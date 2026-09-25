Оксана Самойлова рассказала, почему отдала Джигану дом с 17-ю спальнями, который сама строила

В интервью Собчак Самойлова рассказала, что предложила идею с брачным договором, потому что хотела обезопасить себя, а также убедиться, что Денис любит ее

В большом интервью Ксении Собчак Оксана Самойлова раскрыла детали брачного договора, который всплыл во время бракоразводного процесса. Напомним, что в октябре прошлого года 38-летняя Оксана подала на развод с 41-летним Джиганом. В браке они прожили 14 лет, а вместе были почти 20 лет. В 2020 году у рэпера случился очередной срыв, после которого его отправили в рехаб. В клинику приехала Оксана и поставила условие, что не разведётся с Джиганом только при условии, что он подпишет брачный договор.

В интервью Собчак Самойлова рассказала, что предложила идею с брачным договором, потому что хотела обезопасить себя, а также убедиться, что Денис любит ее.

«2020 год. Обстоятельства… вынудили меня предложить Денису такой дил (вариант, сделку, - прим.ред.). Все, что до 2020 года - принадлежит мне… Я думала, что это меня обезопасит от повторения… Наверно, мне хотелось убедить саму себя, что он меня любит», — призналась Самойлова.

Блогерша хотела убедиться, что громкие заявления Джигана про «вместе навсегда» не просто слова.

«Если ты меня любишь, ты подпишешь. Если ты готов отдать всё для того, чтобы быть со мной, то ты это сделаешь. Что это не просто слова. Мне показалось это классным решением. Он подписал, и я подуспокоилась. Ну всё - любит. Подписал. Теперь кто после 2020 года что заработал - тому это и остается», — рассказала Оксана.

Что касается заработанного до 2020 года: согласно договору, огромный дом площадью 2,5 тысяч квадратов, три инвест-квартиры (где прописаны дети пары) в Москве отходили Оксане. Добавим, что шато, где аж 17 спален (!) Самойлова достраивала сама. Оксана вложила в этот особняк кучу сил, времени и денег. А во время развода Джиган начал требовать, чтобы блогерша отдала ему шато со словами: «Ты не будешь там жить». И Самойлова согласилась…

«А я уже настолько уставшая от развода была. Все это под камерами. У меня уже не было внутреннего ресурса, чтобы сражаться. Но суд не удовлетворил бы эту аппеляцию, и все бы осталось мне. Но я говорю: «Чего ты хочешь?» — «Я хочу дом». Я такая: «Ну, хорошо». Если брать полную стоимость, он мне дал одну пятую от стоимости дома. Забрал себе одну квартиру получше, побольше. Я забрала две. Ну и все. У меня просто не было внутреннего ресурса сражаться за этот дом», — призналась Собчак Оксана.

В настоящее время Самойлова вместе с детьми проживает в съёмном доме. Также у нее есть ферма, где и было записано интервью.

Мама Оксаны уверена, что Джиган изначально планировал забрать шато у дочери.

«Для Дениса было главой целью отжать дом. Он не хочет заморачиваться… Проще ее выкинуть на улицу, пусть она думает об этом сама», — поделилась Евгения.

В этот момент Собчак подметила, что Оксана очень похожа на свою маму. Когда-то много лет назад бывший муж Евгении, отец Самойловой и ее брата, так же выкинул женщину с двумя детьми на улицу. Впоследствии Оксану и ее брата воспитывал отчим.

«Она так же, как и я, не хочет бороться. У нее нет сил. Не хочет нервы себе портить», — согласилась мама блогерши.

Также в беседе с Собчак Самойлова рассказала, что они с Джиганом всегда вместе работали. Еще до медийности и многомиллионного блога Оксана занималась различными проектами. У нее было много бизнесов, включая бренды женской и детской одежды. По словам предпринимательницы, наиболее успешным делом был выпуск косметики. Кстати, в октябре бьюти-продукция от блогерши вновь появится в продаже. А вот Джиган, по словам Оксаны, в самом начале зарабатывал совсем немного.

«Денис был на контракте с Black Star, который забирал 70 процентов. Машины у нас не было очень долго. Машина, которая у нас появилась - это мне родители свою машину отдали», — поделилась с Собчак Самойлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама Самойловой шокировала заявлением о Джигане: «Он сказал: „Я убью ее и убью детей“»

Борьба Оксаны Самойловой и Джигана: Как многодетная мама пытается спасти детей от больного отца — две версии семейного конфликта

Дети смогут видеть отца только с согласия матери и в адекватном состоянии: после стрельбы Самойлова намерена ограничить Джигана в родительских правах

Открывшего стрельбу Джигана усмиряли бывшие спецназовцы: мания преследования случилась не впервые, в 2020-м рэпер прятался от «снайперов»