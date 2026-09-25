Андрей Белоусов посетил «Север» и познакомился с применяемыми там воздушными и наземными беспилотниками

Белоусов проинспектировал группировку войск "Север" и заслушал доклады. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Руководство Министерства обороны России и командование ВС РФ регулярно совершают поездки в зону СВО для более подробного ознакомления с обстановкой на поле боя, получая информации, что называется, из первых рук, от непосредственного командования группировками и командиров частей и подразделений. Буквально только что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону ответственности группировки войск «Север», где на пункте управления одного из соединений заслушал доклады командиров о текущей обстановке. В частности, об успешных действиях группировки по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей министру доложил командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров.

- На Сумском направлении освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов, – доложил генерал-полковник. По его словам, для обеспечения безопасности населения выстроена системная работа по прикрытию основных дорожных направлений от ударов беспилотных аппаратов. Особое внимание уделяется обеспечению всем необходимым подразделений, действующих на переднем крае, для чего в группировке развернута система снабжения с применением беспилотных систем.

Отечественные беспилотники выполняют самые разнообразные задачи, от разведывательных и ударных до снабжения бойцов, местного населения и обеспечения безопасности при эвакуации. И на командном пункте Андрею Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных систем, в том числе, и те, что были доработаны самими военнослужащими группировки с учетом опыта их результативного применения при решении поставленных задач. В частности, руководителю российского оборонного ведомства продемонстрировали БпЛА, которые способны наносить огневое поражение в условиях максимального противодействия средств радиоэлектронной борьбы противника и районах, наиболее закрытых пари помощи инструментов РЭБ.

Но, как говорится, не воздухом единым. В зоне СВО все чаще начали применять наземные роботизированные системы, и в этой области военного дела наша армия тоже в первых рядах. Андрею Белоусову показали современные наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов противника и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции.

После заслушивания докладов министр обороны России вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при непосредственном освобождении населенных пунктов, действуя в том числе в составе штурмовых групп, государственные награды.

Как подытожил доклад генерал-полковник Никифоров, части группировки продолжают наступление на территории Сумской области с общим направлением на город Сумы.

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