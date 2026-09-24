Анфиса Чехова страстно целовалась с мужем на вечеринке

Анфиса Чехова с мужем Александром Златопольским. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Супруги Анфиса Чехова и продюсер Александр Златопольский появились вместе на юбилейной презентации СТС. В честь своего 30-летия телеканал обновил оформление эфира и запустил новые форматы. Телеведущая и ее супруг-продюсер в числе других звезд появились на мероприятии и сразу же привлекли к себе всеобщее внимание.

На днях Анфиса сообщила, что они с Александром решили отложить пышную свадьбу, которую планировали устроить в этом году. В феврале Чехова и Златопольский расписались в одном из загсов Москвы. Церемония прошла скромно: пара планировала позже устроить красивое торжество для друзей и родственников.

Супруги пришли на юбилейную презентацию канала СТС. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но их планам помешала болезнь любимой собаки Анфисы. У бульдога Картошки выявили лимфому. Чтобы спасти любимца, Анфиса уехала в США и прожила там четыре месяца. Телеведущая рассказывала, что только американский врач вызвался спасти собачку. По словам артистки, все средства, отложенные на свадьбу, она потратила на лечение питомца. Поэтому торжество пришлось отложить.

«Весь бюджет потратили на лечение моей собаки от лимфомы в Америке. У нас в приоритете было вылечить собаку, а не сыграть роскошную свадьбу», - рассказала Чехова.

Поклонники тут же заподозрили, что Анфиса отменила свадьбу не просто так. По Сети поползли слухи, что Чехова и Златопольский могли расстаться.

Но на юбилейном вечере СТС супруги продемонстрировали, что эти сплети не имеют под собой ни малейшего основания. Анфиса и Александр выглядели счастливыми и влюбленными. Позируя перед камерами, продюсер нежно обнял жену, и они страстно поцеловали друг друга.

Анфиса и ее избранник страстно целовались вопреки слухам о расставании. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объявив об отложенной свадьбе, Анфиса уточнила, что они с мужем все же планируют устроить торжество в будущем году.

«Мечты есть. Думаем, к следующему лету мы их воплотим», - поделилась она.

Телеведущая рассказала, что они с Александром отложили свадьбу до следующего лета. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анфиса и Александр познакомились на церемонии вручения кинопремии. Продюсер тогда получал награду, а телеведущая преподнесла ему приз. Златопольский почти сразу пригласил Анфису на свидание, и она согласилась. В прошлом году Александр сделал любимой предложение в Париже. Возле Эйфелевой башни он вручил своей избраннице кольцо. Анфиса ответила «да» и немедленно выложила снимок с колечком в соцсети.

Телеведущая воспитывает 14-летнего сына Соломона – мальчик появился в браке Чеховой с актером Гурамом Баблишвили. Супруги развелись в 2017 году.