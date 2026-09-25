Контракт на будущее

Только за восемь месяцев 2026 года с участниками спецоперации заключено порядка 2800 соцконтрактов.
В зону СВО Валерий Рукосуев из Пензенской области отправился добровольцем. Получил контузию и после демобилизации не смог вернуться на завод, где трудился раньше. Внезапно у него скончалась жена, и отец троих детей был вынужден срочно искать заработок. В фонде «Защитники Отечества» ветерану предложили пройти бизнес-курсы и по окончании заключить социальный контракт.
Валерий остановился на сборе и вывозе неопасных отходов и на выделенные деньги закупил оборудование: перфоратор, болгарки, пилы и расходные материалы. Вместе с рабочими, среди которых есть и ветераны СВО, они готовят помещения под ремонт, вывозят на полигон мусор.
Алексей Тарасов из Волгоградской области вместе с супругой развивает семейное производство мясной и рыбной продукции. Благодаря социальному контракту расширились: приобрели профессиональную коптильную термокамеру.
- В фонде нам рассказали о возможности оформить соцконтракт и помогли подготовить документы. Это очень хорошая поддержка, особенно для ребят, которые возвращаются с передовой, - рассказал Алексей Тарасов.
После демобилизации по ранению самарец Михаил Ермаков сначала работал в найме, но позже решил заняться установкой натяжных потолков, открыл ИП.
- Полученные по соцконтракту деньги потратил на приобретение качественного инструмента, а также на продвижение и рекламу. Буду развивать свое дело. Круто, когда государство так помогает, - рассказал Михаил.
А Вадим Грудинин из Башкортостана, в течение двух лет защищавший интересы страны в зоне СВО, после возвращения организовал собственное мебельное производство. Эта сфера ему хорошо знакома, он отдал ей более 20 лет.
- От задумки до подписания документа прошло немного времени - говорит Вадим Грудинин. - На деньги от государства купил станок для распила древесины, теперь принимаю заказы на изготовление и ремонт корпусной мебели.
Идея открыть строительную организацию пришла в голову участнику добровольческого отряда «Тигр» Николаю Баннову из Приморского края еще в зоне СВО.
- В сфере строительства я трудился еще до подписания контракта. Это дело, в котором я разбираюсь, имею соответствующее образование. Оказавшись в госпитале после ранения, решил: создам не просто место работы, а пространство, где ребята вместе адаптируются к мирной жизни, - рассказал Николай.
Пройдя обучение по программе «СВОе дело» в центре «Мой бизнес», ветеран получил практические инструменты: расчет себестоимости, поиск клиентов, подготовку портфолио для тендеров.
- Акселератор «СВОе дело» - это, можно сказать, моя бизнес-школа. Я получил обратную связь, которая уберегла меня от ошибок и сэкономила время. И плюс познакомился с такими же ветеранами-предпринимателями, у нас есть общий чат, где мы друг друга поддерживаем советами, - поделился Николай.
Сейчас команда выполняет работы на федеральном объекте и уже получила первые благодарственные письма.