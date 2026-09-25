Владимир Путин перечислил три перемирия, предложенных Украиной Фото: REUTERS.

В пятницу Владимир Путин посетил Международный форум объединенных культур. Президент выступил перед гостями, но «гвоздем» программы стал внезапный выход к прессе. Здесь глава государства ответил на предложения Украины заключить сразу несколько перемирий: энергетическое, морское…

Путин подчеркнул – Россия согласна только на условия, выгодные для нас. И не позволит Киеву манипулировать событиями: сначала угрожать уничтожить Россию за 40 дней, а потом прибегать с лжемиротворческими идеями.

УГРОЗЫ ИЗ КИЕВА И БЕСПОЩАДНЫЙ ТЕРРОР

Россия всегда готова к мирным переговорам, начал беседу с журналистами президент. Именно мы начали мирный процесс в Стамбуле. И в последние недели, когда, незадолго до выборов, Киев внезапно заявил о готовности возобновить дипломатические контакты по урегулированию.

- Дней за 10 до выборов заявили о своей готовности возобновить эти переговоры. Мы сказали, что до выборов в Государственную Думу это вряд ли возможно. А после - мы будем готовы. И что же? Во время выборов (19 сентября, - ред.) была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников практически вошло в московскую зону! – говорил Путин.

Президент продолжал: противник без жалости бил по избирательным участкам. Один из них, например, располагался в школе. Но Киев это не остановило. Здание почти полностью разрушено. По данным ЦИК, убиты 6 членов избирательных комиссий.

Путин напомнил, что Киев начал террор еще весной. Потом пытался ударить по Петербургу во время ПМЭФ.

- Потом начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. привел к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, причем и российских, и под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но что это такое? Потом склады Wildberries и Ozon. Это зачем? – спрашивал президент.

Россия всегда готова к мирным переговорам, сказал президент. Фото: REUTERS.

КИЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ТРИ ПЕРЕМИРИЯ

Россия начала отвечать на террор. Последовательно, пункт за пунктом. И наши удары оказались гораздо успешнее. России, в отличие от Киева, удалось полностью блокировать украинские порты. Туда просто отказались ходить все гражданские суда, только корабли с оружием до сих пор пытаются прорваться. Выбили сотни автозаправок у фронта. Начали отвечать по складам украинских логистических компаний…

- Судя по всему, ответные действия российских вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии. По нескольким направлениям.

Путин перечислил:

1. Энергетическое – Киев готов отказаться от ударов по НПЗ.

2. Воздушное – президент заметил, что ВСУ так и не нашли «противоядия» против обновленной версии наших дальнобойных дронов «Герань».

3. Морское – Киев просит снять блокаду черноморского побережья.

Владимир Путин высказался о предложениях перемирия по Украине

- Но это они всё начали! По каждой позиции – именно они начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то?! Поэтому они должны почувствовать ответные удары России. И понять, что никакие провокации, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, - резюмировал президент России

ОТВЕТ РОССИИ НА ПЕРЕМИРИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УКРАИНОЙ: ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА

Президент России подытожил: Киев просто сильно получил сдачи – и прибежал мириться. Но теперь, после множества терактов и атак на гражданские объекты, наша страна очень хорошо подумает, прежде чем дать ответ на предложения.

- Теперь предложение о возобновлении переговоров и все перемирия на столе. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации, - заявил президент.

Ничего не сказал прямо, ведь дипломатия – дело тонкое.

Но понятно стало многое…

После множества терактов и атак на гражданские объекты, наша страна очень хорошо подумает, прежде чем дать ответ на предложения о перемирии. Фото: REUTERS.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛОУНАДА»

Второй вопрос Путину коснулся заявлений министра обороны Эстонии Мартина Херема. Он заявил, дословно, что «если вы (русские, - ред.) перейдете границу, мы вас всех убьем». И добавил, что, возможно, Эстонии будет вернее самой, первой, напасть на Россию.

Путин не был удивлен.

- Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к войне с Россией. Я хочу ещё раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой!

Путин подчеркнул – вся агрессивная риторика служит лишь одной цели: продолжать нагнетать обстановку, накачивать Украину оружием. Потому что Киев давно стал инструментом, цель которого – ослабить Россию.

Путин: Европа хочет использовать Украину как пушечное мясо

Что же касается слов о том, что Эстония «убьет каждого русского», и «ей выгодно нападать»…

- Это тот случай, когда уместно будет сказать: цирк уехал, а клоуны остались. Это клоунада политическая. Российская армия, я уж не говорю про население Российской Федерации, 1 миллион 535 тысяч. А 1 миллион 300 тысяч – это граждане Эстонии. Причём это и младенцы, это люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ: НА РАСПУТЬЕ

Спросили президента о визите Председателя КНР Си Цзиньпина в Китай - нет ли у Москвы «ревности». И вот тут президент удивился.

- Ревность – это что-то из области отношений между мужчиной и женщиной. В международной политике такие категории не используют. Мы приветствуем переговоры между Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республикой. Две крупнейшие экономики мира. И то, о чем они договорятся по тем спорным, проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны США, будет влиять на всю мировую экономику, - сказал глава государства.

Последний вопрос коснулся визита на саммит АТЭС, который пройдет в середине ноября в Китае. Там будет и Си Цзиньпин, и Дональд Трамп. И с августа ходят слухи – между лидерами России, Китая и США может состояться трехсторонняя встреча.

Владимир Путин прокомментировал переговоры США и Китая

Но состоится ли?

Для политологов ответ на вопрос, будет ли там Путин – важный сигнал о том, как идут закулисные контакты между Россией и США.

- Тут надо еще определиться ещё окончательно, - ответил президент. - Всё будет зависеть от ситуации в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Но, повторяю ещё раз, в конечном итоге всё-таки будет зависеть от ситуации в России…

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