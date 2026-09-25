Много церемоний, мало решений: как прошла встреча Трампа и Си в Вашингтоне

Мероприятие получилось по-настоящему представительным, однако содержательное наполнение оказалось куда скромнее Фото: REUTERS.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября прошла на фоне острых разногласий сразу в нескольких сферах - от взаимной торговли и поблем развития искусственного интеллекта до ситуации вокруг Тайваня и войны с Ираном. Главным итогом встречи стало не новое большое торговое соглашение, а решение не возвращаться к полномасштабной тарифной конфронтации. США и Китай продлили действующее торговое перемирие еще на два месяца, сообщает Reuters.

При этом значительная часть визита была посвящена не только переговорам, но и демонстрации личных отношений между двумя лидерами. Трамп встретил Си прямо в аэропорту, показал ему президентский вертолет Marine One и новый вертолетный посадочный комплекс на Южной лужайке Белого дома, а вечером устроил в Восточном зале государственный ужин с участием крупнейших американских технологических компаний.

БОЛЬШОЙ КОНФЛИКТ ОТЛОЖЕН

Торговые отношения оставались центральной темой саммита. После тарифной войны в прошлом году Вашингтон и Пекин заключили перемирие, срок которого должен был истечь 10 ноября. Накануне встречи Трампа и Си стороны договорились продлить его еще на два месяца.

Это означает, что США и Китай пока не возвращаются к сверхвысоким взаимным тарифам, которые действовали в наиболее острой фазе торгового конфликта. Reuters отмечает, что для обеих сторон сохранение перемирия особенно важно на фоне нестабильности международной торговли и повсеместной инфляции.

Но о более долгосрочном соглашении лидеры так и не объявили.

Еще в мае Трамп и Си договорились о создании двусторонних форматов - Совете по торговле и Совете по инвестициям, а также о взаимном снижении пошлин на определенные категории товаров. К сентябрьскому саммиту реализация этих договоренностей также оставалась неполной.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября прошла на фоне острых разногласий сразу в нескольких сферах Фото: REUTERS.

Среди вопросов, которые Вашингтон хотел продвинуть, были доступ американской сельхозпродукции на китайский рынок и закупки Пекином американских товаров. Отдельным пунктом оставались редкоземельные металлы. Китай сохраняет огромное влияние на мировую цепочку их производства и переработки, а Вашингтон добивается более предсказуемого режима поставок.

До визита американская сторона давала понять, что ожидает от Пекина стабильного экспорта редкоземов, но не собирается в ответ автоматически смягчать собственные экспортные ограничения. С учетом нежелания США идти на уступки очевидно, что и в этом вопросе стороны не смогли ни о чем договориться.

ТАЙВАНЬ И ИРАН: ПЕКИН ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Еще одной ключевой темой стал Тайвань.

По данным Associated Press, во время закрытой беседы Си призвал Трампа не поддерживать идею независимости острова и «осмотрительно» подходить к тайваньскому вопросу. Белый дом подробного публичного комментария на этот счет не представил.

Для Пекина Тайвань остается наиболее чувствительным вопросом в отношениях с Вашингтоном. Китай считает остров частью своей территории и не исключает применения силы для его окончательного присоединения. США же, в соответствии с американским законодательством, обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны и заявляют о неприятии одностороннего изменения статус-кво.

Переговоры также проходили на фоне войны продолжающегося конфликта США с Ираном.

Администрация Трампа рассчитывает, что Китай использует свои экономические и дипломатические связи с Тегераном, чтобы подтолкнуть Иран к прекращению войны. Пекин, однако, выступает против американских и израильских военных действий.

По данным AP, Си в ходе переговоров предложил США и Ирану вернуться к временному соглашению, которое было заключено летом, но вскоре после этого фактически распалось.

О новых договоренностях по Тайваню или конфликте на Ближнем Востоке стороны публично так и не объявили.

Много церемоний, мало решений Фото: REUTERS.

НЕОБЫЧНЫЙ ПРИЕМ

Гораздо больше впечатлений вызвала церемониальная часть визита, оказавшаяся довольно необычной.

В среду вечером Трамп лично приехал на авиабазу Эндрюс встречать Си и его супругу Пэн Лиюань. Обычно американский президент приветствует главу государства непосредственно в Белом доме, поэтому личная встреча у самолета стала заметным дипломатическим жестом.

На следующий день Белый дом устроил для китайского лидера масштабную церемонию с военным парадом и пролетом бомбардировщика в сопровождении четырех истребителей. Еще одна деталь - Трамп подарил Си статую белоголового орлана, одного из символов США.

Пока президенты обсуждали торговлю, технологии и международные конфликты, их супруги провели отдельную программу. Мелания Трамп и Пэн Лиюань посетили Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института в Вашингтоне.

США и КНР ожидали от переговоров значительно большего Фото: REUTERS.

ПАРАД АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕСА

Вечером Си и Пэн вернулись в Белый дом на торжественный ужин в Восточном зале. На мероприятие пригласили около 130 человек.

Среди наиболее заметных гостей оказались руководители американской технологической и деловой элиты: основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель Alphabet и Google Сундар Пичаи, президент и сооснователь OpenAI Грег Брокма.

Там же присутствовали видные американские политики, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спикера палаты представителей Майка Джонсона.

При этом бросалось в глаза отсутствие китайских руководителей крупных компаний. По данным AP, американские и китайские организаторы обсуждали приглашение некоторых китайских бизнесменов, однако согласование их статуса и протокольных ролей затянулось, и в итоге китайские боссы на ужине практически не были представлены.

Получился своеобразный американский «технологический саммит» внутри дипломатического приема: за одним столом оказались руководители компаний, которые одновременно являются потенциальными партнерами Китая и участниками американско-китайской технологической конкуренции.

Значительная часть визита была посвящена не только переговорам, но и демонстрации личных отношений между двумя лидерами Фото: REUTERS.

ЧТО ПОДАВАЛИ ГОСТЯМ

Меню готовилось под руководством Мелании Трамп и было сервировано на красном фарфоре, который использовался еще при президенте Рональде Рейгане. Перед едой гостям предложили шампанское Schramsberg Blanc de Noir - выбор был связан с историческим «тостом за мир», который Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай произнесли во время визита Никсона в Китай в 1972 году.

Ужин состоял из трех основных частей.

Первое блюдо: велюте из желтой тыквы с лесными грибами, хрустящей панчеттой, свежими травами и маслом с зеленым луком.

Основное блюдо: морской окунь в кунжутной корочке, тушеный молодой бок-чой, запеченный баклажан и соус верт.

Десерт: ванильный крем с вишневым конфитюром и ореховым франжипаном, а также мороженое с медом, собранным на территории Белого дома.

МНОГО ЦЕРЕМОНИЙ, МАЛО РЕШЕНИЙ

Визит Си в Вашингтон оказался насыщен символическими жестами: личная встреча Трампа у самолета, военный парад и несколько экскурсий. Но на содержательном уровне стороны пока продвинулись значительно осторожнее.

Как отмечают большинство американских СМИ, фактически саммит прошел без результатов. Схожего мнения придерживается директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

- Как вы оцениваете итоги?

- Саммит, при всей его статусности и мощном символизме, принес довольно ограниченные результаты. Торговое перемирие между сторонами продлено лишь на очень короткий срок, и исход переговоров неясен. По таким острым вопросам, как Тайвань, Южно-Китайское море и другим чувствительным темам, четко выраженной позиции выработано не было. Мероприятие получилось по-настоящему представительным, однако содержательное наполнение оказалось куда скромнее. Более того, складывается впечатление, что обе стороны ожидали от этой встречи значительно большего, но что-то не срослось.

- Что в сфере ИИ - удалось ли здесь добиться общей точки зрения на путь развития этой технологии?

- Для Вашингтона и Пекина это отнюдь не новая тема - они обсуждают ее много лет. Договоренности в этой сфере, если и будут достигнуты, то, скорее всего, окажутся очень ограниченными. Причина проста: США и Китай прежде всего смотрят друг на друга как на конкурентов, а не как на партнеров.

- Значит, единственный результата саммита – снижение напряженности на пару месяцев?

- Да, на данный момент удалось лишь ненадолго отложить прямую конфронтацию. Дальше, видимо, последуют какие-то ограниченные экономические сделки, призванные дополнительно стабилизировать отношения. Китайская сторона идет на уступки все больше, но каких-либо прорывов ожидать не стоит. Цель китайцев - затянуть процесс стабилизации года на три и более, поскольку они рассчитывают за это время существенно укрепить свои позиции. Цель американцев сейчас иная: выбраться из западни, в которую они попали на Ближнем Востоке, завершить конфликт на Украине и уже затем всерьёз заняться Китаем.

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