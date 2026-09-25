В парижской квартире с березой во дворе: как прожила последние годы Марина Влади, муза Владимира Высоцкого

Актриса избегала журналистов и в последнее время редко появлялась на публике. Фото: Global Look Press\ZUMAPRESS.com

Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади умерла 24 сентября во Франции в возрасте 88 лет. Актриса, певица скончалась у себя дома, рядом с близкими. «Комсомолка» выяснила, как она жила в последние годы.

«Марина Влади была щедрой женщиной, которая всю свою жизнь посвятила борьбе, от Алжирской войны и «Манифеста 343» (воззвание 70-х о необходимости легализовать аборты — Ред.) до борьбы за права нелегальных иммигрантов и право на жилье», - говорится в письме, написанном ее сыновьями.

Не стало Марины Влади, третьей жены и последней музы Владимира Высоцкого Умерла Марина Влади. Вместе с ней ушла история настоящей любви и страсти утончённой французской актрисы и советского барда-бунтаря Владимира Высоцкого

Настоящее имя Влади - Екатерина-Марина Владимировна Полякова-Байдарова. Она родилась в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн в 1938 году. Ее отец, Владимир Поляков, выпускник Московской консерватории, оперный певец. Он приехал во Францию в годы Первой мировой войны, в 1915 году, служил летчиком.

Марина Влади была щедрой женщиной, которая всю свою жизнь посвятила борьбе. Фото: Global Look Press\Mikola Gnisyuk

Мать Марины, Милица Энвальд, балерина и дочь русского генерала, эмигрировала в Париж после революции в 1917 году. В семье было четыре дочери, и все связали себя с искусством. Для сцены они взяли псевдонимы, начинающиеся на одну букву: Ольга Варен, Одиль (Татьяна) Версуа, Элен (Милица) Валье и Марина Влади. Свой псевдоним Марина взяла в честь отца.

В кино Марина попала еще ребенком. В 1949 году, когда ей было 11 лет, она снялась в фильме «Летняя гроза», а через несколько лет стала получать серьезные роли. Она работала во Франции и Италии, снималась с Марчелло Мастроянни. В 1955 году она вышла замуж за актера и режиссера Робера Оссейна и появилась в нескольких его картинах. Настоящее имя Оссейна - Абрахам Гусейнов, его отец был азербайджанцем, а мать - бессарабской еврейкой. В семье было принято говорить по-русски, как и в доме Поляковых-Байдаровых.

Марина Влади в Москве. Фото: Global Look Press\ Igor Gnevashev

Влади называли музой французской «Новой волны». Она снималась у Жан-Люка Годара, который звал ее замуж, но она отказалась. В ее фильмография около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел».

Она пела вместе с сестрами, играла в театре, записывала русские песни. В 1966 году четыре сестры вышли на сцену в пьесе Чехова «Три сестры».

Актерской карьеры Влади было мало. Она нашла себя в общественной жизни Франции. В 1968 году она вступила во Французскую компартию, перед этим участвовала в подполье в годы борьбы за независимость Алжира, 1971-м подписала «Манифест 343» - открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок - в поддержку права женщин на аборт.

В СССР ее полюбили после выхода на экраны фильма «Колдунья» в 1956 году. Владимир Высоцкий появился в жизни Марины Влади в 1967 году. Их брак продолжался десять лет, до смерти Высоцкого в 1980-м.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: James Andanson / Contributor/ gettyimages

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым», - вспоминала актриса.

С конца 80-х кино в жизни Влади стало занимать все меньше места. Она выпустила книгу воспоминаний о Высоцком «Владимир, или Прерванный полет», затем мемуары «24 кадра в секунду». В 2006 году в парижском театре «Буф дю Нор» был поставлен спектакль о ее отношениях с Высоцким. А в 2011-м Марина Влади вернулась на экран после длительного перерыва, снявшись во французско-алжирской драме «Несколько дней передышки». Затем были съемки еще в двух французских кинопроектах.

После смерти Владимира Высоцкого актриса снова вышла замуж. С онкологом Леоном Шварценбергом их объединяла активная гражданская позиция. Вместе они неоднократно участвовали в акциях протеста. В 90-е они создали общественную организацию DAL («Право на жилье») для защиты прав бездомных, беженцев и людей, живущих в нечеловеческих условиях.

В СССР ее полюбили после выхода на экраны фильма «Колдунья» в 1956 году

В 2015 году Влади подписала «Призыв 58» - письмо против ограничений на массовые акции после терактов в Париже.

Последние годы Влади прожила в Париже недалеко от самого центра. Во дворе ее дома росла посаженная актрисой береза, на которой были развешаны кормушки для птиц.

В 2015 году актриса выставила на торги личный архив. С молотка в аукционном доме Kapandji Morhange в Париже ушла посмертная маска Высоцкого, его последнее стихотворение, написанное на проездном билете, автографы, картины и скульптуры. В интервью французским журналистам Влади объяснила свое решение желанием перевернуть страницу, избавившись от материального груза прошлого. Вырученные деньги она передала близким и на благотворительность и перебралась в небольшую квартиру в Париже.

Последние годы Влади прожила в Париже недалеко от самого центра. Фото: Global Look Press\ZUMAPRESS.com

«Самое большое счастье - это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей - что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников», - говорила актриса.

Новостей о том, что Влади борется с какими-либо тяжелым заболеваниями, в прессе не появлялось. Актриса избегала журналистов и в последнее время редко появлялась на публике.

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