Контракт на будущее

Пройдя бизнес-курсы, Валерий Рукосуев открыл свое дело по сбору и вывозу неопасных отходов. «Пенза Пресс»

Только за восемь месяцев 2026 года с участниками спецоперации заключено порядка 2800 соцконтрактов.

«НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

В зону СВО Валерий Рукосуев из Пензенской области отправился добровольцем. Получил контузию и после демобилизации не смог вернуться на завод, где трудился раньше. Внезапно у него скончалась жена, и отец троих детей был вынужден срочно искать заработок. В фонде «Защитники Отечества» ветерану предложили пройти бизнес-курсы и по окончании заключить социальный контракт.

Валерий остановился на сборе и вывозе неопасных отходов и на выделенные деньги закупил оборудование: перфоратор, болгарки, пилы и расходные материалы. Вместе с рабочими, среди которых есть и ветераны СВО, они готовят помещения под ремонт, вывозят на полигон мусор.

Соцконтракт помог Алексею Тарасову расширить семейное производство мясной и рыбной продукции. Фонд «Защитники Отечества»

Алексей Тарасов из Волгоградской области вместе с супругой развивает семейное производство мясной и рыбной продукции. Благодаря социальному контракту расширились: приобрели профессиональную коптильную термокамеру.

- В фонде нам рассказали о возможности оформить соцконтракт и помогли подготовить документы. Это очень хорошая поддержка, особенно для ребят, которые возвращаются с передовой, - рассказал Алексей Тарасов.

После демобилизации по ранению самарец Михаил Ермаков сначала работал в найме, но позже решил заняться установкой натяжных потолков, открыл ИП.

- Полученные по соцконтракту деньги потратил на приобретение качественного инструмента, а также на продвижение и рекламу. Буду развивать свое дело. Круто, когда государство так помогает, - рассказал Михаил.

А Вадим Грудинин из Башкортостана, в течение двух лет защищавший интересы страны в зоне СВО, после возвращения организовал собственное мебельное производство. Эта сфера ему хорошо знакома, он отдал ей более 20 лет.

- От задумки до подписания документа прошло немного времени - говорит Вадим Грудинин. - На деньги от государства купил станок для распила древесины, теперь принимаю заказы на изготовление и ремонт корпусной мебели.

«РАБОТАЕМ И ЖИВЕМ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ»

Николай Баннов создал строительную организацию, где вместе с ним трудятся и другие ветераны боевых действий. Личный архив героя

Идея открыть строительную организацию пришла в голову участнику добровольческого отряда «Тигр» Николаю Баннову из Приморского края еще в зоне СВО.

- В сфере строительства я трудился еще до подписания контракта. Это дело, в котором я разбираюсь, имею соответствующее образование. Оказавшись в госпитале после ранения, решил: создам не просто место работы, а пространство, где ребята вместе адаптируются к мирной жизни, - рассказал Николай.

Пройдя обучение по программе «СВОе дело» в центре «Мой бизнес», ветеран получил практические инструменты: расчет себестоимости, поиск клиентов, подготовку портфолио для тендеров.

- Акселератор «СВОе дело» - это, можно сказать, моя бизнес-школа. Я получил обратную связь, которая уберегла меня от ошибок и сэкономила время. И плюс познакомился с такими же ветеранами-предпринимателями, у нас есть общий чат, где мы друг друга поддерживаем советами, - поделился Николай.

Сейчас команда выполняет работы на федеральном объекте и уже получила первые благодарственные письма.