Оружие массового искажения

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Представители киевского режима, понимая, что ВСУ проигрывают на поле боя, активничают в интернет-войнах: говорят о выдуманных победах, заявляют об ударах по мирным объектам и пытаются вызвать панику в тылу. Вот только некоторые гримасы украинской пропаганды.
ВСУ с 2025 года усилили позиции на поле боя.
- С конца 2025 года мы усиливаемся на поле боя, - заявляет Владимир Зеленский. - В России много потерь и мало достижений.
По его же словам, у Киева сильнее переговорная позиция, что признают даже американцы.
Конечно же, Зеленский работает на местную аудиторию и на западных спонсоров. По данным Министерства обороны РФ, за неполные 9 месяцев 2026 года российские войска освободили около 4 тысяч квадратных км и около 150 населенных пунктов. Во время последнего визита переговорщиков из США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в РФ президент Владимир Путин наглядно показал им реальную ситуацию на СВО, где успехи явно за российскими войсками. Позже он объяснил это по телефону и американскому коллеге Дональду Трампу. О том, что Киев не очень доволен новыми предложениями по урегулированию конфликта, в которых они выставлены уступающей стороной, пишет даже проукраинская западная пресса.
Не надо забывать и о том, что происходит в украинском тылу. Ежедневно Минобороны РФ отчитывается не только о потерях у оппонента, но и об ударах по логистическим мощностям, военной промышленности и энергетике противника. Как итог: у ВСУ проблемы со снабжением, прилавки в магазинах пустуют, отопительный сезон под вопросом. «Выигрывающий» Зеленский даже заговорил о желании найти компромисс в проблемных сферах.
Зеленский добрался до Запорожья и записал видеообращение на фоне въездной стелы.
Исполнение замысла было, очевидно, плохой идеей. Дело даже не в том, что его появление возле очередной стелы - явная примета скорых потерь ВСУ, а в том, что Зеленский вряд ли там был и это стало понятно для всех.
Внимательные пользователи заметили, что за спиной у «героя» ролика телепортируются автомобили, что указывает на возможный дипфейк. Разгорелся скандал - Зеленского назвали «виртуальным воином», а попытка поднять боевой дух явно провалилась.
Это не первый раз, когда Зеленский был замечен в подобных ухищрениях. Известно, что он любит попозировать на фоне хромакея, создавая видимость съемок на улицах Киева (а не в бункере, например). Но самым эпичным провалом был, пожалуй, ролик на фоне сбитого дрона «Герань-2». С учетом размаха крыльев БПЛА получается, что старательно позирующий
ВС РФ в пятый раз похвастались освобождением одного и того же населенного пункта Веселое. Об этом пишут телеграм-каналы.
Украинские и западные пропагандисты хотели выставить российских военнослужащих в дурном свете, но опозорились. Действительно, 12 сентября этого года Минобороны сообщило об освобождении села Веселое (Шаховская сельская община). Но на территории Донецкой Народной Республики существует семь населенных пунктов с названием Веселое, которые поэтапно освобождают ВС РФ. Они относятся к разным общинам и расположены в разных местах. Совпадает только название, поэтому и даты освобождения у них разные.
Вот конкретика:
18 января 2024 года - Веселое, Соледарская городская община;
9 - 12 августа 2024 года - Веселое, Гродовская поселковая община;
3 апреля 2025 года - Веселое, Комарская сельская община;
12 сентября 2026 года - Веселое, Шаховская сельская община.
К слову, Минобороны РФ публикует скриншоты карт, на которых видно, какой конкретно населенный пункт был освобожден.
Киев создаст мощную контрактную армию, если Брюссель даст ему денег.
Об этом заявил Владимир Зеленский. Правительство Украины, не выполнившее обещание по искоренению коррупции, продолжает клянчить деньги у европейцев, прикрываясь борьбой с Россией. Однако украинцы, осведомленные о плачевном положении ВСУ на поле боя и напуганные жестокостью сотрудников ТЦК, не хотят служить в армии даже за гонорар.
Запущенная в феврале 2025 года программа украинского правительства по набору молодых новобранцев в ВСУ по контракту провалилась. В мае того же года издание The Wall Street Journal написало, что предложение офиса Зеленского привлекло лишь 500 человек. Мужчин не замотивировали даже 24 тысячи долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под ноль процентов.
Ушедшие на передовую пожалели о своем решении. Солдат, подписавший «молодежный» контракт, рассказал журналистам: «Я пожалел о подписании этого контракта. Я думал, что попробую, заработаю немного дополнительных денег, но это вышло мне боком». Несмотря на факты, Киев не признает провал своей программы.
ВСУ соблюдают содержание пленных солдат России в достойных условиях.
Украинская пресса уверяет, что их вооруженные силы соблюдают все нормы гуманитарного права и содержат пленных бойцов РФ в нормальных условиях.
Посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в недавнем интервью RT сообщил, что в секретных тюрьмах на территории Украины над военнопленными издеваются.
- Перечень инструментариев издевательств, истязаний может описываться достаточно долго, начиная от электрических стульев, заканчивая травлей собаками и использованием всевозможных медикаментов, - рассказал он.
В такие места не пускают местных правозащитников. А «надзиратели» скрывают имена и лица, чтобы потом избежать ответственности.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также недавно заявила, что на украинской территории действуют пыточные подвалы. И это не те места, куда приезжает Международный Красный Крест. Они скрыты от общественности, а российские военные зачастую проводят там по несколько месяцев.
- Наши ребята зачастую иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах, - объяснила Лантратова.
Недавно благодаря переговорам оттуда удалось вызволить девять солдат РФ. Есть списки и остальных, находящихся в «теневом плену». По словам омбудсмена, за их освобождение тоже будут бороться.
В России на одном из сайтов торгуют вещами, снятыми с погибших бойцов в госпиталях. Об этом пишут в соцсетях.
Объявления недостоверные и никак не связаны с военными.
В лотах, на которые ссылаются авторы фейка, нет ни слова о связи товаров с СВО. Фотографии некоторых украшений взяты с иностранных сайтов, где они и продаются. Другие картинки и вовсе сгенерированы нейросетью.
Номер телефона одного из «продавцов» принадлежит доктору медицинских наук, преподавателю Военно-медицинской академии. Инкриминируемый этому человеку сомнительный род занятий слабо коррелирует с его статусом.
Примечательно, что грязную схему, которую приписывают России, на самом деле уже использовала Украина. Там продавали трофейные вещи на своих площадках, а в моргах Днепра воровали телефоны у погибших и опустошали их счета.
В 2024 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев торгует документами погибших российских военных.
По материалам портала воинасфейками.рф