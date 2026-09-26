Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев рассказал на Народном совете об основных итогах модернизации страны

В своём выступлении на первой сессии Народного совета президент Казахстана отметил, что реализованные за довольно короткий срок масштабные реформы изменили облик всего государства и общества.

«Сегодня можно с уверенностью сказать: подобная задача под силу только прогрессивной, созидательной и сплочённой нации. Наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты», — подчеркнул Токаев.

Фото: akorda.kz

Главная задача

Напомним, что именно с реформами президента Токаева международные аналитики связывают политические и экономические успехи Казахстана последних лет. Причём, что немаловажно, их удалось достичь несмотря на непростую геополитическую обстановку на планете, всевозможные мировые кризисы и вызовы, включая пандемию и непрекращающиеся военные конфликты.

Токаев начал с того, что инициировал политическую модернизацию. Его стараниями был принят свод законов, направленных на демократизацию общества, включая упрощение регистрации партий, расширение гражданских свобод и создание института парламентской оппозиции. Затем был запущен проект «Слышащего государства» — нового постоянного и равноправного диалога между властью и обществом и был взят курс на построение Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана.

По инициативе президента были внесены поправки в Конституцию, закрепляющие передачу недр казахстанскому народу, безоговорочную отмену смертной казни, введение Конституционного суда, запрет занимать госдолжности родственникам президента.

Последовавшие вслед экономические реформы затронули перераспределение национальных ресурсов, в том числе запуск Фонда национального благосостояния. Были приняты меры по борьбе с коррупцией и олигархическими монополиями (в их числе возврат под контроль государства незаконно захваченных активов). Внешняя политика стала более сбалансированной, ориентированной на многовекторность. Итогом этого процесса стал устойчивый, стабильно развивающийся, миролюбивый Казахстан, чей голос теперь имеет особый вес как в Евразии, так и в глобальных международных дискуссиях.

И, наконец, в 2026 году на национальном референдуме казахстанцы подавляющим большинством голосов поддержали очередную инициативу президента — проголосовали за новую Конституцию республики, провозглашающую главенство национальных законов над международными договорами, одноразовый семилетний президентский срок, светский характер народного образования, приверженность к традиционным семейным ценностям, уважение к русскому языку.

«Наша главная задача — стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие», — заявил глава государства на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего» в августе прошлого года.

Фото: akorda.kz

«Казахстанцы уже ощущают результаты реформ»

В своём выступлении на первой сессии Народного совета Касым-Жомарт Токаев отметил, что реализованные за последние годы масштабные реформы существенно продвинули Казахстан вперёд. Он привёл рекордные показатели развития страны за последние семь лет (с момента его вступления в должность в 2019 году): ВВП Казахстана вырос на 29% и достиг 306 млрд долларов; объём золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 млрд долларов, в страну привлечено более 162 млрд долларов инвестиций; доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%.

По словам главы государства, ежегодно в Казахстане возводится более 20 миллионов квадратных метров жилья, за последние семь лет построено 1342 школы (более чем на 1 млн учащихся) и открыто более 1200 объектов здравоохранения; возведено и отремонтировано более 35 тысяч км автомобильных дорог; средняя продолжительность жизни достигла 76 лет.

«Всё это — рекордные показатели в истории нашей страны. Благодаря активной работе Казахстан вошёл в число 40 самых конкурентоспособных стран мира. Мы и впредь будем упорно трудиться над повышением благосостояния народа», — пообещал Токаев.

Говоря о первоочередных задачах на будущее, глава государства напомнил, что вопросом исключительной важности был и остаётся вопрос укрепления единства народа Казахстана. Поэтому, пояснил Токаев, Народный совет (Қазақстан Халық Кеңесі) должен сохранить преемственность, традиции и лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая.

«В условиях глобальной нестабильности, турбулентности и острого дефицита взаимного доверия крупных государств прошедшая испытание временем модель межэтнического согласия и общенационального единства в Казахстане будет и впредь служить прочной основой поступательного, устойчивого развития страны. Мы будем всячески поддерживать этнокультурные центры, театры, средства массовой информации. Это конституционная обязанность государства», — сказал президент.

Фото: akorda.kz

В качестве примера бережного отношения к общему культурному наследию он привёл начавшуюся капитальную реконструкцию литературно-мемориального музея Фёдора Достоевского в Семее.

«Такое наследие не должно иметь государственных границ. В дальнейшем мы должны привести в порядок другие исторические памятники и музеи страны. Полагаю, состоятельные граждане Казахстана примут активное участие в этом благородном деле», — добавил глава государства.

Отдельно президент высказался в отношении казахского языка как важнейшего фактора общенациональной консолидации и укрепления государственности и бережного отношения к другим языкам.

«Казахский язык востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. Как известно, дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией. Язык — это «божий промысел», вести борьбу против того или иного языка — значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано Им. Большей глупости трудно себе представить. Поэтому язык (любой из них) должен стать определяющим фактором единства и прогресса», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

… Осенью президент Казахстана выступит с традиционным ежегодным Посланием к нации, в котором подведёт итоги уходящего года и расскажет о следующих шагах модернизации страны. В этом планомерном движении вперёд активное участие примет Народный совет Казахстана.