Саша Савельева перестала носить обручальное кольцо после слухов о разводе с Кириллом Сафоновым

Александра Савельева. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о том, что певица Александра Савельева и актер Кирилл Сафонов расстались, ходят уже не первый месяц. Экс-солистка группы «Фабрика» в 2022 году переехала вслед за мужем в Израиль, но связи с Россией не теряла, периодически возвращаясь в Москву ради выступлений на столичных площадках.

Кирилл же, напротив, решил делать карьеру в Израиле. Но не особо в этом преуспел. В последние годы 53-летний актер в основном зарабатывал на жизнь, озвучивая на русском языке голливудские фильмы.

В соцсетях 42-летняя Саша все чаще жаловалась на усталость и проблемы. Летом певица, забрав семилетнего сына Леона, вернулась в Москву и объявила, что в ее жизни началась новая глава. Тогда-то поклонники и заподозрили, что артистка ушла от мужа.

42-летняя экс-солистка "Фабрики" прекрасно выглядит. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одним доводом стало то, что 1 сентября Саша отвела сына в московскую школу. Судя по всему, певица не собирается возвращаться в Израиль. Поклонники утвердились в мысли, что звезда «Фабрики» разводится с супругом.

В соцсетях Савельева пообещала обязательно все рассказать и попросила подписчиков не делать преждевременных выводов.

Тем не менее, когда Саша впервые за долгое время вышла в свет, на ее пальце не было обручального кольца. Савельева пришла на юбилейную презентацию нового сезона телеканала СТС, который отмечает 30-летие.

Раньше Саша не расставалась с обручальным и помолвочным кольцами, которые красовались на ее безымянном пальце. Но в этот вечер она не надела подарок мужа. Судя по всему, после расставания с супругом певица сняла обручальное кольцо и окончательно перестала его носить.

Певица перестала носить обручальное кольцо. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем не менее, в ответ на расспросы журналистов Александра заверила, что не разводится с мужем.

Артистка снова поселилась в Москве, где она работает и ухаживает за больной мамой. Расставшиеся супруги общаются через соцсети.

«Какое-то очень волнительное ощущение, что в моей жизни начинается совсем новый этап. Кажется, я стала той девушкой, которой всегда хотела быть... Легкой. Живой. Увлеченной своей жизнью. У которой столько всего впереди. Свои планы, свои желания, свои идеи, - писала в соцсетях Саша после возвращения в Россию. - Я долго шла к этому состоянию. К ощущению, что я могу хотеть, выбирать, менять что-то в своей жизни. Кажется, когда это состояние появляется внутри, жизнь действительно начинает меняться снаружи. И моя сейчас меняется очень сильно».

Саша не подтвердила свой развод с мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Кирилла Сафонова двойное гражданство – России и Израиля. В Тель-Авиве еще в 90-х годах обосновались его мама и сестры. В молодости Сафонов несколько лет жил в Израиле и хорошо выучил иврит. Именно там он дебютировал в кино, играл в спектаклях театра «Гешер», а в периоды безденежья подрабатывал барменом в баре. Переехав в Россию, Кирилл продолжал жить на две страны. После начала СВО он окончательно перебрался в Израиль.