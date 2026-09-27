По-настоящему тебя понимает не жена и не друг, а собака

Ученые утверждают: собаки понимают нас настолько глубоко, что мы это даже представить себе не можем. Фото: lunamarina/Shutterstock/Fotodom

Найти того, кто тебя понимает, невероятно сложная задача. Не у всех есть друг, к которому можно ввалиться заполночь и до утра поболтать по душам под хорошую закуску. Но возможно, мы не там ищем. Ученые утверждают: собаки понимают нас настолько глубоко, что мы это даже представить себе не можем!

Они живут рядом с нами уже 15 тысяч лет. Хозяин для них является центром Вселенной, главным существом в их жизни. Благодаря этому барбосы “читают” своих хозяев, как открытую книгу. Вот как это происходит:

1. Вам не надо объяснять псу, что у вас на работе произошла “оптимизация”. Собака поймет, что у хозяина тяжело на душе по запаху пота - собачий нос (а в нем около 300 миллионов обонятельных рецепторов - в 50 раз больше, чем у человека) сразу определит повышенный уровень гормонов стресса. Жену еще можно успокоить, если в ответ на вопрос: “Как дела, любимый?” ответить: “Все отлично, милая!” Даже если в кармане лежит уведомление о сокращении заработной платы. С собакой этот трюк не пройдет. Она по запаху на футболке способна определить, смотрел ли ее хозяин фильм ужасов или кинокомедию.

Причем, собака не просто почувствует, что вам тревожно - она сама будет переживать те же эмоции, что и вы. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса, которые наблюдали за поведением спортивных болельщиков и их питомцев. Если команда, за которую болел хозяин собаки, проигрывала - анализ крови показывал у человека снижение уровня тестостерона. У человека это ключевой гормон, который связан с доминантной мотивацией - то есть стремлением к статусу, победе, первенству в состязании. Это ощущение эмоциональной подавленности тут же передавалось собаке: у нее повышался уровень кортизола - гормона стресса. Она не понимала, что произошло, но чувствовала, что ее любимому существу сейчас тяжело.

2. Псы способны распознавать эмоции, которые написаны у вас на лице. Более того, они чувствуют фальшь - если вы будете говорить псу “Хороший мальчик!” притворным голосом, шарик поймет, что вы лукавите. Это выяснили исследователи из Университета Линкольна (Великобритания), которые давали собакам разглядывать фотографии людей с сердитыми и веселыми лицами. При этом звучал закадровый человеческий голос на незнакомом языке (португальском). Человек мог говорить зло либо с веселыми интонациями. Оказалось, что собаки чувствовали, когда выражение лица не соответствовало тону голоса. Это исследование показало, что собаки единственные существа, помимо человека, которые способны распознавать эмоции другого вида живых существ. Даже у приматов нет таких талантов!

Собаки - гении телепатии. Они могут не понимать суть проблемы, которая волнует человека, но моментально угадывают, какого действия от них ждут. Они следят за направлением нашего взгляда, положением тела, запахами, мимикой, жестами и дыханием. И из этих мелочей могут составить полное представление о том, что происходит с хозяином.

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Псы способны распознавать эмоции, которые написаны у вас на лице. Фото: vvvita/Shutterstock/Fotodom

В социальных сетях есть популярный жанр, когда хозяева демонстрируют выдающиеся способности своих любимцев.

Хозяйка Банни (помесь староанглийской овчарки и пуделя) выкладывала в сеть ролики, где собака «разговаривает» с хозяйкой при помощи специальной звуковой панели с кнопками. Собака нажимает на кнопку и хозяйка слышит слово - например, “Гулять!”. И понимает, что собака хочет. Банни моментально стала звездой интернета, у ее аккаунта миллионы подписчиков. Что делает обычный человек, когда видит такое видео? Правильно, он ставит трогательный “лайк” или возмущенно пишет в комментах: “Подстава!”

А Федерик Россано, доцент когнитивных наук из Калифорнийского университета (США), посмотрев такой ролик, решил разобраться в происходящем с научной точки зрения. Россано организовал по всему миру масштабный эксперимент с участием 10 000 собак. Хозяева псов снимали на видео, как животные в домашних условиях пользуются “говорящими” звуковыми панелями.

Результаты оказались поразительными. В большинстве случаев выбор кнопок был не случайным — собаки действовали целенаправленно.

- Мы не утверждаем, что собаки заговорили на человеческом языке в полном смысле этого слова. Но мы наконец-то получили объективное научное доказательство того, что собаки понимают именно значение слов, а не просто угадывают наши желания по мимике, - заявил Россано.

Основная часть барбосов использовала не так много кнопок: “На улицу”, “Играть”, “Лакомство”, “Гулять” и так далее. Но встречались интеллектуалы вроде Банни, которые знали около 100 слов и даже могли складывать слова в предложения.

- Одним из самых сложных предложений Банни стала последовательность кнопок: «Злость» (Mad) + «Боль» (Ouch), а затем «Чужой» (Stranger) + «Лапа» (Paw). Хозяйка осмотрела собаку и обнаружила между подушечек лапы глубокую занозу - сухую колючку, причинявшую сильную боль.

- В другом случае Банни долго смотрит в зеркало, затем подходит к панели и нажимает: «Кто» (Who) + «Это» (This). Хозяйка отвечает: «Это Банни». После чего собака нажимает кнопки «Собака» (Dog) и «Помогите» (Help). Пользователи сети шутили, что у Банни начался экзистенциальный кризис от осознания себя собакой.

СОБАЧЬЯ АЗБУКА

И все же часто собаки и люди воспринимают мир по-разному. Фото: Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock/Fotodom

И все же часто собаки и люди воспринимают мир по-разному. Вот, что надо знать, чтобы понимать своего питомца.

- Когда собака приоткрывает пасть, нам кажется, что она “улыбается” и ей весело.

На самом деле, это признак того, что собаке жарко или она испытывает стресс.

- Когда пес отводит глаза и прижимает уши, мы думаем, что ему «стыдно» за то, что он разодрал ботинок.

На самом деле барбос просто демонстрирует позу подчинения, чтобы хозяин не ругался (почему он ругается, собака не понимает).

- Для нас прямой пристальный взгляд - это знак внимания или любви.

В мире собак долгий взгляд глаза в глаза - это вызов или угроза.

- Часто собака смотрит куда-то в пустоту за нами. В таких случаях люди часто шутят, что собака задумалась или увидела привидение.

На самом деле она смотрит не в пустоту, а реагирует на реальные звуки, запахи или движения, которые человек не в состоянии ощутить. Собаки могут прислушиваться к шороху мыши за стеной, гулу работающих в подъезде приборов, а может быть, поток воздуха принес интересный запах.

- Часто, общаясь с нами, собака наклоняет голову набок. Это значит, что с ее точки зрения происходит что-то интересное, достойное внимания. Ученые пришли к выводу, что наклон головы — это признак того, что в этот момент в мозгу собаки происходит активный мыслительный процесс: она сопоставляет услышанное слово с визуальным образом в памяти.

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