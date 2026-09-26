Виктор Бут: Американцы находятся в тупике, в который себя загнали сами

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 25 сентября, в 20.00 мск в эфир Радио «Комсомольская правда» вышел десятый выпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова».

Один из примечательных фрагментов передачи мы в тот же день опубликовали. Среди других актуальных тем обсуждалась и эта…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- …Предлагаю начать с синхронов. Один из брифингов Дмитрия Пескова был посвящен теме предстоящего 14 и 15 декабря саммита «Двадцатки»… Где наверняка уже будет Владимир Путин, и там, возможно, состоится его встреча с Дональдом Трампом. Вот мой разговор с Песковым…

…- Дмитрий Сергеевич, Кремль оперативно отреагировал на приглашение Владимира Путина на саммит «Двадцатки». Видимо, там будет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Какая может быть повестка, и какое место в ней займет урегулирование украинского конфликта? (см. полный текст)

А.Гамов:

- Виктор Анатольевич, как вы думаете, как пройдет эта встреча? (Если она все же состоится) Какие там могут быть обсуждены вопросы? Что это даст России, Соединенным Штатом и вообще мировой политике?

В.Бут:

- Я думаю, что, во-первых, еще рано говорить о 14-15 декабря. Встреча пройдет во Флориде…

А.Гамов:

- В окрестностях Майами.

В.Бут:

- Дело в том, что до этого должны произойти несколько очень значимых событий. И одно из самых главных, наверное, это промежуточные выборы в США. (В Конгресс.- А.Г.)

Если мы с вами внимательно послушаем комментарии…Российская сторона, и особенно наш министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил о нашей позиции на неделе высокого уровня в ООН, где, кстати, он

провел многочисленные встречи. И, судя по реакции американцев, они находятся сейчас в таком тупике, в который они себя загнали сами.

А.Гамов:

- Вы имеете в виду войну в Иране?

В.Бут:

- И не только… Если мы вспомним, например, то, что Марко Рубио сейчас говорил, что они готовы вернуться к Анкориджу. А ведь еще совсем недавно тот же Марко Рубио заявлял, что дух Анкориджа не то что закончился, а испарился. И мы (то есть, США. - А.Г.) действительно являемся стороной конфликта на Украине.

А.Гамов:

- Он говорил - «мы на стороне Украины».

В.Бут:

- На стороне Украины. Фактически Рубио признал, что США являются стороной конфликта. И было бы странно рассчитывать, что американцы выступят в роли таких хороших - то есть, нейтральных - переговорщиков, Они не нейтральны.

Что же произошло? Естественно, конфликт с Ираном показал ограниченность возможностей Соединенных Штатов… То, что резинка растянуться до бесконечности не может. На каком-то этапе она начинает просто рваться.

И, похоже, мы видим тот момент, когда эта резинка еще не совсем разорвалась, но уже значительно надорвалась. И это важный момент.

И это привело к такому всплеску цен на топливо в США…

А.Гамов:

…- И особенно на дизельное.

В.Бут:

- Да, естественно, инфляция в США резко подскочила. Резко подскочили все другие проблемы, связанные со стоимостью топлива.

Потому что давайте не будем забывать, что в США почти все перевозится автомобильным транспортом. И стоимость дизеля сказывается на всем.

Но то, что за год стоимость дизеля увеличилась в два раза, это, конечно, для американцев просто очень сильный шок. Это первая позиция.

Позиция вторая. После того, как неделя высокого уровня в ООН совпала с государственным визитом в США Си Цзиньпина, важно сейчас для нас с вами расставить всех игроков на этой шахматной доске.

Просто говорить о конфликте, например, Запада с Россией на Украине… Или рассуждать про войну американцев и израильтян с Ираном… Не понимая, что за этим всем, если подвести такую черту в данном уравнении, всегда будет стоять и КНР, и где-то даже Индия…

(Продолжение следует)

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