Любимые модные бренды россиян: в топ попали отечественные масс-маркет марки одежды, маркетплейсы и косметика

Фото: gloria-jeans.ru / ostin.com

За последние несколько лет отечественные бренды очень активно развиваются. Появляются новые дизайнеры и марки. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, составившего рейтинг «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян», многие российские марки вошли в список любимых у участников. В интервью приняли участие 30 тысяч человек.

Если говорить про модные марки одежды и аксессуаров, то в список попали недорогие отечественные бренды из сегмента масс-маркет: O’STIN и Gloria Jeans. Также многие до сих пор скучают по бренду Zara, который ушел из России в 2022 году. Еще в списке известные спортивные марки, которые обожает молодёжь: Nike, Puma, Adidas.

Костюм O’STIN. Фото: ostin.com

Отдельный сегмент — это недорогие маркетплейсы, которое после пандемии стали незаменимыми. В числе любимых опрошенные назвали Wildberries и Ozon, где можно приобрести почти все что угодно по доступным ценам.

Куртка Gloria Jeans. Фото: gloria-jeans.ru

Бьюти-рынок в России также развивается семимильными шагами. Многие из нас, преимущественно женщины, не могут представить свою жизнь без «Золотого яблока» и «Л’Этуаль». В список любимых брендов косметики попали русские марки MIXIT и «Чистая линия».

Аналитический центр НАФИ опросил 30 тысяч человек на предмет любимых брендов

Особое место в исследовании (при информационной поддержке РБК и индустриальной поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)) заняла техника. Телефон в 21 веке уже давно стал частью любого модного образа. В списке: Samsung, Xiaomi, а также Apple. Также многие опрошенные среди любимых брендов отметили «Яндекс», «Сбер», «Вкусно — и точка», «ВкусВилл» и другие.