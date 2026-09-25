В «Мастерской «12» Никиты Михалкова» пытались создать «нового человека», но подопытный вновь стал собачкой

В Театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» прошла премьера «Собачьего сердца» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» прошла премьера спектакля «Собачье сердце» (16+) по повести Михаила Булгакова.

То, что в здании «Мастерской «12» ещё недавно был Театр киноактера, так или иначе сказывается на стилистике здешних спектаклей. Постановка Сергея Газарова «Собачье сердце» не стала исключением. Начинается спектакль как кино – с титров на экране. На сцену выбегает пёс, будто бы живой - на самом деле видеопроекция. Современные видеотехнологии создают у зрителей ощущение реальности. Пёс умирает от холода и голода, да ещё повар ошпарил ему бок кипятком, рассказывает о своей собачьей доле. Как вдруг приходит спасение в лице солидного господина в дорогой шубе, который угощает Шарика краковской колбасой и уводит за собой. На этом «кино» заканчивается. А дальше - уже театр. Действие происходит в роскошной семикомнатной квартире знаменитого московского профессора Филипп Филиппович Преображенского (его играет Виктор Раков), того самого доброго господина, который спас Шарика от верной смерти.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стены его квартиры обиты крававо-красным бархатом, на потолке огромная хрустальная люстра. Художник-постановщик Александр Боровский постарался разбить профессорские апартаменты на отдельные сектора: здесь - столовая, там высвечивается операционная, раздвигаются стены-ширмы. В операционной происходит таинственная и захватывающая сцена создания «нового человека». Профессор и его помощник доктор Борменталь (Данила Дзыгар) пересаживают гипофиз погибшего уголовника Клима Чугункина в голову Шарика. В холодном больничном свете под торжественную музыку Верди из оперы «Аида», да ещё в окружении фараонов, жрецов и египетских богов в качестве группы поддержки, совершается чудо, почти что мистический ритуал. Пока что подопытный Шарик беспомощно лежит на хирургическом столе. Но очень скоро он превратится в деятельное и нахальное существо - Шарикова. В спектакле его играет Фёдор Лавров.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессор Преображенский и доктор Борменталь - довольно циничные прагматики. Легко находят оправдание своим экспериментам над живыми существами. Муки совести им не знакомы - интересы науки выше моральных терзаний. Имеют право.

Сатирическая повесть, написанная Булгаковым в 1925 году, пародировала идею искусственного создания «нового человека». Режиссер Сергей Газаров сделал проекцию на сегодняшие реалии, современные научные поиски, например, в области искусственного ителлекта.

- Чем открытие профессора Преображенского закончилось, как помогло человечеству? Никак. Потому что создатель породил чудовище. В этом контексте Преображенский тоже похож на чудовище, - рассуждает Сергей Газаров, имея в виду: что бы ни придумал человек – превращение собаки в себе подобного, клонирование, таблетку от старости или искусственный интеллект, он совершает поступок, за который несет ответственность.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперимент Преображенского над псом Шариком не получился. Точнее - получился, но вышел из-под контроля. Вместо «нового человека» родился ещё один Клим Чугункин, хам и свинья, у которого три судимости, алкоголизм... В этой связи даже председатель домкома Швондер (Сергей Степанченко) не столь опасный «строитель нового будущего», как светило медицины Преображенский. В спектакле «Собачье сердце» Швондер и его компания - скорее приблудные комедианты, такие же забавные и нелепые, как молодящиеся пациенты профессора. Да и «новый человечек» Шариков едва ли способен напугать или вызвать ужас. Что бы он ни вытворял, жалости он вызывает больше. Он - жертва эксперимента, хотя не только он. В финале Преображенский оказывается один на один с неутешительной мыслью: жизнь подходит к концу, фантазии и мечты не осуществились, а подопытный Шариков вновь стал собачкой.

Где: Театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова».

Когда: 17, 30 октября.

Цена билетов: 1500 - 15000 руб.

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