-никак, у меня русские корни»), но, разумеется, и пьяницей не была: в конце концов, она наблюдала за тем, что творил алкоголь с Высоцким. Но болезнь четвертого мужа ее подкосила. Она видела, как тот борется с онкологией, как умирает, и начала прикладываться к бутылке все чаще, «чтобы сохранить равновесие» и побороть отчаяние. Но алкоголь и равновесие - понятия, плохо совместимые: после смерти мужа Марина Влади фактически ушла в долгий запой.

Когда Шварценберг еще был жив, появился ритуал: в 18.00 она выпивала первый глоток, потом один напиток сменял другой, и так до момента, когда она засыпала. А потом пить она начинала практически сразу после пробуждения. Только тогда она осознала, что чувствовал Высоцкий, когда говорил «я уже пьян до того, как выпью». У нее эйфория начиналась уже в процессе покупки бутылок в магазине. Но эта радость быстро заканчивалась, сменяясь черной депрессией. Она вспоминала прошлое и «чувствовала себя чужой в мире живых». Не общалась на протяжении долгих месяцев ни с кем, кроме сыновей. Ушли любые желания и силы жить, она очень всерьез думала о самоубийстве, вспоминая сыгранную однажды на сцене Марину Цветаеву. В какой-то момент она даже подыскала в саду своего дома в пригороде Парижа место, где совершит суицид. Спасли ее, по ее словам, собаки, которых она очень любила...

Марина Влади в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

К слову, животных любила и ее подруга Брижит Бардо, которую Влади в 80-е спасла именно от онкологии. У Бардо обнаружили рак груди, она отказывалась лечиться, и именно Марина Владимировна убедила ее все-таки пройти терапию (после чего актриса прожила еще сорок с лишним лет).

Самой Влади в конце концов удалось избавиться и от алкоголизма, и от депрессии. Она снова начала писать книги, и появились мемуары «24 кадра в секунду». А потом - книга «На пляже, человек в черном», где она описала свой мрачный опыт. Сперва не хотела ее публиковать, но знакомый издатель ее убедил в том, что книга будет интересна и полезна другим. Во второй половине 2000-х Марина Влади вернулась к полноценной жизни и начала играть в театре; в 2009-м приехала в Москву, чтобы представить на сцене Центра Мейерхольда спектакль «Владимир, или прерванный полет».