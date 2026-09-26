Лиза Арзамасова вышла в свет после слухов о третьей беременности

Елизавета Арзамасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно по Сети поползли слухи, что в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха снова ожидается пополнение. Поводом послужили снимки, появившиеся в соцсетях звездного семейства.

Фотографии были сделаны на вечеринке в честь празднования 5-летия сына Льва и 2-летия дочки Лии. Лиза нарядилась в широкое зеленое платье, скрывавшее якобы округлившийся живот звезды «Папиных дочек».

Поклонники тут же принялись обсуждать новую беременность актрисы. Журналисты решили узнать об этом из первых уст и спросили Авербуха: правда ли, что он снова станет отцом.

«Нет, точно, 100% нет!» - ответил спортсмен.

А теперь слухи развеяла и сама Лиза. Звезда «Папиных дочек» пришла на юбилейную презентацию нового сезона телеканала СТС, который отмечает 30-летие. Актриса нарядилась в клетчатую рубашку, брюки в полоску и серый пиджак. Талию 31-летняя артистка перетянула черным кожаным ремнем.

Лиза перетянула талию кожаным поясом, полностью развеяв слухи о беременности. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и тонкую талию, не оставив ни малейших сомнений в том, что в ближайшее время Лиза точно не собирается снова становиться мамой.

Елизавета – востребованная актриса и мама двоих очаровательных детей. В 2021 году у них с Ильей Авербухом родился сын Лев, а в августе 2024-го на свет появилась их дочь Лия.

Долго засиживаться в декрете молодая мама не стала, и практически сразу приступила к съемкам и к репетициям в театре. Кроме того, у Ильи Авербуха есть 22-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Недавно продюсер признался, что его гнетет разница в возрасте с молодой женой. Илья старше Лизы на 21 год.

«Ну конечно, нам всегда хочется, чтобы все было идеально. В идеале - чтобы не было такой большой разницы. Но в жизни совсем идеально не получается. Мы встретились в этой точке с каким-то своим багажом», - говорит спортсмен.

Лиза же уверяет, что совсем не чувствует разницы в возрасте с мужем.

«Мы абсолютно совпадаем во взглядах на мир. Это очень важно. Конечно, мы можем о чем-то и поспорить. Может быть, как раз из-за разницы года рождения. Но это абсолютно не определяющая вещь», - считает актриса.

Илья Авербух впервые познакомился с будущей избранницей, когда ей было всего 14 лет. Их следующая встреча произошла, когда девушке исполнилось 17 лет. Арзамасова тогда снималась в шоу «Ледниковый период»: Авербух был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их свадьбе стало известно в 2020 году.