«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 26 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены 13 населенных пунктов за неделю.

2. Британии надоели «Дома для Украины»

3. Высшее правосудие Украины покорежило

4. Украинская металлургия приказала долго жить

5. Зеленский подставил Сеул с пленными

6. В Польше задержали украинца-убийцу священников

7. Производство ракет для американских ЗРК Киеву недоступно

8. Порноиндустрия поработает на ВСУ

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 26 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Противник потерял более 1490 боевиков. Утратил 11 бронемашин, 107 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы

От действий группировки «Запад» противник потерял до свыше 1510 бойцов. А также 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка вывела из строя более 1340 врагов. Поражены три танка, в том числе немецкий «Leopard», 10 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» освободили Марьевку, Гулево и Доброполье (Малое) в ДНР. Потери украинских формирований составили более 2900 человек. Утилизированы 33 бронемашины, 69 автомобилей и 16 станций РЭБ.

Группировка «Восток» освободила Зеленую Диброву и Светлую Долину в Запорожской области. Потери врага составили: свыше 1900 солдат и офицеров, восемь бронемашин и 61 автомобиль.

Группировка «Днепр» уничтожила до 300 националист. Сожжены 131 автомобиль и девять станций РЭБ. Силы ПВО сбили 34 управляемые авиабомбы и 12 снарядов HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 6011 дронов.

Моряки-черноморцы потопили четыре безэкипажных катера ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 26 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Британии надоели «Дома для Украины»

Экс-министр обороны Британии Грант Шаппс встревожен. Бывший глава оборонного ведомства обеспокоен тем, что сокращение финансирования программы «Дома для Украины» покажет очевидное: западная поддержка Киева падает. Так, с 1 января 2027-го ежемесячные выплаты семьям, которые все еще принимают украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов. И поддержка местными властями укроэкспатов сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего. У британского льва началась отрыжка от несварения при поглощении днепровских сипаев?

Экс-министр обороны Британии Грант Шаппс встревожен. Бывший глава оборонного ведомства обеспокоен тем, что сокращение финансирования программы «Дома для Украины» покажет очевидное: западная поддержка Киева падает. Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Высшее правосудие Украины покосилось

В здании Высшего совета правосудия Украины в пятницу прогремело. Работа органа судейского управления приостановлена из-за повреждений здания. Взрыв привел к частичному разрушению верхнего этажа. Здание расположено в центре самостийной столицы. И те, кто там заседали, делали вид, что обеспечивают несуществующую независимость судебной власти в несуществующей стране. Ну, пока без правосудия посидите в подвале.

Украинская металлургия приказала долго жить

В заявлении базирующейся в Люксембурге металлургической корпорации ArcelorMittal, у которой большой интерес на Украине, тревога прозвучала. Фирма - крупнейший в Европе производитель стали. Оттуда сообщили Киеву - возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге не получится. И придется списать активы на 1 млрд долларов. Гендиректор Мауро Лонгобардо уведомил правительство незалежной: «Мы не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство». Давно пора было глушить домны.

Зеленский подставил Сеул передачей двух пленных

У президента Южной Кореи Юн Сок Ёля возникла проблема из-за того, что у Владимира Зеленского на трибуне ООН случилось недержание. Украинский лидер на весь мир заявил о передаче в Сеул двух военнослужащих из армии КНДР, который участвовали в очистке от украинских боевиков Курской области. Ранее Сеул и Киев как бы договорились не объявлять об этой передаче публично. Перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма должен был проходить в «спокойном режиме», без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР. И не подрывать безопасность участников операции. Но Зеленскому всегда было плевать на чьи-то интересы, ведь шоу должно продолжаться, пока клоун на арене.

У президента Южной Кореи Юн Сок Ёля возникла проблема из-за того, что у Владимира Зеленского на трибуне ООН случилось недержание. Фото: REUTERS.

В Польше задержали украинца-убийцу священников

31-летний гражданин Украины задержан в Польше за нападение с ножом на территории Ярославского аббатства. Бастарда запорожского коновяза проверят на вменяемость. Замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек указал, что задержанный прибыл в Польшу с территории ФРГ. С ножом он напал сразу на пятерых человек на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших оказались трое священников. Один из них позже скончался в больнице. Состояние еще двоих - «угрожающее жизни». И этого бандеровца они хотят отправить в психбольницу на передержку, чтобы о нем правосудие подзабыло? Так его деды ваших на Волыни резали как свиней - а вы опять утретесь?

Выпуск ракет для американских ЗРК Киеву не доступен

Генсек НАТО Марк Рютте с грустью констатирует: переговоры о передаче Киеву лицензии на производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot идут ни шатко ни валко. Но даже получение такой лицензии не позволит начать производство завтра или хотя бы послезавтра. Он, правда, сказал, что прямо сейчас он работает над обеспечением Украины ракетами из существующих запасов. Но получается так себе…

На 25 миллионов порнодолларов купят 30 тысяч дронов?

Депутат Рады Ярослав Железняк уверяет, что страна получит 25 млн долларов налоговых поступлений от легализации порнографии — и на эти деньги купит 30 тысяч дронов. Издание The Washington Post, которое пишет об этой законодательной инициативе, сообщает, что украинские налоговые органы выяснили: 8 тысяч авторов контента на OnlyFans заработали за 2023 год более 131 млн долларов. Но производство порноконтента в незалежной каким-то чудом до сих пор остается уголовно наказуемым. Чтобы подать пример законодателям для смягчения режима, автор OnlyFans Светлана Дворникова после обращения налоговой службы перечислила около 900 тысяч долларов налогов за... прошлые годы. А ее.. подпытались привлечь к ответственности. В этом театре абсурда и возник несгибаемый Железняк со своей инициативой. Ну, чтоб закон стоял и деньги были...