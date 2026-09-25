У Зеленского отберут власть во второй половине декабря Фото: REUTERS.

В пятницу, 25 сентября, в 20.00 мск в эфир Радио «Комсомольская правда» вышел десятый выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова». В числе других актуальных тем обсуждалась и эта тема…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, вы наверняка наблюдали участие Зеленского, главаря киевского режима, во всех «сюжетах», связанных с работой Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Я имею в виду его проходки около здания ООН, когда у него журналист , кажется, российский, спрашивает, приедет ли он в Москву. И тот говорит: «Я прилечу на ракете». Отвечает матом, хотя борется с русским языком. И особенно - памятна его встреча с Трампом, который убеждает «просроченного», что хватит наносить удары по НПЗ. Но это продолжается. И сегодня и вчера мы тоже такое наблюдали… Как вы считаете, почему Зеленский не слушается Трампа?

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Потому что, Александр, изначально Зеленский работает на других хозяев, его хозяева – Великобритания, они сидят в Лондоне.

Поэтому сейчас и Зеленский, и глобалисты из Лондона - это все осиное гнездо - они решили, что им проще переждать Трампа. Трамп сейчас на излете. Почему? Потому что…

А.Гамов:

- Ему же два года еще.

В.Бут:

- Два года (на посту президента США. - А.Г.), но после предстоящих промежуточных выборов республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса США.

А.Гамов:

- Пока не потеряли.

В.Бут:

- Пока не потеряли. Но, по крайней мере, на сегодняшний день все прогнозы американских политологов, политиков, особенно консерваторов, которые - в движении MAGA, говорят о том, что «мы однозначно это проиграем и с разгромным счетом».

Потому что Трамп пришел к власти с обещаниями не участвовать в зарубежных войнах, заняться Соединенными Штатами, взяться за экономику и сделать жизнь американцев лучше.

А как же эта жизнь станет лучше, если за год топливо в два раза подорожало? А для американцев и бензин, и дизель - на первом месте, так как в США не развит общественный транспорт. А без собственной машины и регулярной заправки ты не сможешь на работу добраться. Для американцев это очень чувствительный удар, причем удар ниже пояса.

Дальше. Естественно, чтобы комментировать поведение Зеленского, наверное, мы как-нибудь с вами пригласим в «Русский дозор» профильных психиатров и специалистов по зависимостям от различных запрещенных веществ… Вот они могли бы прокомментировать его поведении, мимику - что это?

А.Гамов:

- По-моему, уже все, кому надо, и данную тему прокомментировали. И у нас Геннадий Онищенко, он не психиатр, но тоже подробно говорил о болезнях Зеленского.

В.Бут:

- Это абсолютно неадекватный человек, который очень удобен своим хозяевам…. Потому что на его неадекватность впоследствии можно будет списать все, что угодно… И - перевернуть стол, прийти и сказать: он же был неадекватным, давайте теперь с вами разговаривать. И роль его именно такова.

А.Гамов:

- А что, английская разведка это не видит?

В.Бут:

- Видят, но им тоже удобно. Представляете, в любой момент вы можете обнулить Зеленского, сказать, что он был неадекватным, он был зависимым, он… употреблял.

А.Гамов:

- Когда этот момент может наступить, как вы думаете, Виктор Анатольевич?

В.Бут:

- Вообще-то может быть по-разному. Смотрите, в ноябре наступит такой период, когда наложится очень много кризисов друг на друга - одновременно. Во-первых, это и то, что наши Вооруженные Силы успешно продолжат выносить инфраструктуру Украины. Поэтому теперь стоимость поддержки этого конфликта для Запада выросла в несколько раз. А денег в Европе нет. Они должны будут их где-то занять, сократить свои социальные программы, выделить из собственного бюджета, занять у американцев, попробовать одолжить у китайцев. Чтобы отдать кому? В общем-то, тому же режиму в Киеве, который дальше будет бусифицировать своих граждан и постепенно все равно - терять территории.

И поэтому, наверное, для всех очевидно, война Украиной уже проиграна, в стратегическом таком большом плане.

И сейчас для Запада выбор: или вы договариваетесь на приемлемых условиях, или вам придется тогда уже соглашаться с еще более жесткими требованиями Российской Федерации.

А.Гамов:

- Как вы думаете, когда может наступить час Х для Зеленского? Когда в Лондоне почувствуют, что пора ему уходить? Не сам же Зеленский уйдет.

В.Бут:

- Я думаю, это будет во второй половине декабря, когда холода и кризис в энергетике заставят европейцев срочно заливать это все финансовыми потоками, которых у них нет.

Ну, а мы будем следить за тем, как наши бойцы на фронте продолжат успешно выполнять задачи, поставленные нашим Верховным Главнокомандующим…

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