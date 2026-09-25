Китай захватил гордость армии США: Вашингтон получил крепкий щелчок от Пекина

Запчасти везли не напрямую, а через в Гонконг Фото: EAST NEWS.

Из Австралии в Соединенные Штаты направляли запчасти новейшего истребители F-35. Летели не напрямую, а через в Гонконг. Правительство КНР изъяло детали для американского истребителя. И никто не спешит возвращать «посылку» заокеанским получателям.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Василием Кашиным.

КТО ВОЗИТ СЕКРЕТНЫЕ ГРУЗЫ?

- Щелкнули китайцы американцев по носу — теперь изучат гордость их ВВС под микроскопом?

- Подобные истории в американской системе военной логистики и логистики ряда стран-партнеров США - это не такая уж редкость.

- С чем это связано?

- Логистическое обеспечение глобального военного присутствия и другие сопутствующие задачи после окончания холодной войны переложили с военных структур на обычные коммерческие транспортные компании. Которые имеют лицензии на перевозку «чувствительных» грузов. Те же запчасти к истребителям перевозят те же компании, что транспортируют и гражданскую продукцию, пусть и специфическую. И ошибки с отправкой транзитом через Китай военных изделий случались и раньше.

НЕ ЛОВКОСТЬ РАЗВЕДКИ?

- Не обязательно это хитрая разведоперация?

- Возможно, это головотяпство, которое имеет свои базовые причины – «эффективный менеджмент» и попытка «оптимизировать издержки». Когда такие перевозки осуществляли австралийские или американские военные, подобного не могло быть в принципе.

- Как вообще американский истребитель пятого поколения, ну или его фрагменты, мог попасть в Гонконг?

- Вообще, аренда Британией Гонконга закончилась почти 30 лет назад, он «вернулся» в Китай, и этот остров был и остается удобной транзитной точкой для многих грузов, следующих из Австралии в Северную Америку и обратно. А конкретно эту поставку власти КНР имели полное право у себя задержать, потому что она, как пишут, была ввезена незаконно.

- То есть - с нарушением китайского законодательства?

- Ну да. Истории с ошибочными отправками через Гонконг, важнейший транзитный узел Азии, разных военных изделий и их конфискации китайцами - они уже бывали и в прошлые годы.

ПОДСВЕТИЛИ ФОНАРЬ

- Какие конкретно элементы F-35 попали к китайцам?

- Вроде бы фонарь кабины. Это высокотехнологичное, дорогое и, конечно, секретное изделие - истребитель же малозаметный, и фонарь кабины из спецматериалов, со спецпокрытие и так далее. Хотя, в целом, F-35 китайцам довольно хорошо знаком.

- То есть как?

- В 2009-2011 годов был скандал со взломом китайской разведкой компьютерных сетей ряда компаний американского ВПК. Тогда «ушли» огромные объемы данных, имевших отношение, в том числе, к проекту F-35.

А ОН ТАКОЙ ПОХОЖИЙ...

- Чем закончилось?

- Через некоторое время в Китае появился истребитель J-31. Он очень сильно напоминал F-35 внешне и по ряду технических аспектов.

- Он в серию пошел?

- Нет, но дальше над ним работали, и сейчас есть серийный китайский истребитель J-35 пятого поколения. Считается, это «потомок» F-35 - на основе изъятых китайской киберразведкой данных.

- То есть, это не совсем секретный для Китая самолет?

- Нет. Но получить образцы отдельных узлов, а не просто документацию на них, и возможность проанализировать их в лаборатории, это, наверняка, окажется полезным для наших китайских товарищей.