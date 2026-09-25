Сыгравший Люка Скайуокера Марк Хэмилл говорил о сценарии «Звездных войн»: «Это самая дикая дичь»

Исполнилось 75 лет Марку Хэмиллу, сыгравшему Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Фото: кадр из фильма.

Он актер одной роли - но роли, за которую многие в Голливуде удавились бы. В 1977 году вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда», Марк Хэмилл сыграл там Люка Скайуокера - и навеки вписал свое имя в историю кино. Других больших успехов на экране у него не было, но, наверное, других при таком раскладе и не надо.

Он родился в Калифорнии, однако предки происходили с севера Европы: отец, капитан ВМФ США, был частично англичанином, частично валлийцем, частично шотландцем, частично ирландцем; мать же - наполовину англичанкой, наполовину шведкой. Семья была большой: кроме Марка, капитан с супругой произвели на свет двоих сыновей и четырех дочерей. Все они в связи со службой отца перемещались по США и миру - в какой-то момент доехали даже до Японии. По воспоминаниям Хэмилла, папа был «очень авторитарным, и просто не мог понять - почему я люблю кукол, фильмы про монстров и комиксы. Это все были легкомысленные вещи, которые мне следовало со временем перерасти. Его абсолютно не впечатлили «Звездные войны». Он и после их выхода считал, что мне нужно вырасти из своего детского увлечения фильмами и найти настоящую работу. Только когда Боб Хоуп (знаменитый американский комик. - Ред.) пригласил меня на рождественский спецвыпуск своего телешоу, он переменил мнение».

Так или иначе, Марк еще юношей начал учиться на актера, появился в мыльной опере «Больница общего профиля» (у нас принят неуклюжий перевод «Главный госпиталь» - этот сериал-монстр выходит с 1963 года по сей день, именно его пародировали в «Тутси»). Снимался еще в каких-то телепроектах. Ну, а потом его друг Роберт Инглунд (который впоследствии тоже прославится как актер одной роли, став Фредди Крюгером) попал на пробы к «Апокалипсису сегодня» Копполы. Зашел в соседнее помещение, где шли пробы к «Звездным войнам». Подумал, что Марк подойдет на главную роль. Но оказалось, что агент Хэмилла тоже так подумал, и договорился о пробах (Инглунд, впрочем, попробовался и сам, и на Люка, и на Хана Соло).

Кадр из фильма "Звездные войны". Фото: Global Look PressCAP/KFS/

Абсолютно никто не думал, что «Звездные войны» станут успешными. Хэмилл поначалу не мог даже понять, комедию ему предлагают или серьезное кино. Друзьям он давал сценарий со словами «Слушайте, вы должны это прочесть. Это самая дикая дичь, к которой я имел отношение». Другие актеры были полностью согласны. Энтони Дэниелс, изображавший в костюме робота C-3PO, говорил: «На съемочной площадке все были убеждены, что мы делаем провальную картину». Харрисон Форд добавлял: «Там ходит высоченный парень в костюме собаки. Все это полная ерунда». А Лукасу во время съемок на людях громко говорил: «Да блин, Джордж, давай уже покончим с этой фигней и свалим отсюда к чертям!» И Дэвид Проуз, игравший Дарта Вейдера, был уверен, что снимается в никчемном кино, и Кэрри Фишер... Да и сам Лукас подозревал, что снял нечто никуда не годное, был уверен в провале и накануне выхода «Новой надежды» в прокат просто сбежал на Гавайи.

Но успех был мгновенным и колоссальным. Следующий фильм, «Империя наносит ответный удар», снимали с большим размахом; при этом была вероятность, что Хэмилл в нем не появится. 11 января 1977 года, за несколько месяцев до премьеры «Новой надежды», он ехал на своем новом BMW по скоростной магистрали в Южной Калифорнии и слушал увертюру Чайковского «1812 год». Задумался, чуть не пропустил съезд, резко свернул... Машина опрокинулась на бок и вылетела с дороги. У Марка были сломаны скулы и нос. В 1978-м он рассказывал: «Я очнулся в больнице и понял, что получил очень, очень серьезные травмы. А потом кто-то поднес к моему лицу зеркало, и я сразу почувствовал, что с карьерой покончено».

В общем-то, хирургам все удалось починить, но Хэмилл появлялся на телевидении под толстым слоем грима и явно под воздействием обезболивающих. А в «Империи» то, что лицо у Люка немного другое, объяснили травмой, которую получил герой во время схватки. Съемки запомнились Хэмиллу как проблемные: работа частично шла в Норвегии, там нашли изумительный голубой ледник, но до него так и не доехали, потому что разразилась сильнейшая снежная буря, и снимать пришлось в десяти метрах от входа в отель. «Мы с Харрисоном Фордом стояли у туши мертвого таунтауна, а если бы камеру развернули, в кадр попали бы люди, пьющие на балконе горячий шоколад!» Холод при этом был лютый. Но и в павильоне приходилось не легче: дуэли на световых мечах на этот раз требовали сложной хореографии. Съемки сцен с магистром Йодой превращались в какую-то комедию: кукла (все время ломавшаяся) просто открывала рот, а актер Фрэнк Оз произносил свои фразы в отдалении, чтобы их услышать, требовался наушник; он был вставлен Марку в ухо, но все время ловил местные радиостанции и не к месту включал песни типа «Fool to Cry» группы The Rolling Stones.

Марку Хэмиллу - 75 лет. Фото: AdMedia/Global Look Press

* * *

Этими анекдотами Хэмилл кормит публику уже почти полвека. Если говорить об остальных его работах, то самой серьезной в кино стала «Большая красная единица» режиссера Сэма Фуллера (1980). А так он после «Возвращения джедая» (1983) на шесть лет вообще забросил кинематограф, сконцентрировавшись на театре. На Бродвее он играл в «Человеке-слоне» и «Амадее» - при этом в экранизации последней пьесы ему сняться не довелось: продюсер жестко сказал, что не хочет видеть в фильме Люка Скайуокера. Этот образ прилепился к нему намертво (как и к Кэрри Фишер прилепился образ принцессы Леи) - их не рисковали приглашать в фильмы, чтобы избежать ассоциаций со «Звездными войнами».

В 90-е Хэмилл нашел выход, став актером озвучания - и тут счет ролей идет на сотни. Он говорил за Джокера в мультипликационном «Бэтмене», за персонажей фильмов Миядзаки в английском дубляже, участвовал в озвучке миллиона телесериалов, включая «Самурая Джека», «Стрипереллу», «Аватара: Легенду об Аанге», «Робоцыпа», «Губку Боба», «Скуби-Ду»...

Может, он и был достоин лучшей карьеры, но доволен и такой. В 1978 году Марк женился на Мэрилу Йорк, по специальности она стоматолог-гигиенист. У них родилось трое детей, сейчас они уже очень взрослые. Сейчас Хэмилл живет в Малибу с женой и тремя собаками, которых обожает («Кошки - совсем другие. Они тебя просто терпят. Ты не нужен им так, как собакам. Но мне это тоже кажется интригующим»). И регулярно дает интервью журналистам, причем каждый второй считает долгом ему сообщить, что он был героем его детства.