Первый банковский офис нового формата открылся в Южно-Сахалинске

Фото ПСБ.

Многофункциональный офис обустроил банк ПСБ. Торжественная церемония его открытия, в которой приняли участие председатель банка Петр Фрадков и заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, состоялась в пятницу, 25 сентября.

Как сообщили в пресс-службе банка, новое отделение включает зону для оказания услуг розничным клиентам и представителям малого и среднего бизнеса, переговорные комнаты, зону самообслуживания, где клиенты могут воспользоваться интернет-банком, а также круглосуточно работающую выделенную зону с банкоматом. Клиентам отделения будет доступен широкий спектр банковских услуг: оформление дебетовых и кредитных карт, в том числе в рамках зарплатных проектов, потребительских кредитов и ипотеки, включая льготные программы, открытие вкладов и накопительных счетов и так далее.

Петр Фрадков, комментируя открытие отделения, назвал его очередным шагом в укреплении присутствия ПСБ на Дальнем Востоке.

Мы последовательно развиваем инфраструктуру филиальной сети, повышаем доступность банковских услуг и предлагаем современные финансовые продукты и сервисы, - подчеркнул он. - В числе наших приоритетов также поддержка социально направленных проектов в регионе: строительство гостиничных комплексов, спортивной инфраструктуры, образовательные проекты. Это способствует росту инвестиций в регион, развитию финансового сектора, улучшению качества жизни и созданию комфортной городской среды.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в свою очередь отметил, что партнерство с банком имеет для региона стратегическое значение.

Это союз, который напрямую способствует социально-экономическому развитию и реализации масштабных проектов, главная цель которых — улучшение качества жизни людей, - отметил он, напомнив, что не далее как в марте регион подписал с банком соглашения по строительству гостиничного комплекса на «Горном воздухе» и образовательного кластера на 1800 мест в Южно-Сахалинске. По словам Лимаренко, реализация этих проектов обеспечит стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, даст сахалинцам дополнительные рабочие места и сделает регион ещё более комфортным как для жизни, так и для отдыха.