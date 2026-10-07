Почти три года после землетрясений 2023 года: в Турции завершено строительство 455 357 жилых и коммерческих объектов

Фото: Минстрой Турции.

Два мощных землетрясения произошли на юге Турции 6 февраля 2023 года с интервалом примерно в девять часов, вызвав масштабные разрушения на юге и юго-востоке страны и в соседней Сирии.

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям AFAD оценило магнитуды землетрясений в 7,7 и 7,6; Геологическая служба США (USGS) — в 7,8 и 7,5. По актуализированным официальным данным Турции, погибли 53 697 человек, 107 213 получили ранения. Бедствие напрямую затронуло около 14 миллионов жителей пострадавших провинций.

По данным Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, к концу 2025 года в рамках основной программы восстановления было завершено строительство 455 357 жилых и коммерческих объектов.

Масштаб восстановительных работ отражает масштаб первоначальных разрушений.

В первые месяцы после землетрясений около 8 000 специалистов обследовали 2,19 миллиона зданий, включавших 5,92 миллиона отдельных объектов недвижимости, говорится в отчёте министерства за 2023 год. В результате около 850 000 жилых, коммерческих и других объектов были признаны непригодными для использования.

По первоначальной экспресс-оценке Всемирного банка, прямой физический ущерб в Турции составил 34,2 миллиарда долларов — около 4% ВВП страны за 2021 год. Банк отмечал, что расходы на восстановление и более широкие экономические потери будут значительно выше.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган позднее оценил прямые экономические издержки землетрясений в 104 миллиарда долларов, а косвенные — в 150 миллиардов. Эти оценки турецких властей основаны на более широкой методологии, чем первоначальная оценка физического ущерба Всемирного банка, поэтому напрямую сопоставлять их некорректно.

Восстановление началось, пока ещё продолжался разбор завалов

Национальная программа восстановления координировалась Министерством окружающей среды, урбанизации и изменения климата совместно с Управлением жилищного строительства (TOK ), Управлением городской трансформации, девелоперской компанией Emlak Konut GYO и Генеральной дирекцией строительных работ.

В официальных сообщениях программа получила название «Строительная мобилизация века» (Asr n nşa Seferberli i).

По данным министерства, фундаменты первых постоянных жилых домов были заложены на 15-й день после землетрясений, а первые дома в сельской местности переданы владельцам на 45-й день.

По мере расширения работ строительство велось на 3 481 площадке в 174 зонах. В общей сложности в проектах были задействованы около 200 000 архитекторов, инженеров и рабочих. Министерство сообщало, что в наиболее интенсивный период совокупный темп строительства достигал примерно 23 единиц жилья в час, или 550 в сутки.

Эти показатели относятся к совокупному объёму работ на тысячах строительных площадок, а не ко времени возведения одного отдельного дома.

Крупнейшей площадкой стал Икиздже в провинции Малатья, где было построено 28 289 объектов. Среди других наиболее масштабных проектов — Индере в Адыямане, Дикмедже в Хатае и Алтынова в Кахраманмараше.

В Индере, например, был создан новый жилой район с 16 822 жилыми и коммерческими объектами и сопутствующей инфраструктурой, рассчитанной примерно на 100 000 жителей.

К концу 2025 года завершено 455 357 объектов

На церемонии в Хатае 27 декабря 2025 года власти объявили о завершении основной строительной программы в объёме 455 357 объектов; в тот же день прошли очередные розыгрыши прав на жильё и церемонии передачи ключей.

По данным Министерства окружающей среды и TOK , в итоговую цифру вошли 367 995 жилых объектов, 65 672 дома в сельской местности и 21 690 коммерческих помещений.

Этот рубеж был достигнут менее чем через три года после землетрясений.

Параллельно Турция реализовала программу «Восстановление на месте» (Yerinde Dönüşüm) для собственников, желавших заново построить жильё или коммерческий объект на прежнем участке. По данным министерства, к началу 2026 года финансовая поддержка по этой программе была предоставлена примерно для 124 000 объектов. Они не входят в основной показатель 455 357 единиц.

Программа 27 декабря также включала ввод 157 дополнительных инвестиционных объектов, среди которых 84 здания образовательного назначения, сообщал TOK .

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум описывает восстановление как более широкую программу, включающую не только жильё, но и инфраструктуру, социальные объекты и меры по повышению сейсмоустойчивости новых районов.

Фото: Минстрой Турции.

Дороги, системы водоснабжения и городские центры

Землетрясения повредили не только здания, но и сети водоснабжения, канализации и ливневого водоотведения по всему пострадавшему региону.

По данным министерства, общий объём работ по обновлению систем питьевого водоснабжения, канализации и ливневых сетей в зоне землетрясений превышает 11 000 километров.

В наиболее пострадавших городах восстановление охватило также исторические и торговые центры.

В Хатае работы включили восстановление территории исторического рынка Узун-чарши, улицы Куртулуш, исторического здания парламента и застройки вдоль реки Аси. Проект Узун-чарши охватывает 1 536 жилых и коммерческих объектов, а на улице Куртулуш, по данным министерства, восстановлено 280 магазинов.

Схожие проекты реализованы в центральных районах Малатьи, Кахраманмараша и Адыямана, где одновременно восстанавливались жильё, торговые площади, офисы и общественные здания.

По словам представителей властей, задача заключалась не только в замене утраченного жилья, но и в возвращении экономической и общественной жизни в городские центры.

Стоимость восстановления

По словам президента Эрдогана, к февралю 2026 года государство направило на ликвидацию последствий землетрясений, восстановление и повышение устойчивости городов около 3,6 триллиона турецких лир — примерно 90 миллиардов долларов.

Эрдоган называл восстановление общенациональной работой, в которой участвовали государственные учреждения, муниципалитеты, общественные организации, строительные специалисты и жители пострадавших провинций.

Эта сумма государственных расходов отличается от оценок совокупного экономического ущерба от землетрясений.

Около 90 миллиардов долларов — это объём государственных ресурсов, направленных на восстановление. Оценка Всемирного банка в 34,2 миллиарда долларов отражает первоначальный прямой физический ущерб, тогда как 104 и 150 миллиардов долларов — оценки турецких властей более широких прямых и косвенных экономических издержек.

Речь идёт о разных показателях, рассчитанных по разным методологиям.

Переработка огромного объёма строительных отходов

Одной из крупнейших экологических задач после землетрясений стало безопасное обращение с огромным объёмом строительных отходов.

По оценке Программы развития ООН (ПРООН), землетрясения образовали более 100 миллионов кубометров — свыше 200 миллионов тонн — строительных отходов и обломков.

При финансировании в 4,83 миллиона долларов со стороны правительства Японии ПРООН и Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата создали два пилотных комплекса по безопасной переработке завалов в Хатае и Кахраманмараше. Проект также включал поставку трёх мобильных дробильных установок.

На этих комплексах опасные материалы отделяются от пригодных к переработке компонентов; очищенный бетонный лом дробится и может повторно использоваться, в частности, как материал для дорожного основания и тротуарных блоков.

По данным ПРООН, комплекс в Хатае способен перерабатывать около 500 тонн материалов в час.

Реконструкция побережья в Искендеруне

В Искендеруне во время землетрясений отдельные участки береговой зоны просели примерно на 80 сантиметров.

Министерство запустило масштабный проект реконструкции побережья. Первый этап охватил около 3,5 километра береговой линии и 303 000 квадратных метров территории — около 30 гектаров, где были проведены работы по укреплению и благоустройству общественных пространств.

Этот проект показывает ещё одну сторону восстановления: в некоторых местах речь шла не только о замене разрушенных зданий, но и о перепланировке городских территорий, физически изменившихся после землетрясений.

Долгосрочная оценка восстановления

Масштаб программы можно увидеть в цифрах: обследованы миллионы объектов недвижимости, около 850 000 признаны непригодными для использования, завершено 455 357 новых жилых и коммерческих объектов, а ещё примерно 124 000 получили поддержку по программе восстановления на месте.

Турецкие власти рассматривают эти показатели как подтверждение способности государства провести крупномасштабную программу восстановления в относительно короткий срок.

Однако для самих турецких властей долгосрочным мерилом восстановления станет не только число переданных ключей, но и то, как новые районы и инфраструктура покажут себя со временем.

Редакционная справка

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Все фактические данные, цифры и оценки, приведённые в материале, основаны на официальных первоисточниках: публикациях и отчётах Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турецкой Республики, Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Всемирного банка и Программы развития ООН (ПРООН). Материал подготовлен на основе данных государственных институтов и международных организаций.