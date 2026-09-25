Минобороны поздравило со столетием генерала, который освобождал Кёнигсберг, а потом отвечал за казну Варшавского договора

Первый замминистра обороны Леонид Горнин поздравил со столетием генерал-майора Степана Едыкина Фото: Минобороны РФ.

Первый замминистра обороны Леонид Горнин поздравил со столетием генерал-майора Степана Едыкина. Он прошел огромный путь от мальчика из зауральской деревни, которого призвали в семнадцать на войну, он прошел через Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию, а затем ему доверили валюту целого военного блока.

В Военном университете имени князя Александра Невского на этой неделе произошла встреча двух эпох, глядящих друг другу в глаза. С одной стороны стола сидел человек, которому исполнилось сто лет: генерал-майор в отставке Степан Гаврилович Едыкин, родившийся в 1926 году в деревне Яровое. С другой - первый заместитель министра обороны Леонид Горнин, пришедший в военное ведомство из Минфина вместе с Андреем Белоусовым два года назад и отвечающий за финансы армии

Между ними - восемьдесят лет отечественной истории. Семнадцатилетний призывник сорок третьего. Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия. Затем счёты и печать: финансовая служба армии, которую на фронте уважали не меньше санбата, потому что она была единственной инстанцией, ежемесячно и без задержек доказывающей солдату, что государство о нём помнит. Затем - восемнадцать лет во главе валютно-финансовой службы штаба Объединённых вооружённых сил Варшавского договора: должность, о которой в открытой печати не написано почти ничего, хотя через неё проходили расчёты между семью армиями и семью экономиками социалистического лагеря.

И вот теперь этому человеку вручают медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», а первый замминистра говорит вслух то, что в его ведомстве обычно остаётся за закрытыми дверями: нынешнее поколение военных финансистов «применяют новые финансовые модели планирования и исполнения военного бюджета», и это «позволяет изыскивать и эффективно использовать внутренние резервы для финансирования приоритетных направлений достижения задач СВО».

Это признание того, что война сегодня выигрывается не только на линии фронта, но и в ведомостях, - и что школа, в которой этому учат, начинается с юбиляра.

Фото: Минобороны РФ

Мальчик из Ярового

Деревня Яровое, Половинский район. Степь, где до ближайшей железной дороги - сутки на лошадях, а до Москвы - целая жизнь. Степану Едыкину было 15, когда началась война, и 17, когда его призвали. Поколение 1926 года - последний массовый призыв Великой Отечественной: их брали осенью сорок третьего, обучали по ускоренной программе и отправляли в наступление, которое уже шло на запад.

Его боевой путь известен по официальным источникам штрихами: боевые действия на территории Белоруссии и Польши, затем Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 1945 года - та самая, в честь восьмидесятилетия которой Минобороны в прошлом году выпустило о нём отдельный очерк. Восточная Пруссия для солдата сорок пятого - это Кёнигсберг, форты, бетон, немецкая земля, на которую впервые ступала Красная армия, и ощущение, что конец близок, но каждый километр до него оплачивается дороже предыдущего.

Об этой части его жизни он сам сказал в день своего столетия одну-единственную, но пронзительную фразу, обращённую к тем, кто пришёл его чествовать: «Прожить всё то, что где-то в моей груди, в моей голове, а сейчас происходит внутри. Для мальчика, родившегося в 1926 году в деревне Яровое, Половинского района Челябинской области, прожившего столько лет, отрадно слышать вот эти ваши высказывания и благодарности, которые вы делаете в мой адрес. Я благодарю вас за это».

Фото: Минобороны РФ

Деньги на фронте: чем занимался финансист, когда стреляли

В Красной армии деньги были инструментом войны в самом прямом смысле. Солдат получал денежное довольствие, за подбитые танки и сбитые самолёты полагались премии, семьям по аттестатам уходила часть жалованья, на фронте работали полевые учреждения Госбанка, принимавшие вклады, и офицер финансовой службы с сейфом и ведомостью ходил по тем же окопам, что и все остальные.

Профессия эта древнее, чем кажется: финансовый орган армии был создан 22 октября 1918 года при Реввоенсовете, и именно поэтому День финансово-экономической службы Вооружённых сил отмечается 22 октября. В 2018 году служба праздновала столетие - одновременно со своим самым знаменитым ветераном.

После Победы Степан Едыкин остался в армии и выбрал именно этот, невидимый род оружия. И здесь его биография делает поворот, который превращает частную судьбу в государственную тайну.

Фото: Минобороны РФ

Касса Варшавского договора

«Вы 18 лет возглавляли валютно-финансовую службу штаба Объединённых вооружённых сил государств - участников Варшавского договора», -сказал Леонид Горнин, обращаясь к юбиляру.

Организация Варшавского договора была создана в 1955 году как ответ на НАТО. Объединённые вооружённые силы блока получили собственный штаб - постоянно действующий орган с представителями всех армий-участниц, от ГДР до Болгарии. И у этой военной машины были общие расходы на штаб, учения, содержание представителей, взаиморасчёты между странами, каждая из которых жила в своей валюте, при том что общей денежной единицей социалистического лагеря был так называемый переводной рубль - расчётная валюта, существовавшая только на бумаге, в межбанковских проводках.

Человек, восемнадцать лет возглавлявший валютно-финансовую службу этого штаба, - это, по сути, главный казначей военного альянса, простиравшегося от Эльбы до Чёрного моря. Через него шли расчёты, которые никогда не публиковались, и он знал о реальной цене блока то, чего не знали министры..

Когда Варшавский договор распустили в 1991 году, эта служба исчезла вместе с ним. Едыкин остался - как живой архив эпохи, которую сейчас пытаются реконструировать историки по обрывкам.

Фото: Минобороны РФ

«И сегодня вы в боевом строю»

Горнин произнёс и другое: «И сегодня Вы в боевом строю. Вы мудрый профессиональный наставник молодых военных финансистов, почётный участник военных парадов Победы на Красной площади в городе Москве, государственных, ведомственных и городских военно-патриотических мероприятий».

9 мая 2026 года, после парада в честь 81-й годовщины Победы, именно Степан Едыкин подошёл к Владимиру Путину, пожал ему руку и сказал: «С праздником! С Победой!»

Фото: Минобороны РФ

На церемонии в Военном университете ему вручили ведомственную медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и ценный подарок от министра обороны. Первый замминистра сказал, что Едыкин «наполнил целую эпоху значимыми историческими событиями, бесценным и героическим фронтовым опытом и блестящими победами на своём служебном и трудовом пути». Затем юбиляр и Горнин вместе осмотрели выставку, посвящённую развитию финансово-экономической службы, - то есть, в сущности, экспозицию о его собственной жизни.