Александра Савельева. Фото: пресс-служба СТС

Александру Савельеву мы встретили на вечеринке по случаю 30-летия СТС. На своем юбилее канал собрал огромное количество звезд. Экс-солистка группы «Фабрика» пришла на праздник в коктейльном образе: белый корсет 42-летняя певица сочетала с серыми широкими брюками и серебристыми лодочками. Напомним, что недавно Александра вместе с сыном Леоном вернулась в Россию, где мальчик пошел в первый класс. Тем временем 51-летний Кирилл Сафонов остался в Израиле, куда переехал в 2022 году после начала СВО. В СМИ давно ходят слухи о возможном разводе пары. Мы решили лично узнать у Савельевой — правда это или нет.

«Сложности есть, но мы не разводимся… К сожалению, да. Сейчас непростой период», — рассказала KP.RU Александра.

На вопрос про их будущее с Кириллом звезда ответила: «Я вижу его светлым».

Также певица и психолог прокомментировала свои недавние откровения в соцсетях. В личном блоге Савельева, которая после музыкальной карьеры отучилась на психотерапевта, порассуждала на тему абьюзивных отношений. Некоторые интернет-пользователи, а также журналисты предположили, что она имела в виду себя.

«Я просто рассказывала про случай из практики. Ко мне приходит огромное количество людей. Огромное количество историй. Я их освещаю, я рассказываю о своем пути обязательно и всегда. Потому что, если я не расскажу про свой путь, люди не поймут, как можно жить, как можно выстроить свое внутреннее состояние, как можно выбрать себя, как можно изменить качество своей жизни, как можно справиться с тревогой. Поэтому, естественно, я всегда рассказываю то, что происходит и у меня в жизни, и то, что происходит с моими клиентами», — пояснила нам звездный психолог.

Фото: пресс-служба СТС

А мы поинтересовались у Александры — верит ли она в кризисы в браке.

«Кстати, классный вопрос. Спасибо вам за него. Я считаю, что это абсолютная чушь. Есть такая история, когда пара встречается. 18 месяцев, по-моему, длится эта гормональная история, гормональный всплеск. Если, кроме гормонального всплеска, пару ничего не держит, кроме гормонов, кроме сексуальной какой-то привязанности, то, к сожалению, такие пары могут расстаться. Если у пары есть прекрасный выстроенный быт, времяпрепровождение, если это люди, которые готовы поддерживать друг друга, готовы быть дальше в паре, не только в сексуальном плане, но и во всех остальных аспектах, то такая пара будет очень долго жить вместе. И это будет счастливый союз. Здесь очень важно, когда наступает, как говорят, три года, не по годам считать, а смотреть, что же в паре происходит. Если есть какие-то сложности, можете даже посетить семейного терапевта. Если есть какие-то недопонимания, попробуйте их решить путем разговора. Не закрываться, не уходить в другую комнату, не игнорировать своего партнера. То есть огромное количество есть техник, даже психотерапевтических, которые могут вернуть паре нормальный баланс», — рассказала KP.RU Савельева.

Добавим, Савельева и Сафонов поженились в 2010 году, а в 2019-м у пары родился сын Леон. В 2022 году супруги вместе переехали в Израиль. Раньше Александра наездами бывала в Москве, но в этом году окончательно обосновалась в столице. Говорят, что у певицы в Москве больная мама, за которой она ухаживает и присматривает.

Александра Савельева опровергла слухи о разводе с Кириллом Сафоновым

Кстати, изучение психологии и психотерапии помогло Александре разобраться и в себе.

«Я вообще тревожница. У меня был тревожный тип привязанности. Я его смогла докрутить благодаря психотерапии. Я его смогла докрутить до нормального типа привязанности. Я могу иногда тревожиться по каким-то вещам. Слава богу, когда ты в долгих отношениях, ты уже знаешь все тонкости твоего партнера, а он знает все твои тонкости. Здесь мне повезло, что я попала в свое время к классному терапевту, что я сама начала учиться на психотерапевта. И я смогла увидеть. Тут же, знаете, в чем прикол? В том, что если ты видишь и ты знаешь что-то про себя, тебе легче сделать этот шаг к изменению. Но, если ты не понимаешь, ты так до конца жизни можешь оставаться в тревожном или избегающем типе привязанности, не построить нормальные отношения, не сделать какую-то свою классную, качественную жизнь. Поэтому, конечно, важно трезво смотреть на все вещи и понимать, насколько вообще это можно корректировать», — поделилась Савельева.

Певица рассказала, что после ухода из группы «Фабрика» продолжает записывать песни, а также хочет сняться в кино.

«Записываю песни, выпускаю клипы, развиваю свою психологическую деятельность. Я мама еще плюс к этому. Сейчас пошли кружки, очень много всего. Времени очень мало. Хочу еще в кино сняться, не знаю, будет ли время на это», — рассказала Александра Савельева.

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