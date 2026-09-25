Возможна ли встреча Путина, Трампа и Зеленского в декабре: реальная оценка перспектив

Bстреча на Аляске показала, что фактор Трампа лично и США как государства в украинском конфликте - не решающий Фото: REUTERS.

Накауне стало известно, что США пригласили президента России на саммит G20 в Майами в декабре. По словам госсекретаря Марко Рубио, в Вашингтоне надеются, что российский лидер примет приглашение. Саммит «двадцатки» пройдет 14-15 декабря в окрестностях Майами, штат Флорида. В Москве прокомментировали, что интерес к этому есть, но определенного ответа не дали.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главным редактором портала RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александром Носовичем.

НА ЧТО ПОВЛИЯЕТ ВСТРЕЧА?

- Новая встреча лидеров Россия и США более года спустя после Анкориджа может реально повлиять на ситуацию в разрешении украинского конфликта?

- Маловероятно. Если один раз не повлияла, то как может повлиять во второй раз?

- А что прошлая встреча на Аляске показала?

- Она показала, что фактор Трампа лично и США как государства в украинском конфликте - не решающий.

- Но он важный?

- Он значимый, но оказались ошибочными наши представления о том, что европейцы, даже украинцы - это какие-то холопы на побегушках у вашингтонского обкома. И, как в обкоме скажут - так они и сделают.

- Ничего подобного?

- Нет. Оказалось, что Запад – это огромная система сдержек и противовесов, в которой у Трампа нет решающего голоса в системе власти США. А у США нет решающего голоса в системе принятия решений Запада в целом.

США пригласили президента России на саммит G20 в Майами в декабре. По словам госсекретаря Марко Рубио, в Вашингтоне надеются, что российский лидер примет приглашение Фото: REUTERS.

ОСЛАБИТЬ ЕДИНСТВО ЗАПАДА

- Но в тактических целях новая встреча лидеров может помочь?

- Ну, разве что ослабить единство проукраинских рядов на Западе. Создать позитивный информационный фон. Дать необходимую дипломатическую поддержку.

- Для чего?

- Чтобы мы продолжали СВО и не обесценили какими-то договоренностям те результаты, которые нами достигнуты. Но не надо надеяться, что в очередном Анкоридже лидеры двух стран ударят по рукам — и все проблемы с Украиной разрешатся.

- И в первый раз на это было наивно надеяться?

- Да, а уж во второй, когда есть опыт первого, это странно.

- Но если дойдет до конкретики - встреча состоится?

- Какую конкретику вы имеете в виду?

- Если Трамп позвонит по внутренним каналом и скажет: давайте встречаться...

- Встреча ради встречи – это то, что все время предлагает Зеленский. Ему не нужен конкретный результат - ему нужен сам факт встречи и последующая пресс-конференция, на который он выдаст очередного шоу. В этом для него - вся суть. Мы от таких встреч отказывается не первый год, и не думаю, что сейчас что-то поменяется. Все свидетельствует об обратном.

А НУЖНО ЛИ ЭТО НАМ?

- Поясните.

- У нас динамика на фронте хорошая. У нас положение выровнялось и на внешнем контуре, и внутри страны. В этом отношении играть в поддавки что Трампу, что Зеленскому - неправильно.

- Но Трамп же не просто хочет встретиться в Майами на G20 с Путиным...

- Ну да, он хочет встретиться с ним и с Зеленским - и чтобы они встретились друг с другом. Мне эта тема напоминает Николая Васильевича Гоголя, «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это поведение Трампа из той же Сирии. Не думаю, что российское руководство в этом гоголевском абсурдистском ключе станет работать.

- Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о российско-американской встрече, сказал, что готовность президента есть, и два лидера в телефонных разговорах подчеркивали готовность со временем еще одну встречу провести - при необходимости.

- Готовность есть, но это не значит, что встреча состоится. Думаю, что ключевое разногласие между двумя лидерами - будет ли на этой встрече Зеленский. Потому что позиция Кремля уже не один год остается неизменна. На встречу с Зеленским согласны, но должна быть проведена работа для этой встречи. Нужны результаты, которые будут согласовываться и получать окончательное добро на этой встрече. А когда никакой работы не ведется, то такая встреча может быть только клоунадой и пиаром. Если Зеленскому нужен пиар, он и без нас прекрасно с этим справляется. А Путину повышать его цитируемость не нужно.

Встреча ради встречи – это то, что все время предлагает Зеленский. Ему не нужен конкретный результат - ему нужен сам факт встречи и последующая пресс-конференция Фото: REUTERS.

ТРИ СТОРОНЫ ИЛИ ЧЕТЫРЕ?

- Но трехсторонняя встреча вероятна в какой-то перспективе, при каких-то условиях?

- Допускаю, что она состоится до конца года, если американцам это очень надо. У американцев, особенно до выборов в Конгресс, это не главная тема, но все же Украина - одна из тем. Белому дому хотя бы для галочки надо провести такую трехстороннюю встречу - и потом отчитаться в соцсетях, что мы миротворим, как хотим, и вообще движемся в миру на Украине семимильными шагами.

- А четырехсторонняя встреча возможна, с участием Европы?

- Она возможна, но не скоро. Европе еще надо дойти до понимания того, что победить Россию не удалось. И что нужно свое ощущение цивилизационного превосходства над нами поумерить. И начать с Москвой разговаривать как с равной себе. Они же всегда разговаривают с нами свысока, с поучающей позиции, как люди, которые принесли когда-то русским свет просвещения. Для них с украинцами, с прибалтами так разговаривать - норма. А на Россию они наткнулись - нашла коса на камень.

- Понимание приходит?

- Они сильно продвинулись в этом году в понимании того, что с Россией у них не получилось работать, как они привыкли и пытались работать. Если они хотят решить свои стратегические проблемы, то без России они не решаются. Но путь еще долгий. Вот когда он будет пройден, тогда начнутся двухсторонние российско-европейские контакты. Есть информация, что они уже были, в закрытом формате. И когда история новых двухсторонних отношений, в принципиально новом качестве, будет наработана, тогда для окончательного урегулирования украинского вопроса четырехсторонний формат станет возможен.

- Украинский конфликт – многосторонний.

- Там столько всего сошлось и переплелось, что итоговое решение будут принимать главные участники - Россия и США, но тут есть своя роль и у европейцев, и у Турции, и у Украины - если она к тому времени еще не распадется на всякие атаманства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Москва и Киев будут строить отношения после завершения конфликта: историк оценил варианты развития событий

Мирные переговоры по Украине тайно продолжаются в Нью-Йорке: Трамп встретился с Зеленским, а результаты Рубио передаст Лаврову