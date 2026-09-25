Зеленский держится из последних сил: Трамп посылает его в Москву

От идеи отправиться в Москву Зеленского корежит Фото: REUTERS.

Агентство «Блумберг» сообщило, что во время последней встречи на полях Генассамблеи ООН В Нью-Йорке Дональд Трамп предложил Зеленскому отправиться в Москву для личной встречи и переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, «просроченный» постоянно говорит о необходимости такой встречи, хотя в одном из последних интервью и заявил, что «это будет не лучший день в его жизни», а Москва вероятность такой встречи не опровергает, но постоянно говорит, что Путин никуда специально выезжать не собирается с такой целью, а если Зеленский хочет, то может приехать в российскую столицу.

- Что касается встречи президента России Владимира Путина с Зеленским — здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву, - в очередной раз подтвердил позицию Москвы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но от идеи отправиться в Москву каждый раз, когда «просрочка» это слышит, его корежит, как черта от ладана.

- Зеленский отклонил предложение, прозвучавшее во время его встречи с американским лидером в ООН, и, по словам людей, знакомых с позицией украинского президента, поднятый Трампом вопрос его расстроил, - сообщило агентство.

Дональд Трамп предложил Зеленскому отправиться в Москву для личной встречи и переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Фото: REUTERS.

Так расстроил, что на вопрос российского журналиста, когда он посетит Москву, он не смог сдержаться и бросил рычащую реплику: «На ракете!» После чего выругался матом. Настолько не смог справиться с собой. Это даже для шоумена непростительно, не то что для политика, тем более, руководителя государства.

Но реакция «просроченного» более чем объяснима. Она для него просто-напросто органична. Его в последнее время штырит и колбасит так сильно, что скрывать это становится совершенно невозможно. Даже на встрече с Трампом он не смог спокойно вести себя, закатывал глаза, кривил лицо в гримасах, так же криво усмехался, суетился руками, не зная, куда их деть и постоянно меняя их положение, и даже, судя по всему, считал покемонов, которых находил в зале.

А иногда у него, когда он пребывает в адекватном реальности состоянии, прорывается, насколько ему страшно за себя и свое будущее.

- Мы стараемся выполнять свою работу так, чтобы после войны и после окончания президентского срока ты мог продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти. И только потому, что ты был как кусок … (дерьма), а не лидером и не мужчиной, - заявил он в интервью The Wall Street Journal. И, хотя после этого он пустился рассуждать про то, что есть люди, которые делятся с ним энергией, а те, «которых ты ненавидишь, и они забирают всю твою энергию», главное прозвучало до того. Он больше всего боится, что на Украине его захотят убить. И очень многие захотят. Потому что он понимает, что на самом деле он был не просто «куском дерьма», а самым дерьмовым куском дерьма среди всех прочих. И именно по той причине, что он это все осознает, у него это прорывается в виде боли и страха. Он знает, что все эти социологические опросы о доверии украинцев ему – полная туфта, и отдает себе отчет в том, что никого на нынешней Украине не ненавидят так сильно, как его любимого.

Фото: REUTERS.

- Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения, — снова повторил Зеленский, настаивая на встрече с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре.

- Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела, - прокомментировал очередное заявление Зеленского на данную тему глава МИД России Сергей Лавров.

Смотришь, однажды «просроченный» просто забудет вернуться домой. Тем более, что Трамп пока так и не решил, продавать ли Киеву дополнительные ракеты для ЗРК «Пэтриот». А что касается лицензии на их производство на Украине, то в лучшем (для Зеленского) случае этот процесс начнется не раньше, чем через полтора-два года.

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