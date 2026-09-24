«Ну хоть кто-то в шоу-бизнесе натуральный»: 58-летняя Валерия восхитила снимком в бикини

Певица Валерия. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Валерия в 58 лет не перестает восхищать поклонников не только вокальными данными, но и стройной фигурой. Певица сейчас отдыхает в теплых краях. В своем блоге она поделилась снимком в бикини, от которого ее подписчики пришли в восторг.

На фото Валерия позирует в белом купальнике у бассейна на фоне пляжных шезлонгов.

«Нечаянная редкость - еще три дня лета», - подписала снимок артистка.

Поклонники в комментариях восхитились ее фигурой и цветущим видом. Они отмечают, что Валерия – одна из немногих звезд, отказавшихся от пластики.

Артистка похвасталась стройной фигурой. Фото: соцсети.

«Эталон красоты. Вами невозможно не восхищаться», «Вау, восторг, дорогая Валерия. Фигурка — отпад», «Ну хоть кто-то в шоу-бизнесе натуральный», - пишут люди в комментариях.

На фото жены отреагировал и супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

«Восхищаюсь и наслаждаюсь каждый день», - написал он.

Иосиф Пригожин и Валерия – одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. 57-летний продюсер не устает восхищаться своей красавицей-женой, постоянно демонстрируя свою любовь к ней. Пригожин до сих пор относится к Валерии так же трепетно, как в первый день их знакомства. Иосиф рассказывал, что влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро он понял, что она – женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!», - отметил он в одном из интервью.

У певицы трое детей, которых она родила от композитора Александра Шульгина, и двое внуков. В январе 2021 года у младшего сына звезды Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Девочку назвали Селин. А в 2025 году Лиана родила сына Мирона.

Секрет безупречной фигуры артистки – в ежедневных тренировках. Она любит йогу и пилатес. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала Валерия в соцсетях. Кроме того, певица тщательно следит за своим питанием. Она давно исключила из рациона фастфуд, выпечку, сахар, все жирное и жареное. Валерия предпочитает рыбу и морепродукты, овощи на пару, зеленый салат и свежие фрукты.