Президент Южной Кореи размазал Зеленского: "Таких называют убийцами или предателями"

В среду на трибуну Генассамблеи ООН взобрался Зеленский Фото: REUTERS.

Пару дней назад Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что очень не хотел бы выглядеть в чужих глазах «куском дерьма» на посту главы Украины. Удивительная наивность! Даже те иностранные лидеры, которые не брезгуют обниматься с ним, явно чувствуют, что от просроченного страшно воняет - ложью, хамством, непомерным гонором, неблагодарностью и запредельной алчностью. Порой смердит так сильно, что об этом приходится говорить вслух. Слышали мы такие признания и от словаков с венграми, и от польского руководства, и даже от самого «лидера свободного мира» Дональда Трампа.

А вот теперь двуличие укрофюрера познал на себе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Дело в том, что в начале 2025 года, во время операции по выдворению из Курской области вторгшихся туда сил ВСУ, в плен к противнику попали двое раненых северокорейских бойцов. Как известно, воинский контингент из КНДР по договоренности между Москвой и Пхеньяном принимал участие в боевых действиях там. Промурыжив пленных у себя больше года, Киев согласился передать их Южной Корее. По просьбе Сеула, все проходило сугубо конфиденциально. Неизвестно, как южнокорейцы потом собирались использовать этих людей, но об одном просили твердо: до поры до времени о сделке никому ни звука! Украинская сторона торжественно поклялась на шматке сала, но как только передача состоялась, сало съела, а о клятвах забыла.

В среду на трибуну Генассамблеи ООН взобрался Зеленский и, по обыкновению, начал вонять. В частности, растрезвонил новость о плененных «наемниках из Северной Кореи» и их переправке в Сеул. Да еще сообщил, что один из корейцев пытался покончить с собой - вот, мол, с какими фанатиками, воюющими за «страну-агрессора», приходится иметь дело.

Президент Ли Чжэ Мён был в шоке. Ведь огласка этого случая может осложнить и так фактически «предвоенное» состояние отношений между Севером и Югом на Корейском полуострове. Поэтому молчать он не стал и разместил пост в сети Х - предельно эмоциональный и жесткий, с такими формулировками, которые политики, как правило, публично не озвучивают. Но тут, видимо, взяло за душу!

«Неужели вы думаете, что внутри нашей страны не звучало призывов предать факт репатриации огласке? Безусловно, это помогло бы поднять политические рейтинги правительства, - написал Ли Чжэ Мён. - Однако для тех, кто готов трубить о возвращении пленных на весь мир - танцуя, празднуя и пытаясь приписать это себе в заслугу, - совершенно не важны состояние межкорейских отношений, угроза человеческим жизням или ущерб национальным интересам».

Президент Ли Чжэ Мён был в шоке Фото: REUTERS.

А дальше прямо назвал вещи своими именами, выставив киевскому режиму и его главарю точнейший диагноз:

«Подход, при котором о подобных вещах объявляют ради собственной мелочной личной выгоды без учета риска для безопасности людей, является жестоким и безответственным. Тех, кто причиняет вред жизням граждан, национальным интересам и безопасности ради личной выгоды, называют убийцами или предателями».

В Киеве по поводу этих пронзительных обвинений только хмыкнули. «У нас открытая страна, и было бы странно просто тайно отправить куда-то этих людей, которых наши воины взяли в плен», - отмахнулся советник Зеленского Дмитрий Литвин. Ну теперь об этой «открытой стране» в Южной Корее могут составить самое полное впечатление.

- Передача Сеулу северокорейских граждан - крайне чувствительный вопрос для Пхеньяна. Он наверняка станет очередным раздражителем в отношениях двух Корей и отодвинет еще дальше всякую возможность их улучшения, - прокомментировал ситуацию для KP.RU ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Северной Азии РАН Евгений Ким. - Но вряд ли этот инцидент заставит Южную Корею отказаться от политической и иной поддержки Киева. Здесь Сеул целиком зависит от позиции Вашингтона, а там сейчас как раз считают, что именно союзники США в Европе и других частях мира должны брать на себя основное бремя по подпитке украинского режима.

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