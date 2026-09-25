Оружие массового искажения

Российские военные продвигаются в зоне СВО, и разговоры о том, что они уступают ВСУ, - ложь. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Представители киевского режима, понимая, что ВСУ проигрывают на поле боя, активничают в интернет-войнах: говорят о выдуманных победах, заявляют об ударах по мирным объектам и пытаются вызвать панику в тылу. Вот только некоторые гримасы украинской пропаганды.

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ВСУ с 2025 года усилили позиции на поле боя.

- С конца 2025 года мы усиливаемся на поле боя, - заявляет Владимир Зеленский. - В России много потерь и мало достижений.

По его же словам, у Киева сильнее переговорная позиция, что признают даже американцы.

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Конечно же, Зеленский работает на местную аудиторию и на западных спонсоров. По данным Министерства обороны РФ, за неполные 9 месяцев 2026 года российские войска освободили около 4 тысяч квадратных км и около 150 населенных пунктов. Во время последнего визита переговорщиков из США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в РФ президент Владимир Путин наглядно показал им реальную ситуацию на СВО, где успехи явно за российскими войсками. Позже он объяснил это по телефону и американскому коллеге Дональду Трампу. О том, что Киев не очень доволен новыми предложениями по урегулированию конфликта, в которых они выставлены уступающей стороной, пишет даже проукраинская западная пресса.

Не надо забывать и о том, что происходит в украинском тылу. Ежедневно Минобороны РФ отчитывается не только о потерях у оппонента, но и об ударах по логистическим мощностям, военной промышленности и энергетике противника. Как итог: у ВСУ проблемы со снабжением, прилавки в магазинах пустуют, отопительный сезон под вопросом. «Выигрывающий» Зеленский даже заговорил о желании найти компромисс в проблемных сферах.

ФЕЙК № 2

Зеленский добрался до Запорожья и записал видеообращение на фоне въездной стелы.

Исполнение замысла было, очевидно, плохой идеей. Дело даже не в том, что его появление возле очередной стелы - явная примета скорых потерь ВСУ, а в том, что Зеленский вряд ли там был и это стало понятно для всех.

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Внимательные пользователи заметили, что за спиной у «героя» ролика телепортируются автомобили, что указывает на возможный дипфейк. Разгорелся скандал - Зеленского назвали «виртуальным воином», а попытка поднять боевой дух явно провалилась.

Это не первый раз, когда Зеленский был замечен в подобных ухищрениях. Известно, что он любит попозировать на фоне хромакея, создавая видимость съемок на улицах Киева (а не в бункере, например). Но самым эпичным провалом был, пожалуй, ролик на фоне сбитого дрона «Герань-2». С учетом размаха крыльев БПЛА получается, что старательно позирующий

ФЕЙК № 3

ВС РФ в пятый раз похвастались освобождением одного и того же населенного пункта Веселое. Об этом пишут телеграм-каналы.

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Украинские и западные пропагандисты хотели выставить российских военнослужащих в дурном свете, но опозорились. Действительно, 12 сентября этого года Минобороны сообщило об освобождении села Веселое (Шаховская сельская община). Но на территории Донецкой Народной Республики существует семь населенных пунктов с названием Веселое, которые поэтапно освобождают ВС РФ. Они относятся к разным общинам и расположены в разных местах. Совпадает только название, поэтому и даты освобождения у них разные.

Вот конкретика:

18 января 2024 года - Веселое, Соледарская городская община;

9 - 12 августа 2024 года - Веселое, Гродовская поселковая община;

3 апреля 2025 года - Веселое, Комарская сельская община;

12 сентября 2026 года - Веселое, Шаховская сельская община.

К слову, Минобороны РФ публикует скриншоты карт, на которых видно, какой конкретно населенный пункт был освобожден.

ФЕЙК № 4

Киев создаст мощную контрактную армию, если Брюссель даст ему денег.

Об этом заявил Владимир Зеленский. Правительство Украины, не выполнившее обещание по искоренению коррупции, продолжает клянчить деньги у европейцев, прикрываясь борьбой с Россией. Однако украинцы, осведомленные о плачевном положении ВСУ на поле боя и напуганные жестокостью сотрудников ТЦК, не хотят служить в армии даже за гонорар.

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Запущенная в феврале 2025 года программа украинского правительства по набору молодых новобранцев в ВСУ по контракту провалилась. В мае того же года издание The Wall Street Journal написало, что предложение офиса Зеленского привлекло лишь 500 человек. Мужчин не замотивировали даже 24 тысячи долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под ноль процентов.

Ушедшие на передовую пожалели о своем решении. Солдат, подписавший «молодежный» контракт, рассказал журналистам: «Я пожалел о подписании этого контракта. Я думал, что попробую, заработаю немного дополнительных денег, но это вышло мне боком». Несмотря на факты, Киев не признает провал своей программы.

ФЕЙК № 5

Яна Лантратова помогает освобождать из украинского плена военных и мирных жителей России. Предоставлено Яной Лантратовой

ВСУ соблюдают содержание пленных солдат России в достойных условиях.

Украинская пресса уверяет, что их вооруженные силы соблюдают все нормы гуманитарного права и содержат пленных бойцов РФ в нормальных условиях.

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Посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в недавнем интервью RT сообщил, что в секретных тюрьмах на территории Украины над военнопленными издеваются.

- Перечень инструментариев издевательств, истязаний может описываться достаточно долго, начиная от электрических стульев, заканчивая травлей собаками и использованием всевозможных медикаментов, - рассказал он.

В такие места не пускают местных правозащитников. А «надзиратели» скрывают имена и лица, чтобы потом избежать ответственности.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также недавно заявила, что на украинской территории действуют пыточные подвалы. И это не те места, куда приезжает Международный Красный Крест. Они скрыты от общественности, а российские военные зачастую проводят там по несколько месяцев.

- Наши ребята зачастую иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах, - объяснила Лантратова.

Недавно благодаря переговорам оттуда удалось вызволить девять солдат РФ. Есть списки и остальных, находящихся в «теневом плену». По словам омбудсмена, за их освобождение тоже будут бороться.

ФЕЙК № 6

В России на одном из сайтов торгуют вещами, снятыми с погибших бойцов в госпиталях. Об этом пишут в соцсетях.

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Объявления недостоверные и никак не связаны с военными.

В лотах, на которые ссылаются авторы фейка, нет ни слова о связи товаров с СВО. Фотографии некоторых украшений взяты с иностранных сайтов, где они и продаются. Другие картинки и вовсе сгенерированы нейросетью.

Номер телефона одного из «продавцов» принадлежит доктору медицинских наук, преподавателю Военно-медицинской академии. Инкриминируемый этому человеку сомнительный род занятий слабо коррелирует с его статусом.

Примечательно, что грязную схему, которую приписывают России, на самом деле уже использовала Украина. Там продавали трофейные вещи на своих площадках, а в моргах Днепра воровали телефоны у погибших и опустошали их счета.

В 2024 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев торгует документами погибших российских военных.

По материалам портала воинасфейками.рф