Место силы - родная земля

На форуме для участников провели ряд обучающих мастер-классов, дискуссий и лекций на тему работы в АПК. Фонд «Защитники Отечества»

- Этот форум является частью всероссийского проекта «Земля Добра», центральное его событие. Мы уже проинформировали более 2 тысяч бойцов СВО о работе на земле и будем продолжать это. Они должны знать, куда постучаться и с чего начать. Работа на земле всегда востребована, а для ветеранов СВО она является еще и терапией, которая быстрее возвращает к мирной жизни. Земля лечит, дает силы и смысл, - сказала зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Программа форума была насыщенной полезной информацией. Встречи проходили не в виде обычных лекций, а погружали в реальные бизнес-процессы. На образовательных треках «Свой бизнес в АПК: от идеи до предприятия» и «Современные технологии в сельском хозяйстве» эксперты обсудили с участниками действующие меры господдержки в сфере АПК, стратегии открытия собственного дела, возможности бесплатного переобучения по дефицитным сельскохозяйственным специальностям (оператор агродронов, машинист, тракторист и другие) и внедрение цифровых технологий в агросектор. Так, в панельной дискуссии «СВОЙ ДОМ: новое качество жизни на сельских территориях» рассказали об особенностях земельного участка для индивидуального жилищного строительства, льготном кредитовании и разобрали, в каких случаях строительство дома на сельской территории доступнее покупки квартиры - с учетом стоимости участка, коммуникаций и отделки.

Особый интерес вызвала работа в группах, где будущие аграрии поэтапно разобрали путь от выбора земельного участка до юридических тонкостей регистрации предприятия и инструментов сельхозкооперации.

На форуме произошло важное событие - презентовали Центр помощи и сопровождения ветеранов СВО в сельской местности, куда можно обращаться по любым профильным вопросам. Одним из приоритетных направлений его работы станет развитие малого предпринимательства.

По словам Юлии Оглоблиной, при поддержке Фонда президентских грантов центр будет консультировать по вопросам самозанятости в АПК и информировать о мерах господдержки.

- Также в центре будет оказываться содействие в переподготовке и трудоустройстве на предприятия АПК, готовые принять ветеранов и предоставить адаптированные рабочие места, - рассказала Оглоблина.

ИДЕЯ С ПОДДЕРЖКОЙ

Пристальное внимание на форуме было приковано к историям защитников - тех, кто уже достиг успеха в развитии своего дела или только находится в начале этого пути. Например, очень познавательным было выступление ветерана СВО Евгения Крохмалюка. Опыт Евгения стал наглядным примером того, как человек запускает бизнес по франшизе с нуля: первые шаги, решения и трудности на этом пути. А на пленарной сессии «Герои земли: возможности для ветеранов СВО на сельских территориях» ценным опытом поделился сербский снайпер, участник СВО, предприниматель в сфере переработки мясной продукции Деян Берич.

Программа форума включала ознакомительные тематические экскурсии. Участники увидели изнутри работу ведущих предприятий АПК Калужской области, где ознакомились с технологией создания натуральных кисломолочных продуктов и выращивания шампиньонов. Ярким аккордом форума и приятным подарком для героев стала поездка на киностудию «ВоенФильм» и осмотр масштабных декораций, которые заняли площадь 160 гектаров.

- Поддержка ветеранов СВО - ценностная инвестиция. Важный вопрос - их трудоустройство. Люди быстрее выздоравливают, когда чем-то увлечены и желают реализовать свои проекты. Здорово, когда в регионе проходят такие события, - заявил сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.