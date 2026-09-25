Агата Муцениеце и Петр Дранга заявили, что не собираются показывать дочь на публике

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Агата Муцениеце и Петр Дранга девять месяцев назад стали родителями – у пары родилась дочь. С тех пор супруги нечасто появляются вместе на публике. Но минувшим вечером все-таки выбрались на светское мероприятие.

37-летняя актриса и 42-летний музыкант пришли на юбилейную презентацию нового сезона телеканала СТС, который отмечает 30-летие. В числе гостей вечера были звезды канала и знаменитости, которые пришли поздравить коллег: Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Виктория Дайнеко с мужем Беркели Овезовым, Елена Ханга, Анна Банщикова, Александр Олешко, Стася Милославская, Олеся Судзиловская, Анфиса Чехова, Полина Диброва и многие другие.

Музыкант нежно обнимал жену за талию. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На презентации канал официально объявил о возвращении в эфир шоу «Форт. Возвращение легенды» - российского аналога культового шоу «Форт Боярд». Его ведущими станут Сергей Бурунов и Александр Петров. Сергей Бурунов в этот вечер тоже был в зале.

Агата Муцениеце выбрала для выхода в свет красный брючный костюм, на который она накинула длинный тренч того же цвета. Образ дополнили красная лаговая сумочка и лодочки на шпильке. Петр Дранга нарядился в джемпер, бархатный блейзер и брюки – все черного цвета.

Супруги пришли на юбилейную презентацию нового сезона телеканала СТС. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из самых частых вопросов, который задают супругам: когда же они познакомят поклонников со своей дочкой? После ее рождения Агата и Петр ни разу не публиковали лицо малышки в соцсетях и даже не говорили, как назвали девочку. Как рассказали в мае знакомые пары KP.RU, супруги дали ей имя Вера – его выбрал Петр.

Вот и на вечере СТС журналисты первым делом поинтересовались у Дранги и Муцениеце: когда они покажут дочку, и как ощущают себя в роли родителей.

«Мы показывать не будем, но роль шикарная», - отшутился Дранга.

Петр и Агата признались, что не собираются в ближайшее время показывать дочь. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Супруги признались, что очень мало спят по ночам. Ранее в соцсетях Агата сетовала, что ее ночной сон длится всего четыре часа в сутки.

Актриса признавалась, что не торопится показывать дочку, потому что хочет как можно дольше оберегать малышку от негатива, который несут соцсети. Агата часто снимает для своего блога детей от бывшего мужа, актера Павла Прилучного – дочь Агату и сына Тимофея. Но с младшим ребенком решила вести себя по-другому. По словам актрисы, она тревожится за дочку и не хочет, чтобы девочку обсуждали на публике.

Сергей Бурунов. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа 2025 года. Торжество прошло в тихом семейном кругу, актриса была уже на большом сроке беременности.

После свадьбы артистка взяла фамилию мужа и стала Агатой Дрангой. До этого она носила фамилию первого супруга и по паспорту была Агатой Прилучной. Но в кино продолжала сниматься под своей девичьей фамилией Муцениеце. Агата говорит, что взяла фамилию Дранга, потому что ей нравится, как она звучит. К тому же, по ее словам, мало кто мог запомнить и выговорить ее латышскую фамилию Муцениеце.

Виктория Дайнеко с мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Олеся Судзиловская. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елена Ханга. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Илана Дылдина. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП