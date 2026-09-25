Самойлова рассказала, как было сделано фото топлес в сауне с Джиганом: «Будь проклят тот день»

Оксана Самойлова

Оксану Самойлову все знают, как бывшую жену Джигана, блогера-миллионника и бизнесвумен. Но мало, кто помнит, чем Оксана занималась до знакомства с артистом. Ходили слухи, что фигуристая блогерша в прошлом подрабатывала в эскорте. Всему виной — фото с Джиганом и еще одной девушкой топлес в сауне, которое попало в Сеть много лет назад. В интервью Ксении Собчак Самойлова впервые раскрыла интригу, при каких обстоятельствах был сделан тот снимок.

Оказалось, что на тот момент Денис и Оксана уже встречались. Рэпер познакомил возлюбленную со своей подругой по имени Лали. На фото как раз она.

«У нее был салон красоты. Познакомились через Дениса. У нее было мини спа, где стояло джакузи. Мы тусили. Приехал Денис. Мы тогда встречались. Сфоткались в таком виде… Мы с трусами. Ну просто секси-фотка», — объяснила Самойлова.

«Тогда времена были другие. Времена — "грязные шлюшки будут наказаны". Все было такое дерзкое. Как будто это было нормально. Сейчас смотрю и думаю… Будь проклят тот день! Эту фотку пропилили к таким историям», — добавила Оксана.

На вопрос Собчак про секс втроем Самойлова ответила отрицательно.

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Также блогерша рассказала, что родилась в маленьком городке под названием Ухта. Оттуда она переехала сначала в Санкт-Петербург, а потом и в Москву.

«Было невыносимо в Ухте. Полжизни темно, полжизни холодно. Невозможно было там существовать», — вспоминала Оксана.

Она рассказала, что жили они очень бедно. Например, в школу зимой она ходила в летних босоножках. Стало полегче, как мама Евгения снова вышла замуж, и у девушки появился отчим. А будучи уже взрослой, Оксана решила, что уедет из родного города любой ценой.

«Я отработала все лето у нее (имеет ввиду маму - прим.ред.) в магазине продавцом. Накопила денег и уехала в Питер», — рассказала Оксана.

В северной столице у будущей звезды был бойфренд, диджей по имени Вадим. После расставания с парнем Оксана переехала в Москву, где вскоре познакомилась с Джиганом в одном из ночных клубов. В столице Самойлова жила в съёмной квартире (снимала на пару с подружкой) кем только не работала.

«Работала админом в «Якитории». И администратором, и хостес, и официантом. Получала тысяч 40… Это было очень тяжело. Ночные смены тяжело. Едешь (в метро) с утра в 6 утра», — вспомнила Оксана.

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