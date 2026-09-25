«Высоцкий дрожал и шептал обрывки фраз. Нам не хватило ночи»: Жизнь и любовь Марины Влади

24 сентября скончалась знаменитая актриса Марина Влади, жена Владимира Высоцкого. Фото: James Andanson / Contributor/gettyimages

Марину Влади называют самой знаменитой русской француженкой. Вот и Высоцкий пел: «Да, у меня француженка жена – но русского она происхожденья!»

Отец, Владимир Поляков-Байдаров, оперный певец, закончил Московскую консерваторию. «Он не был белым эмигрантом, как это часто говорят, - вспоминала актриса. - Папа уехал из России еще до революции, в 1915 году, потому что хотел воевать с немцами. Но его, единственного сына вдовы, по закону не имели права принять в русскую армию, так он отправился во Францию и воевал как французский пилот».

Был тяжело ранен, долго лечился во Франции. Там и остался после Первой мировой. Работал в парижской опере, пел семь сезонов в опере Монте-Карло. Мать, Милица Энвальд, балерина. Дочь царского генерала воспитывалась в Петербурге, в Смольном институте благородных девиц. После революции семья эмигрировала в Белград. Там Милица и познакомилась с Поляковым, гастролировавшим с цыганскими романсами. Они поженились.

Марина – младшая из четырех сестер Поляковых, родилась 10 мая 1938 года в пригороде Парижа. «Родители ждали мальчика, и меня должны были назвать Андреем. Когда же появилась на свет я, отец все-таки решил воспитывать меня как мужчину. К сожалению, я потеряла папу в 13 лет. Но мужской характер у меня остался. Я всю жизнь была главой семьи».

После смерти отца Марина в его честь взяла псевдоним Влади.

Фото: кадр из фильма "Колдунья", 1955 год

«Очарованный, околдованный»

Впервые она снялась в кино в 11 лет. Мировую известность ей принесла в 17 лет главная роль в шведско-французской драме «Колдунья» 12+ по повести Александра Куприна «Олеся». О жившей в лесу девушке, которую крестьяне считали ведьмой и убили. Марина стала на Западе эталоном славянской красоты. Оглушительный успех картина имела в Советском Союзе. Прическа Марины – длинные распущенные волосы – вмиг стала модной среди советских женщин. Ее так и называли – «колдунья».

В 1967-м Влади приехала на Московский международный кинофестиваль. Ее пригласили в модный Театр на Таганке на спектакль «Пугачев». Высоцкий играл атамана Хлопушу.

«На сцене неистово кричит и бьётся полураздетый человек, - писала она в книге «Владимир, или Прерванный полет». - От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актёра. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя».

После спектакля был ужин в ресторане с таганскими актерами. Она все ждала того замечательного артиста, чтобы поздравить. Ей объяснили, мол, у него чудной характер, он может вообще не придти. Марина расстроилась.

И тут в ресторане появился Высоцкий. «Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует её, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня, мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоём взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все то, что испытала в театре. Ты не ешь, не пьёшь - ты смотришь на меня.

В 1967-м Влади приехала на Московский международный кинофестиваль. Фото: ТАСС.

«Наконец-то я встретил вас». Эти первые произнесённые тобой слова смущают меня, я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Мы решаем провести остаток вечера у Макса Леона, корреспондента газеты французских коммунистов «Юманите». В машине мы продолжаем молча смотреть друг на друга. На твоём лице - то тень, то свет. Я вижу твои глаза - сияющие и нежные, коротко остриженный затылок, двухдневную щетину, ввалившиеся от усталости щеки. Ты некрасив, у тебя ничем не примечательная внешность, но взгляд у тебя необыкновенный. Как только мы приезжаем к Максу, ты берёшь гитару. Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И ещё то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной.

Ты объясняешь мне, что театр - твоё ремесло, а поэзия - твоя страсть. И тут же, безо всякого перехода говоришь, что давно любишь меня. Ты объясняешь мне, что однажды посмотрел, как и все, фильм «Колдунья» и что, когда в 1965-м я приехала на фестиваль в Москву, ты тщетно пытался встретиться со мной. По нескольку раз в день ты ходил в кино смотреть хронику, чтобы увидеть меня хотя бы на экране. Короче, ты влюблён уже много лет и никогда не мог представить себе, что однажды увидишь меня живьём и так близко. Из всего этого ты делаешь неизменный вывод: «Во всяком случае, теперь-то я знаю, что ты станешь моей женой».

Про давнюю любовь Высоцкий не лукавил. Подтверждение – шуточная песня «Бал-маскарад», написанная им еще в 1964-м, за три года до их встречи. В ней жена героя-алкоголика заявляет:

«- Я платье, говорит, взяла у Нади,

Я буду нынче как Марина Влади!

И проведу, хоть тресну я,

Часы свои воскресные

Хоть с пьяной твоей мордой - но в наряде.

…Я снова очутился в зоосаде.

Глядь - две жены, ну две Марины Влади!»

У Высоцкого фигурирует именно Влади, а не Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Бриджит Бардо, другие звезды мирового экрана того времени.

У Марины уже было два развода за плечами, три сына, у него два сына, надвигался второй развод. Влади отнекивалась, мол, какая жена, у нее много работы во Франции, и вообще, через несколько дней фестиваль закончится, она уедет в Париж. Высоцкий был непреклонен: «Все равно ты станешь моей женой!»

Им не хватило всей ночи любви

Возможно, на этом все и закончилось бы, однако назавтра случилось чудо. Режиссер Сергей Юткевич предложил Марине главную роль в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» («Лика - любовь Чехова») 12+. Возлюбленной писателя Лики Мизиновой. Съемки были рассчитаны почти на год. Марина сомневалась. Высоцкий же умолял соглашаться. Надеясь за время съемок уговорить выйти за него замуж. И она подписала контракт. (Фильм, кстати, получил Памятную медаль Международного кинофестиваля в Венеции.)

Режиссер Сергей Юткевич предложил Марине главную роль в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» Фото: ТАСС.

Съемки начались в июне следующего 1968 года. Марина приехала вместе с матерью, сыновьями. Жила в гостинице «Советской». Бывший «Яр», где некогда кутил ее дед. Матери Высоцкий сразу понравился. Детям тоже. Они с удовольствием распевали его песенку «Бал-маскарад» про маму.

Все то лето они виделись почти каждый день. У друзей.

«Теперь мы так близки с тобой, что просто дружбой это уже не назовёшь. Ты очень сдержан, но все настойчивее ухаживаешь за мной. В один из осенних вечеров я прошу друзей оставить нас одних в доме. Хозяйка дома исчезает к соседке. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. В луче света, идущем из кухни, мне хорошо видно твоё лицо. Ты дрожишь, ты шепчешь слова, которых я не могу разобрать, я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз:«На всю жизнь… уже так давно… моя жена!» Всей ночи нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов и нежностей были как бы прелюдией к чему-то неизмеримо большему. Каждый нашёл в другом недостающую половину. Мы тонем в бесконечном пространстве, где нет ничего, кроме любви. Наши дыхания стихают на мгновенье, чтобы слиться затем воедино в долгой жалобе вырвавшейся на волю любви.

Нам по тридцать лет, у нас большой опыт жизни - несколько жён и мужей, пятеро сыновей на двоих, профессиональные успехи и неудачи, взлёты и падения, слава. А мы очарованы друг другом, как дети, впервые узнающие любовь.

Ничто и никогда не сотрёт из памяти те первые минуты бесконечной близости. На третий день на рассвете мы уходим из этого доброго дома. Мы вместе отныне и вовеки веков.

Несмотря на то, что мы совершенно не скрываем наших отношений, к моему огромному удивлению, мне дали понять, что тебе нельзя оставаться на ночь у меня в номере. Дежурная по этажу неизменно просит меня выпроводить гостя к одиннадцати часам вечера. И после нескольких скандалов в гостинице мы начинаем искать место, где нам можно было бы встречаться. Как и у всех влюблённых в Москве, в нашем распоряжении кушетка где-нибудь на кухне, или диван в коридоре, или ночной поезд Москва-Ленинград - прелестное и романтическое купе, или каюты катеров, бороздящих искусственное озеро, которые можно взять напрокат на несколько часов. И каждый раз у нас остаётся смутное воспоминание о спешке и полная неудовлетворённость».

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: James Andanson / Contributor/gettyimages

Официально они поженились в январе 1970-го. Свадебных торжеств в Москве не было. Молодожены срочно улетели в Одессу. Свадебный круиз на теплоходе «Грузия» по Черному морю – подарок Высоцкого Марине. В Тбилиси друг, скульптор Зураб Церетели, устроил роскошную свадьбу. «Все тончайшие блюда грузинской кухни стоят на столах в серебряных подносах. Здесь и душистые травы, расставленные букетами, и маринованный чеснок, и лобио, и сациви, во дворе жарят шашлыки, все благоухает.

Мы сидим в торце стола, оба в белом, и держимся за руки. Тамада поднимает первый тост:

«Пусть сколотят ваш гроб из досок, сделанных из того дуба, который мы сажаем сегодня, в день вашей свадьбы!»

Каждому наливают вина в коровий рог. Стаканы из старинного хрусталя здесь только для воды. Второй тост следует за первым: «Пусть ваши праправнуки не найдут ни одного билета, даже на чёрном рынке, чтобы попасть в театр на ваши спектакли!»

Угощение роскошно, тосты бесконечны… Мы все ещё сидим за столом, когда во дворе начинает петь петух. Самый удивительный подарок мы получаем, открыв дверь нашей комнаты. Пол устлан разноцветными фруктами. Записка в два слова приколота к роскошной старинной шали, брошенной на постель: «Сергей Параджанов». Знаменитый режиссер, художник, которого мы оба нежно любим, придумал для нас эту сюрреалистическую постановку. Стараясь не слишком давить фруктовый ковёр, мы падаем обессиленные, и я тут же засыпаю, завернувшись в шелковистую ткань шали».

Брежнев учил пить водку

В октябре 1971-го Леонид Брежнев встретился в Париже с активистами общества дружбы «Франция - СССР». Пригласили и Марину Влади. «Брежнев держится свободно, шутит, роется в портсигаре, но ничего оттуда не достаёт, сообщает нам, что ему нельзя больше курить, и долго рассказывает об истории дружбы между нашими народами.

Приятель мне шепчет: «Смотри, как он поворачивается к тебе, как только речь заходит о причинах этой дружбы!» Действительно, я замечаю понимающие взгляды Брежнева.

Я знаю, что ему известно все о нашей женитьбе. Когда немного позже мы пьём шампанское, он подходит ко мне и объясняет, что водка - это другое дело, что её нужно пить сначала пятьдесят граммов, потом сто и потом, если выдерживаешь, - сто пятьдесят, тогда хорошо себя чувствуешь. Я отвечаю, что мне это кажется много. «Тогда нужно пить чай», - заключает он, и я получаю в память об этой встрече электрический самовар, к которому все-таки приложены две бутылки водки (старки)».

Но главное, конечно же, не в подарке генсека. После разговора с Брежневым у Марины Влади не стало проблем с получением виз для поездки к мужу в Москву. Высоцкому же в Москве отказались дать визу в Париж. Тогда коммунистка Влади обратилась к лидеру французской компартии Жоржу Марше. Тот позвонил Брежневу. На следующий день офицер привез Высоцкому домой свежий загранпаспорт с визой во Францию.

Фото: ТАСС

Была против роли Жеглова

10 мая 1978 года - 40-летие Марины Влади. И первый день съемок фильма «Место встречи изменить нельзя»18+. Для Высоцкого он мог стать последним в картине. «Марина была категорически против того, чтобы супруг снимался, - вспоминал оператор Леонид Бурлака. - Влади на колени становилась перед Славой Говорухиным, умоляла: «Отпусти Володю, ему уже недолго осталось!» Мол, здоровье подорвано, он себя очень плохо чувствует, а у нее есть возможность подлечить его за границей. Все знали, что она права. Высоцкий выглядел неважно. Он очень хотел сниматься, но понимал - картина будет тяжелой: пять серий, ежедневная занятость. Видимо, они с Мариной заранее это обсудили, и он был с ней согласен. Но сам затеять со Славой такой разговор не мог, ведь он же и заварил эту кашу с сериалом. В конце концов, Говорухин пошел ва-банк, сказал Володе: «Если тебя не будет, я отказываюсь снимать!»

Говорухин подтверждал эту историю: «Мы в Одессе, на даче нашего друга. И вот - неожиданность. Марина уводит меня в другую комнату, запирает дверь, со слезами просит: «Отпусти Володю, снимай другого артиста». И Володя: «Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!» Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер».

Стороны пришли к компромиссу: у Высоцкого будет особый щадящий режим. Съемки чередуются с днями отдыха. Говорухин слово сдержал. Высоцкий с женой отдохнул на Таити, провел гастрольный тур по городам Америки.

Роль Глеба Жеглова стала главной в биографии Владимира Высоцкого. За нее он получил Государственную премию СССР. Жаль, что посмертно.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Пережила четверых мужей

Марина Влади, 2020 год Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

В Марину были влюблены звезды мирового кино Марчелло Мастрояни, Жан-Люк Годар, другие знаменитости. Первый раз вышла замуж в 17 лет за актера и режиссера Робера Оссейна, известного нашим зрителям по роли Жоффрея де Пейрака в трилогии «Анжелика». В этом браке родились сыновья Игорь и Пьер. Спустя 4 года пара рассталась. По словам Марины, муж ревновал ее к славе.

Второй супруг – летчик, владелец авиакомпании в Африке Жан-Клод Бруйе. Родился сын Владимир. Брак также продлился всего 4 года. Муж требовал, чтобы Марина сидела дома, не снималась в кино. Влади предпочла профессию.Третий муж – Владимир Высоцкий. Они были вместе до самой его смерти в 1980-м.

Затем 22 года актриса прожила с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом. Он скончался от рака в 2003 году. С тех пор актриса официально замуж не выходила, хотя, по ее словам, «увлечения» были.

Марина Влади пережила всех четверых мужей и скончалась 24 сентября во Франции. Ей было 88 лет.

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