Новые виды лечения, миллионы исследований и операций: что на самом деле входит в ОМС и как в России расширяются программы бесплатной медпомощи

Сегодня ОМС дает широкие возможности каждому россиянину — как для лечения, так и для профилактики заболеваний, укрепления своего здоровья. Фото: Elena Nichizhenova/Shutterstock/Fotodom

Сегодня ОМС (обязательное медицинское страхование) воспринимается в нашей стране как что-то само собой разумеющееся. Полисы — от «старых» форматов в виде листка бумаги до самого современного образца, цифровых, — имеют более 145 миллионов человек. Малышам, рожденным после 1 декабря 2022 года, цифровые полисы оформляются автоматически.

«Став неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, система ОМС продолжает развиваться. Объемы и виды медицинской помощи ежегодно расширяются, добавляются новые методы диагностики и лечения», — рассказывают в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Что важно знать каждому из нас о бесплатной медицинской помощи, как развиваются ее программы и как ими воспользоваться, чтобы поддержать свое здоровье и повысить шансы на долголетие, рассказывает KP.RU вместе с экспертами ФОМС.

СПРАВКА «КП»

* Система ОМС в России заработала в 1993 году.

* Ключевым моментом стал Федеральный закон 2010 года, который закрепил принципы финансирования и сделал пациента центральным звеном системы.

* Также важным шагом стало развитие роли страховых медицинских организаций. Сегодня такие компании не только выдают гражданам полисы ОМС и обеспечивают оплату счетов поликлиник и больниц, но и занимаются консультированием пациентов, напоминают о диспансеризации, помогают с госпитализацией, защищают права россиян, если возникают сложности при получении медпомощи по ОМС.

В настоящее время в рамках ОМС доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Фото: l i g h t p o e t/Shutterstock/Fotodom

ЧТО СЕГОДНЯ ВХОДИТ В ОМС

«А вдруг в моем случае обследования, операция не покрываются ОМС? Придется платить из своего кошелька, нужно собирать деньги», — такие мысли порой появляются у многих из нас.

На самом деле базовая программа ОМС — это очень широкий спектр медицинской помощи, подчеркивают в ФОМС. В нее входят:

* первичная медико-санитарная помощь: то, с чего начинается обращение к врачу, приемы в районных поликлиниках, травмпунктах и т. д.;

* специализированная медицинская помощь. Она оказывается, если заболевание требует особых, специальных методов диагностики или лечения, а также сложных медицинских технологий. Такую помощь оказывают преимущественно в круглосуточных стационарах, а также, в ряде случаев, в условиях дневного стационара;

* высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Это еще более сложные, дорогостоящие, уникальные технологии в сравнении со специализированной медпомощью. ВМП оказывают в крупных региональных и федеральных медцентрах.

— Базовая программа ОМС ежегодно расширяется. Добавляются новые методы диагностики и лечения, современные препараты, исследования, — говорит председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. — Каждый год система ОМС обеспечивает сотни миллионов обращений за медицинской помощью. Это не только приемы врачей, но и миллионы исследований, операций, госпитализаций. Все эти объемы четко планируются и финансируются, чтобы гарантировать доступность медицинской помощи на всей территории нашей страны.

СОВЕТ: если на практике у вас возникают конкретные вопросы — входит ли тот или иной анализ, исследование, процедура в программу ОМС, — вы можете узнать это, позвонив в колл-центр страховой медицинской организации, выдавшей вам полис.

Ранняя диагностика онкозаболеваний — путь к сохранению здоровья, качества жизни и уверенности в будущем. Фото. Parilov/Shutterstock/Fotodom

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Важным достижением последних лет стало повышение доступности самых сложных видов медпомощи. Например, в разы выросли объемы и финансирование онкологической медицинской помощи.

Только в этом году на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями предусмотрено 437,2 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом финансирование выросло на 12%. Если же смотреть динамику с 2019 года, то произошло увеличение более чем в два раза. За счет этих средств будет оплачено 4 млн случаев лечения. Такие объемы позволяют не только сохранять здоровье и жизни онкопациентов, но и дальше развивать онкологическую службу, отмечают в ФОМС.

Отдельное внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. Так, по данным Фонда, за 2025 год профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли 102,6 млн россиян. А за семь месяцев текущего года — уже 53,5 млн человек.

С 2023 года в рамках диспансеризации также появился набор обследований для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Этой возможностью в прошлом году воспользовались почти 16 млн человек. За первые полгода 2026-го репродуктивную диспансеризацию уже прошли 10,1 млн граждан.

Во избежание сердечно сосудистых рисков важно своевременно проходить регулярные обследования и дисциплинированно выполнять рекомендации врача. Фото: Inthon Maitrisamphan/Shutterstock/Fotodom

ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В ОМС

С начала этого года расширены возможности ранней диагностики сердечно-сосудистых рисков. Россияне в возрасте от 18 до 40 лет могут пройти специализированный тест на уровень липопротеида (а). Если этот показатель повышен, человек находится в группе риска по развитию раннего атеросклероза и связанных с ним заболеваний: ишемической болезни сердца, геморрагического инсульта, инфаркта миокарда. Важно проявлять повышенное внимание к своему здоровью, не пропускать регулярные обследования и дисциплинированно выполнять рекомендации врачей.

Также введена регулярная комплексная проверка липидного профиля (холестерина и его фракций): раз в 6 лет для людей до 39 лет и раз в 3 года для тех, кто старше 40.

В целом в рамках профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний с начала года проведено 9,4 млн ультразвуковых исследований и 11,2 млн комплексных приемов по диспансерному наблюдению по поводу болезней системы кровообращения, сообщают в ФОМС.

Важным нововведением стало включение в базовую программу ОМС новых высокотехнологичных и дорогостоящих способов лечения. В их числе трансплантация почки, передовые методы лечения для пациентов с раком горла, мочевого пузыря, тяжелыми заболеваниями сетчатки и глазной поверхности и др. Включение таких сложных методов в базовую программу ОМС делает современное лечение доступным не только в крупных федеральных клиниках и центрах, но и региональных больницах, подчеркнул в одном из выступлений председатель ФОМС.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сегодня ОМС дает нам действительно широкие возможности — как для лечения, так и для профилактики заболеваний, укрепления своего здоровья. «Искренне всем советую не откладывать заботу о себе на потом. Ваше здоровье и будущее благополучие точно стоит пары часов, потраченных на профилактические осмотры», — говорит глава Фонда Илья Баланин.