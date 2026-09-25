Ученые видят «неожиданные миры» в холодной зоне Солнечной системы: Причудливая жизнь возможна на спутниках Юпитера и Сатурна

За орбитой Марса (там, где Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) начинается «холодная» Солнечная система, где могут быть неожиданные явления. Фото: buradaki/Shutterstock/Fotodom

В отличие от Марса, Венера – планета наших удач. До сего дня только Советский Союз сумел 10 раз совершить мягкую посадку в этот ад (чудовищные температуры, плотная атмосфера с каплями серной кислоты) и передать оттуда картинки.

Сегодня мы к Венере не летаем (хотя на 2031 год Россия запланировала полет Венеры-Д). Однако гигантский массив собранных нашими станциями фактов заставляет всматриваться в негостеприимную соседнюю планету с громадным интересом. Что, если там есть (только не удивляйтесь) жизнь? Может, бактериальная, в атмосфере. А вдруг сложная и на поверхности? Косвенные факты говорят вроде бы в пользу такой гипотезы. Было бы обидно: прилетят другие, поставят точку, и все лавры достанутся им. Уже в конце этого года к Венере стартует американский Venus Life Finder, а за ним в очередь целая флотилия выстроилась.

Переживать не надо, рассказал KP.RU Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН. Венера так сложна, что точку там так просто не поставишь. Это поистине неисчерпаемая планета, «созданная», кто знает, в назидание нам: столь похожая на Землю по «стартовым условиям» в начале своей жизни, Венера превратилась в воплощенный ад. Не случится ли того же с Землей? А если там жизнь действительно есть, как она приспособиться-то умудрилась?

- Это великие загадки, но все-таки Венера - не главное направление освоения человечеством Солнечной системы, - говорит Игорь Митрофанов. - Луна станет рано или поздно нашим «космическим континентом», где будет постоянно присутствовать и работать человек, да и Марс со временем превратится в «дальний форпост человечества». С Венерой такого не произойдет. Уж очень условия неблагоприятные. Хотя Константин Эдуардович Циолковский говорил, что «мы не останемся вечно в колыбели», подразумевая Землю, я думаю, что мы в нашей космической колыбели все-таки останемся, если включать в это понятие нашу Землю и близкие к ней миры вроде Луна и Марса. А жить на Венере все-таки не получится.

Столь похожая на Землю по «стартовым условиям» в начале своей жизни, Венера превратилась в воплощенный ад. Фото: buradaki/Shutterstock/Fotodom

Найдем ли мы жизнь где-либо еще?

- По моему скромному мнению физика, мы все-таки про жизнь пока ничего не понимаем, - признает Игорь Митрофанов. - Наблюдаем ее у себя на Земле, видим, что у нас есть такая форма существования космического вещества, но вряд ли осознаем, как и откуда она появилась здесь у нас, и может ли существовать где-то еще. Нам важно понять, насколько мы одиноки, и есть ли другие «жизни» - или мы уникальны.

И в этой связи колоссальное внимание обращено на спутники планет-гигантов.

- Это совершенно иные миры, - говорит Игорь Митрофанов. - За орбитой Марса (там, где Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) начинается «холодная» Солнечная система, где могут быть неожиданные явления. Так, теплые водяные океаны подо льдом, которые есть на ряде спутников больших планет, вполне могут быть вместилищами причудливой жизни.

Если учесть, что ученые не исключают экзотической жизни на раскаленной Венере, обнаружение жизни в холодных подледных океанах (например, на спутнике Сатурна Энцеладе) только добавит «экзотики». Еще вчера считали Солнечную систему пустынной, и вдруг – такой «зоопарк».

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