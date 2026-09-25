Мама Самойловой шокировала заявлением о Джигане: «Он сказал: „Я убью ее и убью детей“»

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова дала большое интервью Ксении Собчак для ее ютуб-шоу «Осторожно Собчак». 38-летняя блогерша впервые рассказала о том, что много лет терпела неадекватные выходки Джигана. Также Оксана призналась, что у ее бывшего мужа давно имеются проблемы с запрещенными веществами. А в 2020 году ситуация и вовсе вышла из-под контроля. Именно тогда рэпера отправили в рехаб, где он в итоге подписал брачный договор. На какое-то время Денис Устименко успокоился, но потом срывы продолжились. Последний случился в июле этого года, когда артист в своем доме на протяжении десяти часов удерживал в заложниках прислугу и охранников. И все это происходило на глазах у испуганных детей. Сейчас Джиган проходит очередную реабилитацию в Израиле и заявляет, что в июле снимал клип…

Самойлова прожила с Джиганом почти 20 лет. У пары четверо детей. По словам блогерши, другой жизни она и не видела. По этой причине бизнесвумен много лет закрывала глаза на поведение известного супруга.

«Я понимала, что это не супернормальная ситуация, но я научилась в этом существовать… Ни разу в жизни я не подумала, что я виновата в том, что у него происходит. Я понимала, что он отдельно, я отдельно. В какие-то моменты я закрывала глаза. В какие-то пыталась помочь. Но ни разу не подумала, что я виновата. Он делал это до меня, во время меня и после», — рассказала Оксана о пагубных пристрастиях бывшего мужа.

Ситуация вышла из-под контроля в 2020 году, когда Джиган с семьей находился в Майами. В тот период Оксана была беременна четвёртым ребенком. Денис сбрил брови, пил и принимал запрещенные препараты. И делал это все на глазах у своих маленьких детей. Так, он просил дочку Лею принести ему пива и снимал это на камеру. В эфиры с поклонниками артист также выходил в измененном состоянии.

О том периоде в интервью Собчак рассказала мама Оксаны Евгения. Свекровь Джигана также косвенно подтвердила ситуацию, которая произошла в июле, когда музыкант с оружием в руках удерживал в заложниках персонал.

Оксана Самойлова дала большое интервью Ксении Собчак

«Мы тогда жили три месяца в Майами, когда она ходила беременная. Там родила. Майами — это вообще цветочки, по сравнению со всем остальным, что произошло. Сейчас что произошло, в 2023 году произошло. Там были цветочки, потому что это было в Майами», — поделилась Евгения.

Мама Самойловой заявила, что Джиган прекрасно осознает, что страдает от приступов неконтролируемой агрессии.

«Он это не скрывает. Он мне позвонил, когда в шоу (имеет ввиду реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной») Оксана дала ему документы о разводе, что он там сорвался… Он первой позвонил мне… Мы с ним вроде как хорошо поговорили. Но он сказал: «Я убью ее и убью детей. Ты же знаешь, Лена, что я себя не контролирую!» Я как должна к этому относиться? Сидеть ждать, когда он ее убьет? Я же мать», — призналась Евгения.

После тех заявлений Оксана наняла охрану. Мама блогерши считает, что рэпер страдает от биполярного расстройства.

«То, что он в загоны под воздействием уходит… Ну, в общем, это плохо… У него биполярность. Он меняется на глазах. Вот так раз, и другой человек. Не знаешь, что от человека ждать. И жить, как на пороховой бочке — невозможно», — сказала мама Самойловой.

Евгения давно советовала дочери бежать от Джигана, но та долго терпела. В итоге в октябре 2025 года Оксана все же подала заявление на развод.

«Я терпила жуткая. Но сейчас стараюсь с этим работать», — объяснила свое поведение Самойлова.

Добавим, что буквально вчера Оксана подала иск в суд на ограничение Джигана в родительских правах на полгода. Музыкант сможет видеть детей, но только с разрешения матери и в адекватном, трезвом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба Оксаны Самойловой и Джигана: Как многодетная мама пытается спасти детей от больного отца — две версии семейного конфликта

Дети смогут видеть отца только с согласия матери и в адекватном состоянии: после стрельбы Самойлова намерена ограничить Джигана в родительских правах

Открывшего стрельбу Джигана усмиряли бывшие спецназовцы: мания преследования случилась не впервые, в 2020-м рэпер прятался от «снайперов»

KP.RU: Полиция приезжала в дом Джигана в день стрельбы, но никого не задержала

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке