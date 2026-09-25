«У меня было давление 230, а я ходила на работу»: как гипертония привела к инсульту и потере почки

Важно следить за артериальным давлением и вовремя обратиться к врачу. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock/Fotodom

Светлана Камынина всю жизнь работала санитаркой. Сначала в доме престарелых, потом в психоневрологическом диспансере, позже — в хирургическом отделении районной больницы. Работа тяжелая: ночные смены, физические нагрузки, стресс. А вдобавок ко всему Светлана жила с повышенным артериальным давлением.

- Мама говорила, что давление у меня повышенное с детства. Но до 35 лет я вообще к врачам по этому поводу не обращалась, потому что меня ничего не беспокоило, — рассказывает Светлана. – Даже когда кардиолог назначил лечение и обследование, мне это страшным не показалось. Только иногда появлялись звездочки перед глазами. В остальном все как обычно: работала, ходила на смены, занималась делами и не воспринимала давление как что-то очень опасное. Казалось, что раз ничего не болит, значит, все нормально.

Со временем показатели стали достигать 220–230 мм ртутного столба. И по-прежнему никаких явных симптомов…

А потом случился инсульт. Светлана получила инвалидность и с тех пор уже не работает.

БОЛЕЗНЬ, КОТОРАЯ ГОДАМИ НИКАК СЕБЯ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ

Артериальная гипертензия остается одной из главных причин инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности и преждевременной смертности. По словам первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по научной работе НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, члена-корреспондента РАН, профессора Филиппа Палеева, повышенное давление имеют около 40 миллионов россиян.

При этом многие пациенты не ощущают болезнь.

- Если пациент знает, что у него высокий уровень давления, и контролирует его, он примерно на 20 процентов снижает риск инфаркта или инсульта и существенно уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечает эксперт.

По словам Филиппа Палеева, проблема заключается не только в самом повышении давления. «Хроническая нагрузка высоким давлением приводит к повреждению органов-мишеней. Последствиями повышенного давления являются поражение сердца, сосудов и почек».

Именно это произошло и в случае Светланы.

«А ГДЕ У ВАС ОДНА ПОЧКА?»

Гипертония может пагубно сказаться на здоровье почек. Фото: sasirin pamai/Shutterstock/Fotodom

После инсульта Светлана стала внимательнее относиться к здоровью. Но через некоторое время ее ждал еще один диагноз. Во время обследования выяснилось, что одна из почек практически перестала работать.

- Врачи спросили: «А где у вас одна почка?» Я сначала вообще не поняла, о чем речь. Потом обследовалась еще в нескольких местах — и везде подтвердили, что почка «усохла».

Позже почку, утратившую свои функции, пришлось удалить. Сама Светлана вспоминает, что больше всего ее поразило отсутствие симптомов. «Самое удивительное для меня было, что она тоже вообще никак себя не проявляла».

Врачи давно говорят о тесной связи между гипертонией и хронической болезнью почек. Высокое давление повреждает сосуды почек, а снижение функции почек, в свою очередь, способствует дальнейшему росту давления. Именно поэтому сочетание этих заболеваний считается одним из наиболее опасных.

По словам заместителя генерального директора по работе с регионами НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России Надежды Звартау, среди пациентов с хронической болезнью почек трудности с достижением целевых показателей давления возникают как минимум у 30%.

КОГДА ЛЕКАРСТВА УЖЕ НЕ ПОМОГАЮТ

У части пациентов давление остается высоким даже несмотря на лечение. Такое состояние называется резистентной артериальной гипертензией.

- Пациенты с резистентной артериальной гипертонией получают трехкомпонентную терапию, но при этом не достигают целевых уровней давления, — объясняет Филипп Палеев.

Именно этой проблеме было посвящено исследование Всероссийского союза пациентов, в котором приняли участие 800 человек из 72 регионов России. Полученные данные показали, что пациенты с резистентной гипертонией значительно чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями заболевания. Почти треть таких пациентов — 31,7% — имеют инвалидность. Для сравнения: среди пациентов с контролируемым давлением инвалидность имеют менее 9%.

Каждый четвертый пациент с резистентной гипертонией за последние два года неоднократно попадал в больницу или вызывал скорую помощь. Кроме того, у таких пациентов значительно чаще встречаются сахарный диабет, сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек.

У части пациентов давление остается высоким даже несмотря на лечение. Такое состояние называется резистентной артериальной гипертензией. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ, НО ДОСТУПНО НЕ ВСЕМ

Отдельной проблемой эксперты называют стоимость терапии. Для пациентов с резистентной гипертонией часто требуются препараты четвертой линии лечения. А это дорого.

По данным исследования, почти половина пациентов с резистентной гипертонией тратит на лекарства более 1500 рублей, а почти каждый пятый — свыше 3000 рублей ежемесячно. Для многих семей это существенная нагрузка.

С этой проблемой столкнулась и Светлана. После инсульта препараты от давления она получает по льготе, но лекарства для лечения других заболеваний приходится покупать самостоятельно. «У меня еще диабет, и с льготными препаратами бывают проблемы. Препараты от давления дорогие — около трех тысяч рублей стоят. На пенсию самой покупать очень тяжело».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв считает, что пациенты с резистентной артериальной гипертензией нуждаются в дополнительных мерах поддержки. «Наш опрос показал необходимость расширения льготного лекарственного обеспечения для этой социально значимой когорты пациентов», — отметил он.

По оценкам экспертов Всероссийского союза пациентов, одной из наиболее обоснованных групп для расширения лекарственного обеспечения являются пациенты с сочетанием резистентной гипертонии и хронической болезни почек. Речь идет примерно о 235 тысячах человек.

Расчеты показывают, что расширение программы лекарственного обеспечения для этой категории пациентов может позволить сохранить до 4700 жизней ежегодно за счет предотвращения тяжелых осложнений.

История Светланы — напоминание о том, что гипертония далеко не всегда проявляется головной болью или плохим самочувствием. Иногда болезнь развивается тихо, годами повреждая сосуды, сердце и почки. И именно поэтому врачи советуют не ждать симптомов, а регулярно измерять давление и проходить обследования.

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