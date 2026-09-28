Ксения Максимова* у российского посольства в Лондоне

Кажется, люди, однажды удравшие из России на запад, должны жить проблемами своего нового дома. Как бы не так! В заграничных пампасах им не дает покоя бывшая родина. Бутерброд не лезет в рот, так горемыки переживают о судьбе России и стремятся ее «спасти». Особенно когда этот интерес щедро оплачивается заинтересованными лицами.

КСЮША НЕ ИЗ ПЛЮША

Сотрудник ФСБ рассказал, как британские спецслужбы ведут гибридную войны против нашей страны

Гражданка России и Британии - 40-летняя Ксения Константиновна Максимова*, в прошлом модель, как раз из таких кликуш. Сама себя она называет – Ксюша из Лондона. Еще в 2022 году она сколотила вокруг себя российских релокантов и образовала НКО «Russian Democratic Society UK» (РДС)**.

Помогал ей Михаил Ходорковский***, с которым бывшая модель была в весьма близких отношениях.

Организация эта, затевавшаяся как сообщество российских эмигрантов и для помощи беженцам, на самом деле выступала против конституционного строя России. Вот только некоторые пункты программы: «Поддержка и помощь Украины; свержение режима Путина; освобождение политзаключенных; защита гендерной идентичности и сексуальной ориентации****». Все это сдобрено лозунгами про «демократические ценности» и «созидание». Кто бы сомневался?

Если перевести все это на человеческий язык, это значит разрушить Россию, сделать ее колонией Запада, российские ресурсы положить к ногам Европы, которая сейчас не в лучшем экономическом положении. Вишенка на торте – гей-парады****, защита ЛГБТ-сообществ****, чтобы русские детки уже в детском саду могли свободно выбрать себе альтернативный пол. В принципе, ничего нового. Лондон не впервые использует предателей России в качестве инструмента политического давления в гибридной войне.

- С начала СВО англичане используют т.н. «российскую оппозицию» за рубежом. Этому способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму, и готовые выступать на стороне противника – этакие «власовцы 2.0.». Их объединяют в различные сообщества и движения «сопротивления», подавая это как естественную гражданскую активность. Однако без координации и контроля спецслужб подобная деятельность невозможна: за фасадом «самоорганизации» скрывается управляемый политический проект, - рассказал представитель спецслужб KP.RU.

Таких, как Максимова*, Британия использует для подрыва конституционного строя России

МЫ ВАМ – ДЕМОКРАТИЮ, А ВЫ НАМ – СТРАНУ

Где-то мы это уже встречали. Точно так же звучали благостные призывы на Крещатике в Киеве: панду геть, свобода, ЕС и кружевные трусики.

И вот для всего мира создается иллюзия, как внутри российской эмиграции зреет некий «альтернативный центр силы», готовой свергнуть власть в России. На самом деле кукловоды этого «шапито» - британская элита.

- Попытки англичан сформировать марионеточные организации под видом «демократической альтернативы» и задействовать их в ущерб безопасности страны обречены на провал. Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поименно. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Мы не допустим хрущевских ошибок с амнистией бандеровцев, - заметили спецслужбы.

Максимова* и «РДС»** регулярно проводят митинги, шествия, пикеты. Нередко под окнами российского посольства в Лондоне, чтобы оказывать психологическое давление на его представителей.

- Бросайте все! Мы добрые, у нас весело! – вопит им в экстазе бывшая модель, и окружающая ее толпа ликует.

Помнится, с призыва брать кофе, друзей и хорошее настроение когда-то начался майдан на Украине. Что с этой страной сейчас?

Также это НКО частенько проводит лекции, семинары, вечера встреч релокантов, а также акции в поддержку экстремистских структур и оппозиционных партий, например, сторонников Навального, движения ЛГБТ****, партии «Яблоко» и Надеждина*****. На этих сборищах присутствовал Ходорковский***, Ашурков*****, Гудков***, Чичваркин***, Певчих*****. А когда в России шли выборы, то у Роспосольства Максимова* проводила акции «Полдень против ЕдРа», чтобы сорвать голосование.

В июне 2025 года Максимова* организовывает в парламенте Великобритании «Межведомственную парламентскую группу по России и демократии». Снова демократия, заметили? Этой группе доверено формировать мнение у британских политиков в отношении России. Все это финансируют и консультируют связанные с Ходорковским*** организации.

И это не просто призывы к окончанию боевых действий.

- Речь идет не просто о том, чтобы противостоять Кремлю, а чтобы покончить с ним, - обещает своим сторонником Ксюша.

Неудивительно, что 11 сентября этого года наша генпрокуратура признала «Russian Democratic Society UK»** нежелательной в нашей стране. А еще раньше в отношении Ксении Максимовой* возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК России («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

В отношении Ксении Максимовой* возбуждено уголовное дело

«ПОДАЙТЕ ШАТАТЕЛЯМ РЕЖИМА!»

Помимо всего, Максимова* является консулом в Великобритании от Российского военного комитета******. Это структура Ходорковского***, которую в марте 2026 года признали террористической организацией. Помимо этого, деятельная экс-модель стала координатором Антивоенной правозащитной коалиции****** и кандидатом от Англии в делегацию антивоенных россиян****** в ПАСЕ. Эта организация размещала петицию властям Монголии арестовать Владимира Путина во время его визита в их страну.

Свою бурную деятельность Максимова* проводит вместе с британскими спецслужбами и соратником по «шатанию режимов» - иноагентом Владимиром Ашурковым*****. Известно, что тот в 2012 году встречался с Джеймсом Уильямом Томасом Фордом – экс-секретарем посольства Великобритании в России. По данным ФСБ, Форд - тайный агент MI6.

Та встреча в московском ресторане попала на видеозапись. На ней Ашурков***** выспрашивает у Форда о связи олигархов и членов российского правительства, а еще заявляет, что если кто и может повлиять на Россию, то только Великобритания. В ответ Форд предлагает Ашуркову***** сотрудничать с Transparency International**, организацией, которую финансирует Великобритания.

Сто раз прав был Дмитрий Медведев, когда назвал релокантов, желающих поражения России, вшами, разбежавшимися по жирному европейскому телу, и призвал никогда не пускать их в Россию. Нечего им тут делать.

СПРАВКА «КП»

Несколько фактов о «Russian Democratic Society UK»**

Зарегистрирована 7 ноября 2022 г. в реестре юридических лиц Великобритании за номером 14464847 под названием «GBRDS».

Провели около 20 манифестаций, в том числе у здания посольства в Лондоне в связи с началом СВО, «отравлением и убийством Навального».

Отправили гуманитарный груз на Украину на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов.

Максимова* выстраивает отношения с британскими элитами и направляет их в интересах Украины.

Рекомендуют дальнейшие санкции против нашей страны, в первую очередь в отношении нефтяных компаний.

* Росфинмониторинг внес Ксению Максимову в перечень террористов и экстремистов

** Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации

*** признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

***** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

****** запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной