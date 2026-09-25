«Либо в двухсотые, либо в плен». Россия схватила ВСУ за горло, как бультерьер. Рассказ участника СВО о происходящем в Волчанском котле

По всей линии ЛБС продолжаем двигаться вперед, не сбавляя темпа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска накануне освободили четыре населенных пункта. Как сообщили в Минобороны России, под наш контроль перешли село Доброполье в ДНР (не путать с городом), Светлая Долина в Запорожской области, а также Бузово и Хижняково в Харьковской области.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военно-политическим экспертом, членом совета по внешней и оборонной политике, участником СВО Яном Гагиным.

- Что происходит на фронте?

- По всей линии ЛБС продолжаем двигаться вперед, не сбавляя темпа. Село Доброполье, Орехов —конечно, важные точки, но я бы особое внимание обратил на ситуацию в Харьковской области. В Волчанском котле до сих пор находится существенная группировка противника. Там не одна тысяча бойцов. Туда переброшены резервы, в первую очередь, наемников. В Харьковскую область прибыл и главком ВСУ Драпатый.

- Откуда наемники — из Колумбии?

- В том числе. Но вскрывать котел, где мы уже, как бультерьер, схватили жертву за горло — дело пустое. Мы не отпустим. У них выбор — либо в двухсотые, либо в плен. Коридора у них нет. Приезд Драпатого с наемниками — это попытка вскрыть этот котел. Хоть какую-то часть спасти, вывести оттуда. На фоне призывного кризиса на Украине, для них критично потерять тысячи боеспособных единиц с реальным боевым опытом. А вскрывать котел можно пытаться лишь силами, которые серьезно превосходят наши по численности. Которым приходится идти в мясные штурмы —и тут наемников, в этом смысле, командованию ВСУ не жалко совсем. Их никто не считает, с их жизнями никто не считается.

- В самом котле обстановка для боевиков все хуже?

- А какой она может быть, если они постоянно подвергаются обстрелам? У них никакой ротации, никакой эвакуации раненных, нет подвоза боеприпасов. Экономят не только боекомплект, но и продукты уже. Там полноценная блокада всех логистических цепочек. Без тылового обеспечения не навоюешь много. Тактика котлов бережет наши силы, личный состав.

- Это не самая крупная из группировок противника, взятых нами в полное окружение за время СВО?

- Одна из крупных. Точных данных о ее численности дать не могу.

- До окружения именно эта группировка держала данное направление?

- Можно сказать и так. Когда этот котел схлопнется окончательно, у ВСУ на этом участке фронта будет провал. Дальше нашим подразделениям легче будет идти.

- Задача там - расширение буферной зоны у границы, или движение вниз, в сторону Донбасса?

- Формирование зоны отчуждения, зоны контроля — первоочередная задача в Харьковской области для нас. Безопасность наших прифронтовых областей — задача номер один. Об этом и верховный главнокомандующий говорил. Обстрелов украинских из ствольной артиллерии, из РСЗО не будет приграничных населенных пунктов, да и пуски их беспилотников нам легче станет контролировать.

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