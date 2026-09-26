Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Slava Zaitsev и другие бренды покажут свои коллекции на Московской неделе моды

Фото: Пиар Московской недели моды

В столичном «Манеже» уже сегодня стартует седьмая Московская неделя моды, в которой примут участие более 350 дизайнеров. В течение шести дней пройдет почти 100 показов. Свои коллекции покажут, как уже знаменитые дизайнеры, так и еще совсем молодые. Для начинающих модельеров Московская неделя моды — это возможность не только продемонстрировать свое творчество, но и заявить о себе. Ожидается много зарубежных гостей из Америки, Испании, Китая.

За пару недель до старта многие бренды-участники проводили кастинги моделей. Так, чтобы попасть к Игорю Гуляеву, который традиционно будет закрывать Московскую неделю моды, манекенщицы выстраивались в километровую очередь возле бутика дизайнера. Попробовать свои силы пришла даже Елена Кулецкая, чем умилила Гуляева. По традиции вместе с моделями на показе именитого кутюрье выйдут и звезды.

Фото: Пиар Московской недели моды

В день открытия свои коллекции представят студенты из Британской высшей школы дизайна, а также из онлайн-академии брендинга и дизайна «Метрикс».

Вечером 26 сентября также состоится показ дома моды Slava Zaitsev. После смерти сына Вячеслава Зайцева Егора в 2024 году бренд возглавила его вдова Екатерина Ромашкова. Добавим, что Егор, скончавшийся от онкологии, всего на год пережил знаменитого отца.

В рамках Московской недели моды пройдут показы брендов Vereja (Игорь Андреев), Victoria Andreyanova, Masterpeace, Julia Dalakian. Также свои коллекции представят зарубежные бренды из Америки, Китая, Шри-Ланки, Испании.

Разумеется, на подиум выйдут многие звезды. Так, 1 октября в рамках показа костюмов из фильма «Зубастая няня» продефилируют Пелагея, Александра Ребенок и Наталья Медведева.

Пелагея Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, в этом году организаторы при поддержке партнеров учредили премию для дизайнеров — дебютантов Недели моды. Эксперты будут учитывать оригинальность идеи, концепцию и качество исполнения. Победитель получит один миллион рублей на развитие бренда.

Попасть на показы можно только по приглашению. Вход в сам «Манеж» — через регистрацию на официальном сайте. Также все желающие (зарегистрированные) могут заглянуть на традиционный маркет и познакомиться там с дизайнерами и брендами и что-то приобрести.

На территории «Манежа» все дни будет работать лекторий, где слушателям расскажут об актуальных трендах, влиянии русского культурного кода на модные тенденции и продвижении в цифровую эпоху. Расписание — на официальном сайте.

Кроме того, 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод №9» 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод №9» организуют фестиваль короткометражных фильмов о моде. В программе — 56 картин режиссеров из разных стран: Индонезии, Китая, Турции и других.