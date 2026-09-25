Буферная зона постепенно расширяется – наши штурмовики последовательно нарушают тыловое обеспечение войск противника.

ДЕВЯТЬ СЕЛ НА ХАРЬКОВЩИНЕ

Бойцы «Севера» сжимают внутреннее и расширяют внешнее кольца окружения.

Освобождены Черняков и Широкое, Шевченково и Ольховатка, Лошаково и Комиссарово, Польная и Новоалександровка. А также Малая Волчья.

Взятием под контроль Малой Волчьей, по мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, «северяне» значимо сократили жизненное пространство окруженной группировки:

- По врагу бьют ВКС. Подтянуты ракетные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Противник отступает в центр котла. Его схлопывание ускоряется по мере роста потерь.

Освобождение Лошакова и Комиссарова оценил военный эксперт Ян Гагин:

- Прежде всего расширяется буферная зона. Одновременно это нарушает пути снабжения противника - через эти поселки шли маршруты тылового обеспечения ВСУ.

А в Минобороны оценили взятие под контроль Польной и Новоалександровки:

- Это значительно усложнит противнику снабжение по воздуху окруженной группировки.

В ДНР - ПЯТЬ ОСВОБОЖДЕНИЙ

Буферная зона постепенно расширяется – наши штурмовики последовательно нарушают тыловое обеспечение войск противника.

Штурмовики «Южной» группировки подняли триколоры над Веролюбовкой в ДНР.

Глава республики Денис Пушилин заявил:

- Это позволит нашим бойцам продвигаться далее, расширяя восточный фланг достаточно глубокого охвата уже в Дружковке...

Бойцы «Центра» очистили от боевиков Веселое и Золотой Колодезь, Марьевку и Гулево в ДНР.

Российское оборонное ведомство про Золотой Колодезь сказало так:

- Это создает условия для продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении.

О взятии Марьевки рассказал командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Даниил Кызылаков:

- Они «Бабу-Ягу» активно использовали. Когда она днем прилетела и скинула большую коробку - мы поняли, что в эту точку прошла доставка продовольствия или боеприпасов. И мы туда подлетаем, разведку проводим, отрабатываем.

Именно так у Марьевки были уничтожены несколько позиций ВСУ, а потом туда зашли штурмы.

Об освобождении Гулева и Марьевки в Минобороны сказали так:

- Это создало условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении.

ЗАПОРОЖСКИЙ СЧЕТ - 3:0

Подразделения «Востока» очистили от ВСУ Розовку и Зеленую Диброва в Запорожской области.

Розовку брали штурмовики отдельной гвардейской танковой бригады из Бурятии. Стрелки с позывными «Фирс» и «Тимоха» рассказали:

- Мы двигались вдоль реки двойками. Выходили с разных сторон: кто-то из лесополос, кто-то с тыла. Противник непрерывно дежурил в воздухе, контролируя все подступы. Маршрут был усеян 40 - 50 маленькими минами.

После зачистки неба штурмовые группы вышли к населенному пункту и вступили в огневой контакт, застав врага врасплох. Самые тяжелые бои развернулись у центра Розовки. Но, нарушив связь противника, наши штурмы не позволили вызвать подкрепление.

В Зеленую Дибровку входили бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Ее освобождение позволило расширить зону контроля на этом участке и нарушить устойчивость обороны ВСУ. А занятый рубеж создал условия для движения группировки на западном направлении.

Подразделения «Днепра» очистили Новоандреевку в Запорожской области. Выбивать боевиков штурмовикам приходилось с использованием гранат, мин и точечными ударами беспилотников.

Военный эксперт Андрей Марочко считает:

- Освобождение Новоандреевки улучшает условия для дальнейшего продвижения на Ореховском направлении.